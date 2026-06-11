BYD legt Pläne für Werk in der Türkei auf Eis

Der chinesische Stromer-Riese BYD hat seine Expansionspläne in Europa angepasst. Wie Vizechefin Stella Li im Gespräch mit Reuters mitteilte, wurde der Bau eines Pkw-Montagewerks im türkischen Manisa auf Eis gelegt. Das Projekt, das im Sommer 2024 angekündigt wurde und eine Investition von rund einer Milliarde US-Dollar vorsah, hat derzeit keinen festen Zeitplan für den Produktionsbeginn mehr.

Stattdessen konzentriert sich der Konzern auf die Erweiterung seiner Kapazitäten in Ungarn. Dort werden bereits seit 2017 E-Busse in Komárom produziert, ergänzt durch Batterie-Montagewerke in Fót und Páty. Die Installation der Anlagen im Werk Szeged dauert an, weshalb der Produktionsstart für Elektroautos dort erst für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.

Für die weitere Strategie in Europa sucht BYD nach einem zweiten Produktionsstandort. „Ungarn hat derzeit oberste Priorität“, erklärte Li gegenüber Reuters. An zweiter Stelle stehe die Suche nach einem zusätzlichen Produktionsstandort in Europa. Dabei prüft das Unternehmen die Übernahme eines bereits bestehenden Werks in Südeuropa, anstatt eine neue Fabrik zu errichten. „Wir würden es vorziehen, ein bestehendes Werk zu übernehmen“, sagte Stella Li bei einem Pressetermin in Berlin. Ein möglicher Standort für diese Produktion könnte Spanien sein.

BYD baut eine europäische Produktion auf, um die hohen Zölle der EU auf in China hergestellte Elektroautos abzufedern. Die Türkei unterhält eine Zollunion mit der EU, womit sie sich als Standort eignet. BYD könnte aber wegen der angekündigten „Made in EU“-Regeln auf Abstand gehen. Diese sehen einen hohen Wertschöpfungsgrad innerhalb der Europäischen Union für Fahrzeuge vor, die von öffentlichen Stellen beschafft oder gefördert werden.