Ford streicht bis zu 1.000 Stellen in Köln wegen schwacher E-Auto-Nachfrage

Ford hat angekündigt, bis zu weitere 1.000 Stellen in seiner Kölner Produktion abzubauen. Grund für die Kürzung ist die schwache Nachfrage nach den dort gebauten Elektroautos, weshalb das US-Unternehmen ab Anfang 2026 vom bisherigen Zwei-Schicht-Betrieb auf einen Ein-Schicht-Betrieb umstellt. Diese Maßnahme kommt zu den bereits angekündigten Streichungen von 2.900 Arbeitsplätzen bis 2027 hinzu.

Die Reduzierung soll zunächst ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt werden. Den Beschäftigten sollen Abfindungen oder Altersteilzeit angeboten werden. Sollte die Zahl der freiwilligen Abgänge nicht ausreichen, schließt das Management spätere Kündigungen nicht aus. Die genaue Anzahl der betroffenen Stellen stehe noch nicht fest, Gespräche mit der Arbeitnehmerseite seien geplant. Bereits Anfang 2024 hatte der ursprüngliche Sparplan zu Protesten und dem ersten Streik in der Geschichte des Werks geführt.

Der Zeitplan für den Stellenabbau ist laut Zeit.de eng: Bereits im Januar 2026 sollen die Kürzungen abgeschlossen sein. Damit würde die Belegschaft in Köln auf rund 7.600 Mitarbeiter schrumpfen, nachdem Ende der 2010er-Jahre noch etwa 20.000 Menschen dort beschäftigt waren.

Das Ford-Management begründete die Entscheidung gegenüber den Beschäftigten mit der Aussage: „Wir sind uns der Auswirkungen auf unsere Mitarbeitenden bewusst und setzen uns dafür ein, die Betroffenen bestmöglich zu unterstützen.“ Im Rahmen der Umstellung sollen freiwillige Abfindungspakete angeboten werden, deren Konditionen aus dem ersten Sparprogramm übernommen werden. Das von der IG Metall ausgehandelte Paket gilt als relativ attraktiv für die Arbeitnehmer.

Die Ford-Werke in Köln bestehen seit 1930. Das Werk wurde in den vergangenen Jahren mit Investitionen von fast zwei Milliarden Euro auf die Produktion von Elektroautos umgestellt. Doch die Nachfrage nach den vergleichsweise teuren Modellen Explorer und Capri ist eher schwach. Branchenweit liegt der Marktanteil von Stromern deutlich unter den ursprünglichen Prognosen. Ford hatte mit einem Anteil von 35 Prozent gerechnet, tatsächlich liegt dieser derzeit nur bei rund 18 Prozent. Zudem erschwerte die Streichung der Elektro-Kaufprämie durch die Ampelregierung kurz vor der Umstellung die Marktsituation zusätzlich.

Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts wurden von Januar bis August in Deutschland rund 74.000 Ford-Pkw zugelassen, davon etwa 20.000 mit Elektroantrieb. Dazu zählen auch Elektroautos, die nicht in Köln produziert werden. Der Marktanteil von Ford in Deutschland ist seit Jahresbeginn von 3 auf 4,5 Prozent gestiegen.

Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management kritisiert die Ford-Strategie in Europa. Er meint, der Konzern biete zu teure Elektroautos an und habe „seit langem den falschen Blick auf den europäischen Markt“. Die Marke habe früher für solide und erschwingliche Modelle gestanden, nun aber „produkttechnisch daneben geschossen“. Die Entwicklung des Werks in Köln bezeichnet Bratzel als „Trauerspiel“ und hält es „fast für unmöglich“, dass der Ein-Schicht-Betrieb profitabel sein kann. Seiner Ansicht nach gehe es Ford hauptsächlich darum, Verluste einzudämmen, doch ohne günstigere Fahrzeuge drohe weiterer Arbeitsplatzabbau.