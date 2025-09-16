Batterieexperte warnt vor Folgen fehlender Akkufertigung in Deutschland

Trotz des Scheiterns des Northvolt-Projekts und dem möglichen Verlust von 600 Millionen Euro an staatlichen Subventionen plädiert Heiner Heimes, Leiter des Instituts „Production Engineering of E-Mobility Components“ der RWTH Aachen, für mehr politischen Rückhalt bei der Förderung der Batteriezellenproduktion in Deutschland.

Im Gespräch mit Auto Motor und Sport fordert der Wirtschaftsingenieur ein klares politisches Bekenntnis: „Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur Förderung der Batterie-Branche, eine maximale Rückendeckung – und kein ständiges Infragestellen der Politik selbst, ob etwa die Northvolt-Unterstützung eine Verschwendung von Steuergeldern gewesen sei.“

Für die deutsche und europäische Automobilindustrie ist eine eigene Akkuproduktion laut Heimes unverzichtbar. Die Batteriezelle sei nicht nur kostenbestimmend, sondern auch ausschlaggebend für zentrale Eigenschaften wie Reichweite, Gewicht und Kapazität. Ohne eigene Zellfertigung stünden nicht nur die Autohersteller, sondern auch weite Teile der Zulieferindustrie unter massivem Druck. Der Verlust würde den gesamten Industrie- und Anlagenbau, das Recycling sowie die Produktion inaktiver Batteriematerialien und Testing-Zentren treffen.

„Die Frage ist doch: Warum hat die Politik – auch in Europa – solche Projekte nicht noch viel stärker unterstützt, um über die kritische Hochlaufphase hinwegzuhelfen?“, so Heimes. „Es muss endlich geklärt werden, ob wir eine europäische Unabhängigkeit von Asien erreichen möchten. Wenn ja, dann bitte klotzen! Mit Halbherzigkeit kommen wir nirgendwohin.“

Es wäre schon „ein großer Erfolg“, wenn Deutschland bis 2030 die Importquote auf 80 bis 90 Prozent reduzieren und 10 bis 20 Prozent der benötigten Zellen selbst herstellen könnte, sagte Heimes. Gelinge das nicht, „könnten wir hier, salopp gesagt, dichtmachen“.