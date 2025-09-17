Umfrage: Jeder vierte Deutsche offen für chinesische Autos

Eine Umfrage der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) für den „DAT-Report 2025“ zeigt: Jeder vierte deutsche Pkw-Halter kann sich grundsätzlich vorstellen, ein chinesisches Auto zu fahren.
„Die Bereitschaft, ein chinesisches Fahrzeug zu fahren, ist zwar insbesondere bei privaten Endverbrauchern noch gering, aber sie ist dennoch in den letzten Jahren gewachsen“, kommentieren laut der Automobilwoche Uta Heller und Martin Endlein von der DAT.
Besonders aufgeschlossen zeigen sich Halter nicht-deutscher Automarken. Während nur 7 Prozent der Fahrer deutscher Fahrzeuge ein chinesisches Auto in Erwägung ziehen, liegt die Quote bei Besitzern ausländischer Marken bei 13 Prozent.
Einen Spitzenwert erreicht die Offenheit unter Fahrern koreanischer Fabrikate: 21 Prozent von ihnen ziehen einen Wechsel zu einem China-Auto in Betracht. Auch zwischen den Geschlechtern gibt es Unterschiede: Männer (27 %) sind etwas aufgeschlossener als Frauen (25 %).
Chinesische Marken gewinnen zunehmend an Sichtbarkeit. 37 Prozent der Befragten haben entsprechende Fahrzeuge bereits im Straßenverkehr wahrgenommen, 41 Prozent kennen sie aus Werbung oder Presse. 10 Prozent gaben an, eigene Erfahrungen über Probefahrten oder Mietwagen gesammelt zu haben.
Trotz wachsendem Interesse hinkt der tatsächliche Absatz hinterher. Im ersten Halbjahr 2025 betrug der Marktanteil chinesischer Marken in Deutschland laut der Automobilwoche lediglich 1,69 Prozent. Ein erheblicher Teil der Neuzulassungen entfällt nicht auf private Käufer. So gehen dem Bericht zufolge beim Stromer-Riesen BYD über 60 Prozent der Zulassungen auf Händler und Autovermieter zurück. Bei Great Wall Motor liegt dieser Anteil sogar bei zwei Dritteln.
Kommentare
Antifa meint
Xpeng G6 für 47.600 € + 1.150 € Elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung 1500kg !
Wer da noch VW kauft ist mit der Muffe gepufft ;-).
Technische Spezifikationen des neuen G6 RWD Standard Range:
– Heckantrieb
– Leistung: 218 kW
– Höchstgeschwindigkeit (km/h): 200
– Beschleunigung (0-100 km/h): 6,7 s
– Zelltyp: LFP
– Batterie-Bruttokapazität netto (kWh): 80
– Reichweite (WLTP) kombiniert (km): 525 km
– Plattform: 800 V
– DC-Laden: 451 kW (10-80% in 12 Minuten)
– AC-Laden: 11 kW
– Anhängelast: 1.500 kg
– 20-Zoll-Leichtmetallräder
– Wärmepumpe, intelligentes Thermomanagementsystem X-HP 3.0
– V2L: 3,3 kW (Steckdose 230 V von der Ladebuchse)
– Luftwiderstandskoeffizient: 0,248
Exterieur:
– Rahmenlose Türen
– Belüftete Bremsscheiben an allen 4 Rädern
– Full-LED Scheinwerfer
– LED X-BOT Lichtsignatur vorne und hinten
– Versteckte aerodynamische elektrische Türgriffe
– Elektrische Heckklappe
– Durchgehendes Panoramaglasdach (Wärmedämmung > 86 % / UV Schutzrate > 99,9 %)
– Elektrisch einklappbare Außenspiegel mit Heizung und Memory-Funktion
– Regensensor
– Beheizte Front- und Heckscheibe
– Dynamische Blinker vorne und hinten
Interieur:
– XPENG Surround Sound System
– Kapazitives Lenkrad
– Multifunktions-Lenkrad (4-fach verstellbar) und beheizbar
– Komfortsitze in Nappaleder
– Elektrisch verstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
– Elektrisch verstellbare Lordosenstütze im Fahrersitz
– Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz mit Memory-Funktion
– Beheizte und belüftete Vordersitze mit Massagefunktion
– Beheizte Rücksitze mit 10°-Verstellung der Rückenlehne
– Multi-Ambientebeleuchtung
– Innenraumleuchten mit Touch-Funktion
– Vollautomatische Klimaanlage mit Selbstreinigungsfunktion
– XfreeBreath® intelligentes Luftreinigungssystem mit PM2,5-Filter
– Vorheizen/-kühlen des Innenraums
– Induktives Laden von Mobiltelefonen, belüftet (2x 50 W)
– Armlehne mit Stauraum und 2-Wege-Öffnung
– 2 Getränkehalter
– Armlehne mit Doppelbecherhalter auf der Rücksitzbank
– Umklappbare Rücksitze (60/40)
– Kofferraumvolumen: 571 / 1374 Litern (bei umgeklappter Rückbank)
– Anzahl der Airbags: 7
– 2 ISOFIX®-Punkte hinten
Xmart OS – Infotainment:
– Intelligente Navigation mit Ladepunkten, Verkehrsdaten, etc.
– 3D-Benutzeroberfläche
– „Hey XPENG“ Sprachsteuerungsassistent auf Deutsch
– Fernsteuerung über die XPENG Mobile App. Auto entsperren, verriegeln oder finden, Ladestände überprüfen usw.
– Hochleistungs-Qualcomm Snapdragon® 8295 Chipsatz
– 10,25-Zoll digitales Instrumentendisplay
– 15,6-Zoll zentraler Kontroll- und Entertainmentbildschirm
– Kontinuierliche OTA (over-the-air) Systemupdates
– App Store (Spotify, Apple Music, TuneIn, Youtube usw.)
– Apple CarPlay® / Android Auto®
– Wi-Fi-/4G-Verbindung inklusive
– Bluetooth®
Kamera- & Sensorenausstattung:
– Hochauflösende Millimeterwellen-Radare: 5
– Ultraschallsensoren: 12
– Umgebungsansichtkameras: 4
– Hochleistungskameras: 7
– Innenraumkamera: 1
XPILOT ASSIST 2.5 – Fahren:
– NVIDIA® Orin-X Chipsatz
– Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
– Spurhaltekontrolle (LCC)
XPILOT ASSIST 2.5 – Sicherheit:
– NVIDIA® Orin-X Chipsatz
– Überwachung des Abstands vorne (FDM)
– Kollisionswarnung vorne (FCW)
– Autonomer Notbremsassistent (AEB)
– Verkehrszeichenerkennung (TSR)
– Geschwindigkeitsassistent (SAS)
– Intelligentes Fernlicht (IBH).
– Überwachung des Fahrerzustands (DSM)
– Toter-Winkel-Erkennung (BSD)
– Warnung bei geöffneter Tür (DOW)
– Spurverlassenswarnung (LDW)
– Spurhalteassistenz (LKA)
– Not-Spurhalteassistenz (ELK)
– Warnung vor Heckkollision (RCW)
– Warnung vor Querverkehr hinten (RCTA)
XPILOT ASSIST 2.5 – Parken:
– Angetrieben von NVIDIA® Orin-X Chipsatz
– Verbesserte Autoparkhilfe (EAP 2.0)
– Auto Exit Park Assist (AEP)
– Einparkhilfe mit 360°-Kamera
– Transparentes Chassis
BEV meint
Was sind denn chinesische Autos ?
Smart
Volvo
Polestar
Mini (teilweise)
Dacia Spring
…
???
brainDotExe meint
Das ist der springende Punkt.
Ich denke weniger Leute werden ein Problem damit haben ein Auto einer westlichen Marke zu kaufen, wenn es Made in China ist, statt von einer chinesischen Marke.