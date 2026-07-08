Mercedes verkauft 52.900 Elektroautos im Q2 2026 (+51 %)

Im zweiten Quartal 2026 setzte die Mercedes-Benz Group weltweit 511.900 Pkw und Vans ab. Dies entspricht einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Außerhalb Chinas legte der Gesamtabsatz von Pkw und Vans gegenüber dem Vorjahresquartal um 3 Prozent zu. „Getragen von der starken Nachfrage nach den neu eingeführten Modellen“ stieg der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) auf Konzernebene im Q2 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal um 50 Prozent auf 63.000 Einheiten.

Mercedes-Benz Cars

Mercedes-Benz Cars verkaufte weltweit im zweiten Quartal 2026 417.800 Pkw (-8 %). Wie schon im ersten Quartal lag der Gesamtabsatz außerhalb Chinas über dem Vorjahresniveau (+2 %), getragen vom anhaltenden Wachstum in wichtigen westlichen Regionen, darunter Nordamerika (+13 %) und Europa (+4 %), mit einem Plus von 6 Prozent in Deutschland. In China führten das verschärfte Wettbewerbsumfeld sowie die schrittweise Markteinführung neuer Modelle zu einem Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr.

„Unsere größte Modelloffensive gewinnt weiter an Dynamik. Der Absatz unserer vollelektrischen Fahrzeuge stieg im zweiten Quartal um mehr als 50 %. Die Nachfrage nach dem neuen elektrischen GLC, dem elektrischen CLA und dem elektrischen GLB ist außerordentlich stark. Die neue S-Klasse ist in Europa erfolgreich gestartet, weitere Regionen folgen in den kommenden Monaten. Mit der neuen elektrischen C Klasse, die seit Mai bestellbar ist, sowie der Weltpremiere des neuen vollelektrischen GLA Ende Juli gehen wir die nächsten Schritte unserer Modelloffensive“, so Mathias Geisen, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, Vertrieb & Kunde.

Mercedes-Benz Cars setzte im zweiten Quartal weltweit 52.900 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) ab, ein Plus von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Europa stieg der BEV-Absatz um 87 Prozent auf 43.500 Pkw, der Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen verdoppelte sich nahezu auf 26 Prozent. In Deutschland hat sich der BEV-Absatz mehr als verdoppelt, der BEV-Anteil verdoppelte sich nahezu auf 24 Prozent.

Der globale BEV-Anteil stieg auf 13 Prozent (Q2 2025: 7,7 %) – „obwohl die neuen Elektromodelle in vielen Märkten erst noch anlaufen“, betont Mercedes. Elektrifizierte Fahrzeuge gewannen im europäischen Absatzmix weiter an Bedeutung. Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge (E-Autos und Plug-in-Hybride, „xEV“) erreichte in Europa 43 Prozent. Weltweit lag der xEV-Absatz im zweiten Quartal bei 87.500 Fahrzeugen, was einem xEV-Anteil von 21 Prozent entspricht.

Mercedes-Benz Vans

„Das Wachstum in unserem Portfolio gewerblicher Vans zeigt die anhaltend positive Kundenresonanz auf diese Fahrzeuge. Darüber hinaus unterstreicht der weiterhin deutliche Anstieg des eVan-Absatzes – und der daraus resultierende Zuwachs unseres globalen Elektroanteils – die stetige Kundennachfrage in diesem Segment sowie die zunehmende Marktdurchdringung“, erklärt Mathias Vaitl, Leiter Vertrieb & Marketing Mercedes-Benz Vans.

Mercedes-Benz Vans erzielte im zweiten Quartal einen Absatz von 94.100 Einheiten. Der Absatz war von einem weiterhin volatilen und wettbewerbsintensiven Marktumfeld sowie geringerer Nachfrage nach mittelgroßen Vans in China geprägt. Das Wachstum in Nordamerika trug zum Ausgleich dieser Effekte bei: Der Absatz dort stieg um 23 Prozent, vor allem getragen von gestiegener Nachfrage in den USA (+28 %). Auch Europa leistete einen positiven Beitrag: Der Absatz in dieser Region stieg im zweiten Quartal um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Außerhalb Chinas legte der Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 Prozent zu.

Elektrische Vans verzeichneten ein anhaltendes Wachstum: Der „eVan“-Absatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 46 Prozent. Der globale Elektroanteil erhöhte sich entsprechend auf 11 Prozent (Q2 2025: 7 %), in Europa lag er mit 13 Prozent (Q2 2025: 10 %) noch höher.

Das Segment der gewerblichen Vans wuchs weiter, der Absatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent. Die Nachfrage nach großen Vans blieb besonders stark, die Volumina legten um 15 Prozent zu.