KGM Torres Hybrid kostet in Deutschland ab 32.990 Euro

Der koreanische Automobilhersteller KGM (ehemals SsangYong Motor) erweitert seine Antriebspalette erstmals um einen Vollhybrid. Die Kombination aus Benzin- und Elektromotor, die zunächst im KGM Torres zum Einsatz kommt, soll Ansprechverhalten und Fahrspaß verbessern, dabei aber weniger Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen bieten.

Mit einer Systemleistung von 150 kW/204 PS bildet der neue Hybridantrieb die Topmotorisierung des knapp 4,71 Meter langen SUV. Hierfür wird einem 110 kW/150 PS starken 1,5-Liter-Turbobenziner ein 130 kW/177 PS starker Elektromotor zur Seite gestellt, der 300 Nm Drehmoment entwickelt. Das Dual-Tech-Hybridsystem senkt den Kraftstoffverbrauch auf 6,1 Liter je 100 Kilometer nach WLTP-Norm, was CO2-Emissionen von 139 g/km entspricht.

Vorübergehend ist der neue Torres Hybrid rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei unterwegs, bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Möglich macht dies eine kompakte 1,85-kWh-Hybridbatterie, die – je nach Leistungsbedarf und Antriebsmodus – vom Verbrenner beziehungsweise vom regenerativen Bremssystem gespeist wird. Sobald der Fuß vom Gas geht, fließt die kinetische Energie zurück in den Akku. Die Rekuperationskraft lässt sich über Schaltwippen am Lenkrad dreistufig einstellen.

Die Kraftübertragung besorgt das Hybridgetriebe DHT, das die Antriebskraft automatisiert an die Vorderräder schickt. „Basierend auf Echtzeitdaten zu Gaspedalstellung, Drehmomentbedarf und Co., wählt es den optimalen Antriebsmodus und stellt so ein ideales Zusammenspiel zwischen Benziner, Elektromotor oder beiden Aggregaten sicher“; erklären die Entwickler.

Im seriellen Modus beispielsweise agiert der Verbrenner als Generator, der den Elektromotor antreibt. Im Parallelmodus arbeiten E-Motor und Verbrenner gemeinsam, um eine schnellere Beschleunigung oder höhere Geschwindigkeiten sicherzustellen. In der Spitze fährt der Torres Hybrid bis zu 180 km/h. Über den aktuellen Modus und den damit verbundenen Energiefluss informiert eine Anzeige im digitalen Kombiinstrument hinter dem Lenkrad.

Der neue KGM Torres Hybrid, der zur Markteinführung als Sondermodell „Essential“ zu Preisen ab 32.990 Euro erhältlich ist, ist das erste Hybridmodell der südkoreanischen Marke. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Hybridantrieb auch für das SUV-Coupé Actyon angeboten werden. „Die Hybridmodelle sind Teil einer großangelegten Produkt- und Antriebsoffensive, mit der KGM seine ehrgeizigen Wachstumspläne auf dem deutschen und europäischen Markt vorantreibt“, heißt es.