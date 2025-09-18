Renault setzt verstärkt auf günstige LFP-Batterien für Elektroautos

Renault plant, sein Angebot an günstigeren Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) auszuweiten, um die Kosten für Elektrofahrzeuge (EVs) zu senken. Dies betrifft auch den überarbeiteten Megane E-Tech Electric, der künftig mit einer LFP-Option ausgestattet werden soll.

Die Maßnahme ist Teil der „Renaulution“-Strategie, unter der jedes neue Elektrofahrzeug der Marke mit einer solchen Batterievariante erhältlich sein soll. Das erklärte Konzern-CEO Francois Provost laut Automotive News am Rande der Messe IAA Mobility in München. „Wir müssen zu unseren besten Wettbewerbern aufschließen“, sagte er mit Blick auf chinesische Hersteller.

Rund 75 Prozent der in China verkauften EVs nutzten im vergangenen Jahr laut der Internationalen Energieagentur bereits LFP-Technologie, während es in Europa nur etwa zehn Prozent waren. Bisher verwendet Renault, wie die meisten europäischen Hersteller, die leistungsstärkere, aber teurere Nickel-Mangan-Kobalt-Chemie (NMC). Diese soll künftig durch eine Wahlmöglichkeit für die Kunden ergänzt werden. „Je nach Modell wollen wir eine erschwingliche Version und eine leistungsstärkere Version anbieten“, erklärte Renault-Markenchef Fabrice Cambolive.

Bislang hatte Renault LFP-Batterien lediglich für den neuen Twingo angekündigt, der später in diesem Jahr vorgestellt werden soll. Auch die Schwestermarke Dacia wird ein entsprechendes Modell erhalten. Neu ist nun, dass auch der Megane E-Tech Electric im Rahmen eines Facelifts im Jahr 2026 eine LFP-Option erhalten wird. Dabei soll das Modell stärker als „Performance-Fahrzeug“ positioniert werden.

Aktuell kommen im Megane E-Tech und dem verwandten Scenic noch NMC-Batterien zum Einsatz, die von LG in Polen geliefert werden. Renault ließ offen, welche weiteren Modelle künftig mit LFP-Versionen ausgestattet werden. Zu den unter dem Renaulution-Plan geplanten Elektroautos zählen unter anderem der Renault 5, der Renault 4 sowie der Scenic.

Auch zur Herkunft der künftigen LFP-Batterien äußerte sich Renault nicht konkret. Da China eine führende Rolle bei dieser Batterietechnologie spielt, gilt das Land als naheliegender Lieferant – zumindest so lange, bis europäische Zellhersteller ihre Kapazitäten ausgebaut haben. Bereits 2024 hatte Renault angekündigt, LFP-Batterien bis 2026 von LG und dem chinesischen Zulieferer CATL beziehen zu wollen.