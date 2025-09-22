Dekra eröffnet Batterie-Testzentrum am Lausitzring

Unternehmen der Automobilbranche können die Sicherheit von Elektroauto-Batterien künftig im neuen Testzentrum der Dekra am Lausitzring prüfen lassen. Die Anlage der Sachverständigenorganisation wurde Mitte September im südbrandenburgischen Klettwitz feierlich eröffnet.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sprach von einer Stärkung der Innovationsregion Lausitz. Das Testzentrum werde einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit moderner Batterietechnologien leisten, sagte der SPD-Politiker.

„Dekra und das neue Batterie-Testzentrum sind ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der Lausitz als Energie- und Wirtschaftsregion“, so Woidke. „Sichere und verlässliche Batterietechnologien sind eine Zukunftsbranche und stärken die Wertschöpfungsketten der E-Mobilität in Brandenburg. Die Entscheidung von Dekra für diese Investition hier am Standort Klettwitz unterstreicht die Bedeutung Brandenburgs als attraktiver, zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort und die Attraktivität der Lausitz als innovativer Energieregion.“

In dem Batterie-Test-Center können Hersteller ihre Module auch unter Extrembedingungen prüfen lassen. Es werden etwa Fall- und Brandtests gemacht. Die Prüfgesellschaft Dekra hat nach eigenen Angaben einen zweistelligen Millionen-Betrag in das Prüfzentrum investiert. Bis zu 40 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Insgesamt werden am wachsenden Standort am Lausitzring rund 290 Menschen beschäftigt.

In dem laut Dekra „hochmodernen“ Testzentrum werden alle Arten von Batterietests unter einem Dach angeboten. Zu mechanischen Untersuchungen, Leistungs- und Umweltprüfungen kommen dabei auch Missbrauchstests, bei denen Batterien Belastungen weit jenseits ihrer regulären Verwendung ausgesetzt werden. „Entsprechend hoch sind die Sicherheitsstandards in der neuen Einrichtung. Alle Dienstleistungen werden entwicklungsbegleitend ebenso angeboten wie im Rahmen von Homologation, Zertifizierung und Qualitätssicherung bzw. Marktüberwachung“, heißt es.