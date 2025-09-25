Hyundai-Europachef: Die Kunden sollen beim Antrieb selbst entscheiden

Hyundai treibt sein Angebot an Elektroautos voran, will aber weiter auch anderweitig angetriebene Fahrzeuge einführen. Das südkoreanische Unternehmen möchte sich keinem Bereich des Marktes verschließen.

Europachef Xavier Martinet ist „überzeugt, dass es in Europa ein enormes ungenutztes Potenzial für Hyundai gibt“, sagte er im Gespräch mit Autocar. Die Marke müsse sich bei den Flottenverkäufen verbessern, die hinter den Privatverkäufen zurückbleiben, sowie das B-Segment (Kleinwagen) stärker durchdringen. Um den Absatz hier anzukurbeln, sind umfassend überarbeitete Versionen des kompakten i20 und des kleinen Crossover-SUV Bayon geplant, zudem eine Serienversion des kürzlich vorgestellten Kompakt-Elektroautos Concept Three.

„Das B-Segment hat in Europa ein enormes Volumen, und wir werden drei neue Produkte auf den Markt bringen“, sagte Martinet. „Es gibt eindeutig die Möglichkeit, Marktanteile zu gewinnen und neue Kunden zu erschließen.“ Hyundai werde die einzige Marke in Europa mit einem kompletten Portfolio an Elektroautos sein, vom Kleinstwagen Inster bis zum großen SUV Ioniq 9. Man müsse jedoch weiter auch in Hybride und reine Verbrenner investieren, da Vollstromer sich in Europa langsamer verbreiten als erwartet.

„Wenn Kunden ein Elektrofahrzeug möchten, finden sie in der Hyundai-Produktpalette alles, was sie sich wünschen“, so der Manager. „Wenn die Umstellung auf Elektrofahrzeuge jedoch nicht so schnell voranschreitet, wie wir alle gedacht haben, müssen wir in der Lage sein, den Kunden das zu bieten, was sie auf dem Nicht-Elektrofahrzeugmarkt wünschen.“ Dazu gehöre eine Hybridoption des neuen Bayon.

Man wolle den Kunden verschiedene Antriebe anbieten und sie selbst entscheiden lassen, unterstreicht Martinet. Das sei aktuell besonders wichtig, da der Absatz von Elektrofahrzeugen mehr durch die Politik als durch die Kunden getrieben werde. „Das ist das größte Problem, mit dem wir konfrontiert sind“, erklärte der Europachef. „Deshalb müssen wir allen Kunden auf dem Markt etwas anbieten. Wenn ich Marktanteile bei Elektrofahrzeugen, Hybridfahrzeugen und Verbrennungsmotoren habe, schütze ich mich vor Schwankungen auf dem Markt.“

Hyundai investiere auch weiterhin stark in das Design und darin, die Grenzen des Fahrzeugdesigns zu verschieben. Design sei eine der besten Möglichkeiten, sich positiv von anderen abzuheben. „Wenn du das zweitliebste Fahrzeug der Kunden bist, bist du das erste, das sie nicht kaufen“, so Martinet.