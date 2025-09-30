E-Auto-Laden ist laut Umfrage Lebenszeit: Kaffee, Dating und Powernap statt Warten

Viele deutsche Elektroauto-Fahrer nutzen laut einer Umfrage die Zeit während einer Ladepause aktiv. 61 Prozent der Stromer-Besitzer laden demnach mindestens einmal pro Woche öffentlich in ihrem Wohnumfeld. Statt zu warten, trinken sie dann einen Kaffee oder gehen einkaufen. Während längerer Ladevorgänge geht mehr als jeder Vierte spazieren. Über die Hälfte der Befragten nutzt in der Pause soziale Netzwerke oder Gaming-Apps auf dem Smartphone. Das zeigt eine Online-Umfrage der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH.
Besitzer von Elektroautos haben sich laut der Umfrage mittlerweile auf die notwendigen Ladezeiten eingestellt und nutzen die Pausen bestmöglich. So dauert jeder dritte Ladevorgang an öffentlichen Säulen maximal 30 Minuten. Das ist für 42 Prozent der Befragten Zeit genug, um schnell ein paar Besorgungen zu erledigen. 44 Prozent gehen einen Kaffee trinken, Frauen (50 %) häufiger als Männer (40 %).
Auf die Frage, mit welchem Prominenten sie gerne beim Laden die Zeit überbrücken würden, nennen Frauen am häufigsten die TV-Stars Günther Jauch und Anke Engelke (je 13 %), Männer bevorzugen Jürgen Klopp, Trainerlegende unter anderem von Dortmund und Liverpool (16 %), sowie Ex-Bayern-Spieler Thomas Müller (15 %) als Gesprächspartner. Jüngere Besitzer eines Elektroautos lassen es dagegen auch mal ruhiger angehen: Knapp jeder Fünfte der Gen Z nutzt kurze Ladezeiten für einen „Powernap“.
Ein Drittel der Ladevorgänge dauert zwischen 30 Minuten und drei Stunden. Dann gehen 37 Prozent Kleidung oder Schuhe shoppen, 35 Prozent kaufen Lebensmittel, 34 Prozent verbringen die Zeit beim Essen im Restaurant oder Imbiss. Mehr als ein Viertel geht spazieren. Knapp jeder Fünfte geht während der Ladezeit nach Hause, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 28 Prozent.
Ob kurze Ladepause oder längerer Stopp, das Smartphone ist fast immer dabei: Bei kürzeren Pausen vertreiben sich 52 Prozent, bei längeren 42 Prozent der Befragten die Zeit damit. Genutzt wird es vor allem für Social Media (56 %), WhatsApp & Co (51 %) sowie Streamingdienste wie Netflix oder Shopping-Apps (jeweils rund 40 %). Knapp ein Fünftel der unter 35-Jährigen nutzt Dating-Apps und swipt etwa auf Tinder.
Bei der Alltagstauglichkeit spielt auch die Entfernung zur nächsten Ladesäule eine zentrale Rolle. Drei Viertel der Befragten finden die nächste öffentliche Stromtankstelle in einem Umkreis von bis zu einem Kilometer um ihre Wohnung. Ein Drittel hat es mit bis zu 500 Metern noch näher. Dabei sind die kurzen Wege in der Großstadt häufiger Realität als auf dem Land.
Trotz großer Zufriedenheit mit der Bedienung der Ladesäulen (70 %) und der Ladeleistung (68 %) sehen viele Befragte bei der Infrastruktur noch Verbesserungspotenzial: Die Hälfte wünscht sich mehr Schnellladesäulen und mehr Ladepunkte an einer Station.
Kommentare
Martin meint
An den Gardasee sind es ca 6 Stunden Fahrt. Auf der Strecke brauche ich keinerlei Pause maximal 5 Minuten irgendwo aufs Klo. Zu was soll die unterwegs essen wenn am Zielort ein 5* Hotel inklusive Restaurant wartet? Ebenso brauche ich keine Dehnübungen wenn am Zielort Wellness wartet. Ebenso brauche ich keine E-Mails checken denn ich bin ja im Urlaub.
Das ganze Gelabere von Ladepausen habe ich bis zum e Auto noch nie im Leben irgendwann mal gehört.
Willi meint
Stimme volkommen zu!
Mary Schmitt meint
Familie hast du keine. Wundert mich nicht. Leute wie du sind eine Gefahr auf unseren Straßen.
E.Korsar meint
Da hast du wohl deine Fahrerlaubnis noch vor der Wiedervereinigung gemacht. Notwendige Pausen zur Erhaltung der Fahrtüchtigkeit sind schon lange Thema. Bitte sag den Polizist:innen, die dich eines Tages herauswinken werden, genau das, was du hier geschrieben hast.
M. meint
Wenn ich alleine fahre…. falsch.
Wenn ich früher alleine gefahren bin, habe ich das auch mal so gemacht.
Aber heute mache ich das nicht mehr, und mit Familie sowieso nicht, weil sonst während der Fahrt das Auto demontiert würde ;-)
Da sind 3 Stunden am Stück wirklich das absolute Maximum. Und die Pause zwischendurch dauert eher 50 als 5 Minuten. Immer dran denken: auf dem Weg in den Urlaub, nicht auf der Flucht. Da gelten andere Regeln.
Schön übrigens, dass du es 6 Stunden zum Gardasee hast.
Nur:
1) kauft nicht jeder sein Auto nach der Zeit, die er ohne Pause zum Gardasee braucht
2) schaffen es nicht alle in 6 Stunden an den Gardasee
3) wollen manche dort gar nicht hin
Was nutzt nun also der Allgemeinheit dein Beispiel?
E.Korsar meint
Immerhin kann er sich an den Gardasee erinnern. Bei seinem Namen ist das nicht der Fall.
M. meint
*g*
Die Fälle häufen sich hier ja.
Karsten meint
😂 Jetzt wird die Laderei auch noch als Lebenszeit verkauft? Verdammich langsam wirds wirklich abenteuerlich …
E.Korsar meint
Wenn man sich auf den Boden wirft, mit den Fäusten um sich schlägt und heult, lädt es nicht schneller. Dann macht man halt was, was eh noch im Tageslauf erledigt wird.
Tommi meint
Hier wird nichts vekauft. „Laut Umfrage“ steht in der Überschrift. Die Elektroautofahrer nutzen die Zeit. Nein, es ist nicht schön, dass man laden muss, aber es wird nicht als so schlimm empfunden, wie es von denjenigen, die Elektroautos ablehnen dargestellt wird.
Bei uns kommt es hin und wieder vor, dass wir auf das Auto warten und die Zeit mit spazieren gehen oder so was verbringen. Meistens sind die Ladepausen aber Pausen, die wir sowieso machen würden. So insgesamt kommt da geschätzte 5 Stunden echte Wartezeit im Jahr, die wir mit einem Verbrenner nicht machen würden.
Mäx meint
Ja und jetzt überleg mal was du mit den 5 Stunden im ganzen Jahr hättest machen können.
5 Fitnesseinheiten, oder 5 Brote backen
ÜBERLEG MAL!!!
F. K. Fast meint
Man kann jammern, oder man kann etwas Sinnvolles machen. Zu welcher Kategorie Mensch gehörst du?
E.Korsar meint
Gut, dass das mal jemand hier erklärt. Ich stand immer am Auto, habe den Ladestecker festgehalten und in die Umgebung gelächelt. ;-D
Und ihr so?
M. meint
Ich hatte eigentlich fast immer das Glück, mit dienstlichen BEV „Destination Charging“ machen zu können.
Also eigentlich das, was oben beschrieben ist.
Dabei stehen zu bleiben, würde unweigerlich zu Plattfüßen führen ;-)
F. K. Fast meint
Dabei hättest du doch Daten können. Was auch immer das heißt – vielleicht swipen.