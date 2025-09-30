E-Auto-Laden ist laut Umfrage Lebenszeit: Kaffee, Dating und Powernap statt Warten

Viele deutsche Elektroauto-Fahrer nutzen laut einer Umfrage die Zeit während einer Ladepause aktiv. 61 Prozent der Stromer-Besitzer laden demnach mindestens einmal pro Woche öffentlich in ihrem Wohnumfeld. Statt zu warten, trinken sie dann einen Kaffee oder gehen einkaufen. Während längerer Ladevorgänge geht mehr als jeder Vierte spazieren. Über die Hälfte der Befragten nutzt in der Pause soziale Netzwerke oder Gaming-Apps auf dem Smartphone. Das zeigt eine Online-Umfrage der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH.

Besitzer von Elektroautos haben sich laut der Umfrage mittlerweile auf die notwendigen Ladezeiten eingestellt und nutzen die Pausen bestmöglich. So dauert jeder dritte Ladevorgang an öffentlichen Säulen maximal 30 Minuten. Das ist für 42 Prozent der Befragten Zeit genug, um schnell ein paar Besorgungen zu erledigen. 44 Prozent gehen einen Kaffee trinken, Frauen (50 %) häufiger als Männer (40 %).

Auf die Frage, mit welchem Prominenten sie gerne beim Laden die Zeit überbrücken würden, nennen Frauen am häufigsten die TV-Stars Günther Jauch und Anke Engelke (je 13 %), Männer bevorzugen Jürgen Klopp, Trainerlegende unter anderem von Dortmund und Liverpool (16 %), sowie Ex-Bayern-Spieler Thomas Müller (15 %) als Gesprächspartner. Jüngere Besitzer eines Elektroautos lassen es dagegen auch mal ruhiger angehen: Knapp jeder Fünfte der Gen Z nutzt kurze Ladezeiten für einen „Powernap“.

Ein Drittel der Ladevorgänge dauert zwischen 30 Minuten und drei Stunden. Dann gehen 37 Prozent Kleidung oder Schuhe shoppen, 35 Prozent kaufen Lebensmittel, 34 Prozent verbringen die Zeit beim Essen im Restaurant oder Imbiss. Mehr als ein Viertel geht spazieren. Knapp jeder Fünfte geht während der Ladezeit nach Hause, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 28 Prozent.

Ob kurze Ladepause oder längerer Stopp, das Smartphone ist fast immer dabei: Bei kürzeren Pausen vertreiben sich 52 Prozent, bei längeren 42 Prozent der Befragten die Zeit damit. Genutzt wird es vor allem für Social Media (56 %), WhatsApp & Co (51 %) sowie Streamingdienste wie Netflix oder Shopping-Apps (jeweils rund 40 %). Knapp ein Fünftel der unter 35-Jährigen nutzt Dating-Apps und swipt etwa auf Tinder.

Bei der Alltagstauglichkeit spielt auch die Entfernung zur nächsten Ladesäule eine zentrale Rolle. Drei Viertel der Befragten finden die nächste öffentliche Stromtankstelle in einem Umkreis von bis zu einem Kilometer um ihre Wohnung. Ein Drittel hat es mit bis zu 500 Metern noch näher. Dabei sind die kurzen Wege in der Großstadt häufiger Realität als auf dem Land.

Trotz großer Zufriedenheit mit der Bedienung der Ladesäulen (70 %) und der Ladeleistung (68 %) sehen viele Befragte bei der Infrastruktur noch Verbesserungspotenzial: Die Hälfte wünscht sich mehr Schnellladesäulen und mehr Ladepunkte an einer Station.