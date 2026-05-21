EnBW eröffnet 500. Schnellladestandort an Filialen der Rewe Group

Die EnBW, eigenen Angaben zufolge Betreiberin des größten Elektroauto-Schnellladenetzes in Deutschland, hat an Märkten der Rewe Group ihren 500. Schnellladestandort in Betrieb genommen. Damit wurde die Hälfte des gemeinsam bis 2030 geplanten Netzes von 1000 Standorten erreicht. Seit der Inbetriebnahme des ersten Standorts im Herbst 2022 wurden an Rewe- und Penny-Märkten den Angaben nach mehr als fünf Millionen Ladevorgänge durchgeführt.

„Laden am Einzelhandel ist ein zentraler Pfeiler unserer Ausbaustrategie. So lassen sich Ladevorgänge gut in den Alltag integrieren, weil diese ohne zusätzlichen Zeitaufwand während des Einkaufs stattfinden. Es eröffnet vor allem Kund\*innen ohne Lademöglichkeit zu Hause oder bei der Arbeit die Möglichkeit, an gut angebundenen Standorten im urbanen wie im ländlichen Raum schnellzuladen“, sagt Martin Römheld, Leiter der Elektromobilitätssparte bei der EnBW.

Die 500 Schnellladestandorte an Märkten der Rewe Group umfassen über 2200 Ladepunkte, sie machen damit mehr als ein Viertel der EnBW-Schnellladepunkte in Deutschland aus. Mit Ladeleistungen bis zu 400 kW ermöglichen die Stromtankstellen je nach Aufnahmeleistungen der E-Autos einen Zugewinn von 400 Kilometern Reichweite in 15 Minuten. Wie alle Standorte betreibe man auch jene im Einzelhandel mit 100 Prozent Ökostrom, betont der Energiekonzern.

„Der Haupteinkaufstag Samstag ist statistisch der Tag mit den meisten Ladevorgängen. Das zeigt, dass das Konzept Laden am Einzelhandel funktioniert und der Aufbau von Ladeinfrastruktur an Supermärkten die richtige Strategie ist“, so EnBW-Manager Römheld. Telerik Schischmanow, Finanzvorstand der Rewe Group: „Gemeinsam mit unserem Partner EnBW bringen wir nachhaltige Mobilität direkt auf die Parkplätze unserer Rewe- und Penny-Märkte. Unsere Filialen in idealer Lage im städtischen und ländlichen Raum gewähren Kund\*innen einfachen Zugang zu wichtiger Ladeinfrastruktur. Zugleich unterstützen wir auf diesem Weg unsere Nachhaltigkeitsstrategie durch konsequente Emissionsreduktion.“

Mit „weit über 8000“ Schnellladepunkten betreibt die EnBW eigener Aussage zufolge das größte Schnellladenetz in Deutschland. Im Schnitt könnten Kunden alle 50 Kilometer an einem Schnellladepunkt des Konzerns aufladen. Man plane, auch vor dem erwarteten deutlichen Hochlauf der Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren stets 20 Prozent der benötigten Schnellladeinfrastruktur bereitzustellen. Dafür werde das „EnBW HyperNetz konsequent und bedarfsgerecht im Dreiklang aus Laden am Einzelhandel, Laden im urbanen Raum sowie Laden an der Langstrecke“ ausgebaut.