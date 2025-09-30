Essendi und Wirelane statten Hotelparkplätze in Deutschland mit Ladestationen aus

Essendi, ehemals bekannt als AccorInvest, zählt zu den größten Hotelbesitzern und -betreibern Europas. Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit dem Anbieter von Ladeinfrastruktur Wirelane geschlossen. Im Rahmen der Kooperation werden die Hotelmarken Novotel, Mercure und ibis flächendeckend mit Ladepunkten ausgestattet. Erste Installationen erfolgten bereits in München, Köln und Regensburg, etwa in Hotels wie ibis Regensburg City, Novotel München Airport und Mercure Köln West.

Die Partnerschaft sieht vor, zunächst alle Hotelparkplätze der genannten Marken in Deutschland mit Ladestationen von Wirelane zu versorgen. In einem zweiten Schritt soll die Ausweitung auf Österreich folgen. Gäste sollen so von einem komfortablen Ladeerlebnis direkt am Hotelstandort profitieren. Die gesamte Ladeinfrastruktur werde ausschließlich mit zertifiziertem Ökostrom betrieben, betont Wirelane.

Das Kooperationsmodell basiert auf dem Charging-as-a-Service-Konzept: Essendi stellt die Flächen für die Ladepunkte bereit, während Wirelane Planung, Installation und Betrieb übernimmt. Die Hotels tragen keine Investitionskosten in Technik oder Betrieb. Die Abrechnung der Ladevorgänge erfolgt über diverse Ladekarten, Kredit- und Debitkarten sowie Smartphone-Wallets. Für Hotelbetreiber steht zudem ein digitales Verwaltungsportal zur Verfügung.

Mario von Hoesslin, Chief Operating Officer Central Europe bei Essendi: „Diese Partnerschaft fügt sich nahtlos in unsere ESG-Vision ein, die positive Gastfreundschaft in den Mittelpunkt stellt. Sie zeigt, wie Hotels eine Schlüsselrolle im ökologischen Transformationsprozess spielen können, indem sie zur Schaffung einer nachhaltigen Infrastruktur beitragen, die sowohl unseren Gästen als auch der breiteren Community der Elektrofahrzeugnutzer dient. Durch die Zusammenarbeit mit Wirelane bieten wir zugängliche, zukunftsfähige Mobilitätslösungen, die unseren Kunden ein bewussteres Reisen ermöglichen.“