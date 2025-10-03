Ford soll Mustang mit Hybridantrieb testen, Serienstart noch offen

Ford hat schon 2017 eine teilelektrische Version seines Kult-Sportwagens Mustang angekündigt. Vor etwa fünf Jahren sollte der Mustang Hybrid auf den Markt kommen, bis heute ist aber kein solches Modell im Angebot. Laut einem Bericht arbeitet der US-Traditionshersteller weiter an einem elektrifizierten Antrieb für die Baureihe, die Einführung ist aber noch offen.

Insider haben dem Portal Ford Authority mitgeteilt, dass das Unternehmen derzeit ein Hybridmodell des Mustang S650 in Betrieb hat – intern bekannt als S650E. Es sei unklar, welche Art von Hybridantrieb verbaut ist, es könnte sich um einen traditionellen Hybrid oder einen Plug-in-Hybrid handeln. Ebenfalls abzuwarten bleibe, ob dieses Projekt jemals verwirklicht wird.

Dem Bericht zufolge sind S650E-Prototypen bereits im Einsatz und haben die Technologie-Testphase erreicht. Das bedeutet, dass Prototypen getestet werden, die wahrscheinlich über eine Form der Elektrifizierung verfügen.

2023 hatte Ford-Chef Jim Farley gesagt, dass es bis auf Weiteres eher keine vollelektrische Version des Mustang geben werde. Andere Manager ließen verlauten, dass ein teilweise elektrisches Mustang-Modell möglich sei. 2024 erklärte Farley dann, dass Ford Performance (jetzt bekannt als Ford Racing) an der Erprobung von Hybridantrieben arbeite. „Wir sind fest davon überzeugt, dass Teil-Elektroantriebe für leistungsorientierte Fahrer gut geeignet sind.“

Ford werde so lange noch V8-Verbrennermotoren bauen, wie es „Gott und die Politiker“ erlauben, betonte der CEO im letzten Jahr. Das werde unterstützt durch die zunehmende Zahl von Elektroautos im Programm, die den Flottenverbrauch des Unternehmens senken. Zukünftige Mustangs werden laut Farley wahrscheinlich mit Hybridantrieb fahren, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Leistung zu verbessern.

„Wir haben Tests durchgeführt und wir glauben wirklich, dass teilelektrische Antriebe für sportliche Fahrer gut funktionieren“, so der Manager im Mai 2024. „Eines kann ich jedoch versprechen: Wir werden niemals einen rein elektrischen Mustang bauen.“ Letzteres sei seiner Meinung nach nicht das Richtige für den Mustang. „Großartig für andere Ford-Modelle – siehe den weltweiten Erfolg des Transit – aber nicht für den Mustang.“

Vollelektrische Mustang-Prototypen hat Ford nur als Showcars gebaut. Ob und wann zumindest eine teilelektrische Version eingeführt wird, bleibt abzuwarten. Damit bleibt vorerst das mittelgroße Batterie-SUV Mustang Mach-E das einzige Modell mit E-Antrieb und „Mustang“ im Namen.