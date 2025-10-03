Tesla: Fotos sollen seriennahen Ausblick auf günstiges Model Y geben

Statt eines ursprünglich angedachten komplett neuen Elektroautos zum günstigeren Preis bringt Tesla eine reduzierte Version des Model Y auf den Markt. Im Netz sind nun Bilder aufgetaucht, die diese Ausführung erstmals umgetarnt zeigen sollen. Es gibt demnach auch außen Unterschiede zu dem bisherigen Modell.
Die Fotos zeigen ein weißes Model Y auf öffentlicher Straße in den USA. Das Fahrzeug sieht in Details anders aus als die seit Anfang des Jahres zu den Kunden kommende neueste Generation der Baureihe. Vorne fällt ins Auge, dass die Frontlichtleiste, die normalerweise zwischen den Tagfahrleuchten sitzt, fehlt. Außerdem wurden offenbar die Fernlichter aus der Stoßstange entfernt.
Am Heck ist die charakteristische rote Lichtleiste über die gesamte Breite nicht mehr zu sehen. Sie wurde durch eine horizontale schwarze Linie ersetzt, der „TESLA“-Schriftzug ist scheinbar nicht vorhanden. Die Rückleuchten wurden offenbar neu gestaltet, und die Heckklappe reicht im Vergleich zum regulären Model Y weiter nach unten. Es scheinen zudem neue aerodynamische Felgen zum Einsatz zu kommen.
Ob das günstigere Model Y wie von einigen spekuliert kürzer als das reguläre Fahrzeug daherkommt, ist auf den Fotos nicht zu erkennen.
Ein Hacker aus der Tesla-Community namens „Green“ will durch die Analyse von Firmware-Updates detaillierte Spezifikationen zu der reduzierten Version des Model Y aufgedeckt haben. Intern führt Tesla das abgespeckte E-Auto demnach unter dem Codenamen E41. Dabei handelt es sich laut Green um eine vereinfachte Variante des Model Y Standard Range. Für die Käufer soll das zahlreiche Einschnitte bei Ausstattung und Komfort bedeuten.
Konkret entfallen sollen Green zufolge Glasdach, elektrisch einklappbare Spiegel und Reifendruckkontrollsysteme. Im Innenraum wird die elektrische Sitzverstellung auf eine einzige Bewegungsachse reduziert, Ambientebeleuchtung ist nicht vorgesehen. Beim Audiosystem beschränkt sich Tesla auf eine Basis-Version. Ein Heizelement für die Rückfahrkamera gibt es nicht, Luftausströmer und ein Display für die zweite Sitzreihe fehlen komplett. Statt hochwertiger Materialien setzt Tesla auf einfache Stoff-Himmel, ergänzt durch 18-Zoll-Stahlräder. Die Einschnitte bringen zudem neben den optischen Anpassungen außen vereinfachte Fahrwerkskomponenten.
In den USA wird spekuliert, dass das reduzierte Model Y zum Basispreis von rund 35.000 Dollar vor Steuern angeboten wird, etwa 10.000 US-Dollar günstiger als das derzeitige Model Y. Für Deutschland gibt es bislang keine Angaben, hier kostet die Baureihe bislang ab 44.990 Euro.
Kommentare
Jörg2 meint
Solch abgespeckte Teile waren früher für die Vermietflotten gedacht.
Vielleicht ist garnicht der Privatkunde als Hauptzielgruppe angedacht. Vermieter, innerbetrieblich genutzte Firmenflotten, eigene „Robo“-Flotte.
Ich bin gespannt, ob die üblichen Marktmechanismen greifen, eine preisgesenkte, gut positionierte Variante mehr Neukunden bringt, als die teureren Modelle zu kannibalisieren.
Future meint
Der günstige Preis kommt genau zum Ende der Steuergutschriften. Das ist schon schlau.
Anonymous meint
Tesla haben immer Vollaustattung! Bei Tesla muss man nicht verhandeln, die Preise sind immer gleich! Tesla macht keine Werbung…Next, Tesla spart an der Leistung der Einstiegsmodelle um Anreize für größere Motorisierungen zu schaffen, ach ne, hatten wir ja schon.
Schon witzig wie sich das Möchtegerntechnologie Unternehmen Tesla immer mehr den traditionellen Autobauern und den Regeln des Automobilmarktes unterwirft statt sich davon zu entfernen. Halt einfach nur ein Autobauer, irgendwann wird es die Börse auch merken.
Die Wahrheit meint
TESLA ist weder eine Möchtegernunternehnen, noch passt es sich an alte Zöpfe an.
TESLA ändert gerade die Produktion und das uralte Prinzip des von Ford entwickelten Produktionsbandes.
Genau das Gegenteil ist bei TESLA der Fall. TESLA ist ein Tec Unternehmen und zieht die gesamte Branche mit seinen Innovationen hinter sich her. VW konnte weder aufholen, geschweige denn überholen. Die Stärke von TESLA ist die Software. Die Schwäche vom VW Konzern ist die Software. Warum wurde Cariad eingestampft und warum wird Rivian diesem Schicksal folgen?
TESLA konnte schon lange vor VW seine Fahrzeuge mit OTA ständig warten.
TESLA ist mit FSD, dem autonomen Fahren allen deutschen Autobauern weit voraus.
TESLA hat das Robotaxi und 2026 folgt das Cybercab.
TESLA hat alle seine ausgelieferten Fahrzeuge mit der FSD Hardware ausgestattet. In Amerka und anderen Ländern läuft das schon prima. Europa möchte das Schlußlicht spielen, musste aber letzen Monat seine unsinnigen Regularien anpassen. Ein erster Schritt der Erkenntnis, dass die Praxis viel weiter ist, als die Bürokraten denken können.
Weil TESLA nicht nur innovative Autos bauen kann und dafür einen Preis erhielt, sondern auch weil TESLA ständig mit neuen Ideen den Markt aufmischen und extrem kostensparend Produziert, ist der Börsenkurs da wo kein anderer deutscher Autobauer auch nur annähernd hinkommt. Diese glänzen derzeit mit Warnungen vor Gewinneinbrüchen, Werksschliessungen, Jobkündigungen und Verlagerung der Produktionsstätten ins Ausland. Ein Kniefall vor TESLA, die weiter fleißig in Deutschland produzieren. -:)
Jörg2 meint
„Tesla haben immer Vollaustattung! Bei Tesla muss man nicht verhandeln, die Preise sind immer gleich!“
Das wird bei dieser Modellvariante, so meine Vermutung, auch so sein.
Eine sehr sehr überschaubare Kreuzchenliste (Farbe, AHK ja/nein ???), unverhandelbarer Festpreis.
Ich glaube, Du liegst völlig richtig.
Freddy K meint
Es würde ja in GH produziert. Da läge es eher bei 35000 €.Aber gut. Hat ja dann weniger drin als wenig.
hu.ms meint
35K $ sind 30K € + mwst wären rd. 36K für das einfach-MY . Ich schätze aber 38K.
Interessanter preis, wenn nicht das miese image durch Elon wäre.
Freddy K meint
Es würde ja in GH produziert. Da läge es eher bei 35k€… Aber gut. Hat ja dann weniger drin als wenig…
soon…
Future meint
Ich vermute, das günstige Modell geht von Grünheide vor allem in die Exportmärkte, um sich dort gegen die BYDs zu positionieren. In Deutschland geben die Leute meistens ja gern etwas mehr aus.