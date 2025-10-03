Tesla: Fotos sollen seriennahen Ausblick auf günstiges Model Y geben

Statt eines ursprünglich angedachten komplett neuen Elektroautos zum günstigeren Preis bringt Tesla eine reduzierte Version des Model Y auf den Markt. Im Netz sind nun Bilder aufgetaucht, die diese Ausführung erstmals umgetarnt zeigen sollen. Es gibt demnach auch außen Unterschiede zu dem bisherigen Modell.

Die Fotos zeigen ein weißes Model Y auf öffentlicher Straße in den USA. Das Fahrzeug sieht in Details anders aus als die seit Anfang des Jahres zu den Kunden kommende neueste Generation der Baureihe. Vorne fällt ins Auge, dass die Frontlichtleiste, die normalerweise zwischen den Tagfahrleuchten sitzt, fehlt. Außerdem wurden offenbar die Fernlichter aus der Stoßstange entfernt.

Am Heck ist die charakteristische rote Lichtleiste über die gesamte Breite nicht mehr zu sehen. Sie wurde durch eine horizontale schwarze Linie ersetzt, der „TESLA“-Schriftzug ist scheinbar nicht vorhanden. Die Rückleuchten wurden offenbar neu gestaltet, und die Heckklappe reicht im Vergleich zum regulären Model Y weiter nach unten. Es scheinen zudem neue aerodynamische Felgen zum Einsatz zu kommen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Reddit. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Ob das günstigere Model Y wie von einigen spekuliert kürzer als das reguläre Fahrzeug daherkommt, ist auf den Fotos nicht zu erkennen.

Ein Hacker aus der Tesla-Community namens „Green“ will durch die Analyse von Firmware-Updates detaillierte Spezifikationen zu der reduzierten Version des Model Y aufgedeckt haben. Intern führt Tesla das abgespeckte E-Auto demnach unter dem Codenamen E41. Dabei handelt es sich laut Green um eine vereinfachte Variante des Model Y Standard Range. Für die Käufer soll das zahlreiche Einschnitte bei Ausstattung und Komfort bedeuten.

Konkret entfallen sollen Green zufolge Glasdach, elektrisch einklappbare Spiegel und Reifendruckkontrollsysteme. Im Innenraum wird die elektrische Sitzverstellung auf eine einzige Bewegungsachse reduziert, Ambientebeleuchtung ist nicht vorgesehen. Beim Audiosystem beschränkt sich Tesla auf eine Basis-Version. Ein Heizelement für die Rückfahrkamera gibt es nicht, Luftausströmer und ein Display für die zweite Sitzreihe fehlen komplett. Statt hochwertiger Materialien setzt Tesla auf einfache Stoff-Himmel, ergänzt durch 18-Zoll-Stahlräder. Die Einschnitte bringen zudem neben den optischen Anpassungen außen vereinfachte Fahrwerkskomponenten.

In den USA wird spekuliert, dass das reduzierte Model Y zum Basispreis von rund 35.000 Dollar vor Steuern angeboten wird, etwa 10.000 US-Dollar günstiger als das derzeitige Model Y. Für Deutschland gibt es bislang keine Angaben, hier kostet die Baureihe bislang ab 44.990 Euro.