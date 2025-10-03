Tesla Model 3 künftig mit bis zu 750 km Reichweite, Model Y mit bis zu 629 km

Tesla hat Upgrades für seine mittelgroßen Elektroautos das Model 3 und Model Y vorgestellt. Beide Fahrzeuge profitieren künftig von einer erhöhten Reichweite. Zusätzlich erhält das Model 3 neue technische Funktionen, die Fahrkomfort und Sicherheit weiter verbessern sollen.

Das Model 3 erhält eine neue Frontkamera, die dem Fahrer eine erweiterte Sicht auf die Umgebung über das Hauptdisplay bietet. Ausgestattet mit Wasch- und Heizelement, soll sie auch bei schwierigen Wetterverhältnissen klare Sicht garantieren. Zudem wurde ein neuer Blinkerhebel eingeführt.

Besonders im Fokus steht die gesteigerte Reichweite durch verbesserte Batteriepacks mit erhöhter Zelldichte. Diese liefern mehr Energie und steigern gemeinsam mit der Effizienz des Elektroantriebs der Fahrzeuge die Reichweite deutlich.

So erreicht das Model 3 mit Hinterradantrieb nach WLTP-Norm nun bis zu 554 Kilometer mit serienmäßigen 18-Zoll-Felgen, zuvor waren es 513 Kilometer. Die Variante „Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb“ kommt nun auf 750 statt 702 Kilometer. Die Allradvariante legt auf geschätzte 716 Kilometer zu, gegenüber 678 Kilometer zuvor. Das Model 3 Performance verbessert sich von 528 auf 571 Kilometer.

Auch das Model Y profitiert von der gesteigerten Akkuleistung. Die Ausführung „Maximale Reichweite mit Allradantrieb“ erreicht jetzt geschätzte 629 Kilometer, ein Anstieg von 43 Kilometern gegenüber den bisherigen 586 Kilometern.

Die Preise für beide Modelle bleiben unverändert. Model 3 und Model Y mit den jüngsten Upgrades sind bereits im Online-Konfigurator von Tesla bestellbar. Die Limousine kostet weiter ab 39.990 Euro, das SUV ab 44.990 Euro.