Opelo: Neues Opel-Maskottchen erklärt Kindern die Elektromobilität

Opel präsentiert eine neue Markenfigur für Kinder: Opelo. Die Animationsfigur soll kindgerecht und unterhaltsam erklären, wie der Energiefluss hinter dem „Opel Vizor“ funktioniert – dem charakteristischen Frontdesign etwa des neuen Grandland Electric, das mit einem leuchtenden Blitz versehen ist. Opelo steht dabei für den Energiefluss und ist als gelb-schwarzer Roboter mit einem blitzförmigen Gesicht gestaltet.

In einem für Kinder entwickelten Animationsfilm zeigt Opelo, wie es den elektrischen Kreislauf im Fahrzeug am Laufen hält. Der Film kommt ohne gesprochene Worte aus und ist somit international verständlich. Quentin Huber, Head of Brand Content and Advertising bei Opel: „Wir möchten Menschen jeden Alters einladen, uns auf unserer Reise zur Elektromobilität zu begleiten.“ Opelo symbolisiere dabei die wichtige Rolle der Elektrizität in den neuen Modellen.

Die Figur sei so gestaltet worden, dass sie sowohl modern als auch liebenswert wirkt und sofort als Opel-Botschafter erkennbar ist, heißt es von den Rüsselsheimern. „Mit der Gesichtsform eines Computerbildschirms und dem energetischen Blitz auf der Stirn transportiert Opelo die digitale Anziehungskraft der Marke.“

Parallel zum Filmstart bringt Opel eine Opelo-Kollektion im Opel-Lifestyle-Shop heraus, die für Kinder konzipiert ist. Dort sind neben einer Plüschfigur auch T-Shirts, Schlüsselanhänger, Trinkflaschen, Lunchboxen, Malbücher und Sticker mit dem neuen Maskottchen erhältlich. Ziel ist es laut dem Unternehmen, Opelo als Freund und Begleiter auf Reisen und im Alltag präsent zu machen. Bald soll das Sortiment um einen Opelo-Rucksack erweitert werden.

Opel hatte angekündigt, ab 2028 nur noch elektrische Modelle anzubieten. Angesichts der Marktentwicklung ist man davon jedoch auf Abstand gegangen. Die zum Stellantis-Konzern gehörende Marke glaubt aber weiter an den Erfolg der Antriebsart.