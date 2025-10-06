Carwow: Die gefragtesten Gebrauchtwagen bei Händlern von Januar bis Ende August 2025

Carwow, eine Plattform für Neuwagenkauf und seit Anfang dieses Jahres auch für den Gebrauchtwagenverkauf von Privatkunden an Händler, hat die Daten seines neuen Angebots von Januar 2025 bis Ende August 2025 ausgewertet. Das Ergebnis: Deutsche Händler setzen vor allem auf bewährte Bestseller.

Mit durchschnittlich über 10.900 Euro Verkaufspreis, rund 102.000 Kilometern Laufleistung und einem Alter von etwas mehr als neun Jahren bleibt der VW Golf die klare Nummer eins. „Händler schätzen ihn wegen seiner Alltagstauglichkeit, seiner Verlässlichkeit und seines hohen Wiederverkaufswerts“, erklärt Carwow.

Auf Rang zwei landet der VW Tiguan. Das SUV überzeuge Händler mit einem vergleichsweise jungen Durchschnittsalter von gut acht Jahren, einer geringeren Laufleistung und einer starken Nachfrage im wachsenden SUV-Segment, heißt es. Den dritten Platz belegt der Ford Focus, der im Schnitt für 8.722 Euro gehandelt wird. Trotz höherer Kilometerstände bleibe er für Händler attraktiv – vor allem für Käufer, die Wert auf Dynamik bei überschaubarem Budget legen.

Die weiteren Platzierungen zeigen mit dem Model 3 von Tesla, dass neben Klassikern auch Elektroautos zunehmend gefragt sind:

Skoda Octavia

Opel Corsa

Tesla Model 3

BMW 5er

Seat Leon

VW Polo

Opel Astra

Mit dem Tesla Model 3 schafft es erstmals ein reiner Stromer in die Top 10 der Händler-Favoriten – „ein klares Signal für den wachsenden Stellenwert der Elektromobilität im Gebrauchtwagengeschäft“, so Carwow.

„Unsere Daten zeigen sehr deutlich, dass Händler auf Fahrzeuge setzen, die sie schnell und unkompliziert weiterverkaufen können“, sagt Philipp Sayler von Amende, Geschäftsführer von Carwow Deutschland. „Dauerbrenner wie Golf und Tiguan sind dabei unverändert stark gefragt. Gleichzeitig ist das Tesla Model 3 das beste Beispiel dafür, dass die Elektromobilität mittlerweile auch im Gebrauchtwagenhandel angekommen ist – eine Entwicklung, die wir in den nächsten Jahren noch verstärkt sehen werden.“