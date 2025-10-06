Umweltminister Schneider: „E-Mobilität ist die Zukunft, daran orientiert sich auch die Industrie“

Carsten Schneider, seit Mai Bundesminister für Umwelt und Klima, sieht sich in der Ampelregierung keineswegs auf verlorenem Posten. Vielmehr versteht er sein Ressort als zentrale Schnittstelle zwischen Ökonomie und Ökologie. „Ich bin gerne Umweltminister“, betont der SPD-Politiker, der sich im Gespräch mit der Zeit für einen pragmatischen Interessenausgleich einsetzt. Die deutsche Wachstumsschwäche – auch in der Autoindustrie – sei nicht durch zu viel Klimaschutz verursacht. Vielmehr sieht Schneider in der E-Mobilität die Zukunft und fordert dafür gesetzliche Planungssicherheit.

Innerhalb seiner Partei, der SPD, gebe es jedoch eine offene Debatte über das sogenannte Verbrenner-Aus. Schneider sieht darin einen normalen Prozess in einer Volkspartei, die gesellschaftliche Diskussionen abbildet. Ziel sei es, gleichzeitig gute Arbeitsplätze zu sichern und Klimaschutz voranzubringen. Er zeigt sich überzeugt, dass beides gelingen kann.

„Das sind richtig geile Autos!“

Der Streit über das Verbrenner-Aus hatte zuletzt auch die Messe IAA in München überschattet, was Schneider als „ein großes wirtschaftspolitisches Eigentor“ bezeichnet. Bei der IAA habe man sehen können: „Es gibt schon jetzt hervorragende Elektromodelle. Das sind richtig geile Autos! Das stand aber leider nicht im Mittelpunkt.“

Dabei sei auch die Automobilindustrie selbst gespalten. Einige Zulieferer stünden unter Druck, was auf vielfältige Ursachen zurückzuführen sei – von europäischer Nachfrageschwäche über chinesische Konkurrenz bis hin zur Zollpolitik der USA. Gleichzeitig hätten sich viele Unternehmen längst auf klimabezogene Vorgaben eingestellt und verdienten Vertrauen und Verlässlichkeit. „Planungssicherheit ist entscheidend für erfolgreiches Wirtschaften“, so Schneider.

Schneider bekennt sich zum „Verbrenner-Aus“ im Jahr 2035

Der Umweltminister bekennt sich klar zum Jahr 2035 als Ausstiegsdatum für fossil betriebene Verbrennungsmotoren bei Neuwagen in der EU. „Das traue ich unseren Ingenieuren auch zu“, sagt er. Schneider betont, dass bestehende Autos selbstverständlich weitergefahren werden dürften – betroffen seien ausschließlich Neuzulassungen. Er erwartet zudem große technologische Fortschritte bis dahin.

Schneider sieht die Herausforderung darin, langfristige Perspektiven für Arbeitsplätze zu schaffen. „Darüber haben wir auf unserer Kabinettsklausur auch mit dem Ökonomen Markus Brunnermeier diskutiert. Er plädiert in Transformationsprozessen für Innovationen, Offensive und klare Disruption. Das sei besser als Abwehr und Aufschieben, wenn bekannte Produkte verschwinden.“

Gesellschaftlich erkennt Schneider einen Stimmungswandel. Während Elektromobilität früher oft aus politischen Gründen abgelehnt wurde, beobachtet er heute mehr sachliches Interesse. „Ich bin sehr froh, dass wir diese gesellschaftspolitische Polarisierung langsam hinter uns lassen“, erklärt er. Fragen zu Verbrauch und Leistung des E-Autos zeigten, dass zunehmend rationale statt ideologische Entscheidungen getroffen werden.

Politische Emotionen hätten oft den Diskurs verzerrt. Deshalb sei es manchmal sogar besser, wenn Politiker in diesen Prozessen nicht sichtbar seien. Schneider meint, dass dieselben Aussagen je nach Absender unterschiedlich aufgenommen würden – etwa wenn statt ihm ein Politiker der Grünen sie vortrüge.