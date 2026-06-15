VW: E-Autos mit extrem kurzen Ladezeiten erst „Richtung Anfang des nächsten Jahrzehnts“

Auch Volkswagen plant, Elektroautos mit extrem kurzen Ladezeiten für den Massenmarkt anzubieten. Damit lässt sich das Unternehmen aber noch etwas Zeit, insbesondere im Vergleich mit chinesischen Stromer-Herstellern. Laut Markenvorstand Martin Sander ist dies erst für Anfang der 2030er-Jahre vorgesehen.

„Im Labor können wir das heute schon“, sagte VW-Vertriebschef Martin Sander im Vorangedacht-Podcast von t-online. „Zu einem sehr hohen Preis für eine sehr exklusive Anzahl an Kunden werden wir das sehr bald können.“ Das Ziel des Unternehmens sei es, erschwingliche Fahrzeuge für viele Kunden bereitzustellen. Die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent in fünf Minuten werde daher voraussichtlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Auf die Frage nach einem konkreten Zeitraum sagte Sander: „So Richtung Anfang des nächsten Jahrzehnts, wenn ich mich jetzt festlegen soll.“ Der chinesische Stromer-Riese BYD ist früher dran: Er will seine neue „Flash-Charging“-Technologie schnell auch nach Europa bringen. Mit den besonders schnellen Stromtankstellen sollen sich die Akkupakete neuer E-Autos des Konzerns in fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent laden lassen. In neun Minuten soll ein Ladestand von 10 auf 97 Prozent möglich sein. Das gilt zuerst für Modelle der Premiummarke Denza.

Volkswagen beobachtet derzeit Sander zufolge ein sehr starkes Interesse an Elektroautos, insbesondere in Deutschland. „Wir sind fast ein bisschen überrascht von der sehr starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen“, so der Manager. Neben der neuen staatlichen Kaufprämie spiele dabei das Signal der Bundesregierung eine Rolle, dass Elektromobilität wichtig sei.

Laut Sander hat die alternative Technologie nun einen „Tipping Point“ erreicht. Immer mehr Menschen sammelten positive Erfahrungen mit Elektroautos und trügen diese weiter. „Kaum jemand, der mal in einem Elektroauto gefahren ist, will wieder zurück zu einem Verbrenner“, meinte der VW-Manager.