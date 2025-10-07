24M stellt neue Batterietechnik für 50 Prozent mehr E-Auto-Reichweite in Aussicht

Das US-amerikanische Unternehmen 24M Technologies aus Massachusetts hat nach eigenen Angaben eine neuartige Batterietechnik entwickelt, die Elektroautos bis zu 50 Prozent mehr Reichweite ermöglichen soll – ohne dass sich die Größe der Batterie verändert.

Grundlage dieser Innovation ist ein „Electrode-to-Pack“-System (ETOP), das laut dem Unternehmen eine „unerreichte Energiedichte“ bietet. Dabei werden die Elektroden jeweils in eine dünne Polymerfolie eingeschlossen und direkt in das Batteriepaket integriert. Mit diesem Ansatz verabschiedet sich 24M von der herkömmlichen Methode, Batterien aus einzelnen Akkus zu Modulen und Packs zusammenzusetzen.

In herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bestehe ein großer Anteil aus „inaktiven, nicht-energiespeichernden Materialien“ wie Metallen und Kunststoffen, die lediglich der Struktur dienen, erklärt 24M. Durch den Wegfall dieser Materialien könne „die höchste Energiedichte“ überhaupt erreicht werden.

Das ETOP-System ist den Angaben nach nicht auf eine bestimmte Zellchemie beschränkt. Der entscheidende Vorteil liege darin, dass bei ETOP rund 80 Prozent des Batterievolumens aus Elektroden bestehen – im Vergleich zu den 30 bis 60 Prozent bei herkömmlichen Batteriepacks. Dies führe nicht nur zu einer deutlich höheren Kapazität auf gleichem Raum, sondern auch zu geringeren Produktionskosten.

Darüber hinaus seien die polymerbasierten Zellen formflexibler und erlaubten es, Batterien in „nahezu jeder Form“ herzustellen, um sich besser an verschiedene Anwendungen anzupassen.

Technologie kurz vor der Produktionsreife

Nach Unternehmensangaben befindet sich die Technologie kurz vor der Produktionsreife. Erste Prototypen seien fertiggestellt und würden derzeit getestet. 24M zufolge ist das System „bereit für Hersteller, es schnell und kosteneffizient in bestehende Prozesse zu integrieren“. Die strukturelle Ähnlichkeit zu heutigen Batterien bedeute, dass nur „mäßige Investitionen“ nötig seien, um ETOP in der Produktion einzuführen.

Der Aufbau einer entsprechenden Produktionslinie erfordere „eine relativ bescheidene Investition“, sei jedoch wegen des geringeren Materialbedarfs „deutlich kostengünstiger als herkömmliche Cell-to-Pack-Ansätze“.

Auf die Frage des Portals Autocar, warum ETOP-Batterien trotz ihrer Vorteile noch nicht auf dem Markt seien, erklärte 24M: „ETOP ist eine neue Innovation, und wie bei allem, was mit Automobilproduktion zu tun hat, braucht es Zeit, bis sie den Markt erreicht.“ Das Unternehmen zeigte sich jedoch optimistisch: Man sei „ermutigt durch das starke Interesse“ der Autohersteller und plane, erste Prototypen im Herbst auszuliefern.

Ein namentlich nicht genanntes, „prominentes“ Fahrzeugunternehmen soll in den kommenden Monaten Prototypen für eigene Tests erhalten. Gleichzeitig arbeitet 24M mit weiteren Herstellern an der Entwicklung und Erprobung der Technologie. Erste Produktionsstarts könnten 2027 beginnen, mit einer möglichen Markteinführung nach 2028 – abhängig von den Prüf- und Produktionsprozessen der jeweiligen Kunden.

Neben der Automobilbranche berichtet 24M auch von Interesse aus der Luftfahrt, anderen Bereichen der E-Mobilität und Energiespeicherung. Diese Industrien hätten „kürzere Qualifikationszeiten“, weshalb ETOP dort möglicherweise früher kommerziell eingesetzt werde.