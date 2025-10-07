VW-Vertriebschef: „Immer mehr Kunden sind von der Elektromobilität überzeugt“

VW-Vertriebschef Martin Sander hat im Gespräch mit der Automobilwoche ehrgeizige Ziele für das kommende kleine Serien-Elektroauto auf Basis der Studie ID. 2all geäußert. Der als ID. Polo zu den Händlern rollende Wagen soll in seinem Segment die Nummer eins in Deutschland und auch in Europa werden. Das sei der Anspruch „als europäischer Marktführer im Bereich der Elektrofahrzeuge“.

Der ID. Polo und sein folgendes SUV-Schwestermodell ID. Cross sollen die Auslieferungen an vollelektrischen VW-Fahrzeugen deutlich steigern, weil die Marke mit diesen Modellen einen besonders günstigen Einstiegspreis anbiete. Hinzu komme, dass der Markt für kompakte E-Autos dieser Preisklasse sehr groß ist.

Der ID. Polo soll dazu beitragen, die CO2-Flottenemissionen des Volkswagen-Konzerns zu senken, um den Vorgaben der EU gerecht zu werden. Der Anteil von Elektroautos bei VW Pkw liegt laut Sander in Deutschland derzeit bei knapp 20 Prozent. Jeder fünfte verkaufte Volkswagen sei also schon vollelektrisch. Mit dem erwarteten weiter steigenden Stromer-Absatz will der Konzern die CO2-Flottengrenzwerte in Europa über den geltenden Dreijahreszeitraum erreichen, ohne auf sogenanntes Pooling mit anderen Herstellern angewiesen zu sein.

„E-Mobilität soll auch nahbar und persönlich sein“

Mit dem ID. Polo geht VW auf Abstand von der Zahlen-Nomenklatur bei seinen E-Autos. Dazu der Vertriebschef. „Ein Modell wie der Polo zeigt, wie kraftvoll ein Name sein kann: Er steht seit Generationen für Verlässlichkeit, Persönlichkeit und Geschichte. Genau deshalb geben wir auch unseren ID. Modellen wieder Namen, die Emotionen wecken und im Alltag der Menschen verankert sind.“ E-Mobilität solle nicht nur fortschrittlich, sondern auch nahbar und persönlich sein.

VW wird laut Sander mit jeder neuen Modellgeneration weitere etablierte Namen auf das elektrische Portfolio übertragen. Parallel dazu sollen alle Fahrzeuge mit klassischen Antrieben unter den bisher bekannten Bezeichnungen weiterlaufen. „Mit dieser Strategie bringen wir Elektro- und Verbrennerwelt zusammen und machen es den Kundinnen und Kunden so künftig deutlich einfacher sich im Produktangebot der Marke zu orientieren.“

Skoda-Chef Klaus Zellmer sagte vor einer Weile, dass die Margen bei E-Autos denen von Verbrennern deutlich hinterherhinken. Das sei auch bei VW so, räumte Sander ein. Das Unternehmen erwarte, dass der ID. Polo und seine weiteren Derivate das erste vollelektrische Modell sein wird, das über die Laufzeit auf Basis des Deckungsbeitrags Margenparität mit seinen Verbrenner-Pendants wie dem T-Cross erreicht.

„Wir wissen, dass die Zukunft der Branche elektrisch ist“

„Wir wissen, dass die Zukunft der Branche elektrisch ist, und wir haben ein attraktives Portfolio in diesem Bereich“, sagte Sander. „Jetzt müssen wir diesem Portfolio aber auch zum Erfolg verhelfen, indem wir die Kunden von der Elektromobilität und unseren attraktiven Modellen überzeugen.“ Man sehe seit einigen Monaten eine deutlich gesteigerte Nachfrage von Privatkunden nach elektrischen Fahrzeugen, vor allem beim Kompaktwagen ID.3 und dem Mittelklasse-SUV ID.4. Bis dahin sei der Anteil gewerblicher Kunden „wirklich überproportional hoch“ gewesen, Gleiches gelte für den Leasinganteil.

„Immer mehr Kunden sind von der Elektromobilität überzeugt. Wir haben hier einen Kipppunkt erreicht“, glaubt Sander. Mittlerweile kenne jeder jemanden, der ein E-Fahrzeug hat und nie mehr zurück zum Verbrenner will. Das setze bei den Verbrauchern eine spürbare Bewusstseinsveränderung in Gang. Der Vorteil von VW sei dabei, dass es eine sehr vertrauenswürdige Marke sei. Viele sagten sich: „Wenn ich den Schritt in die E-Mobilität mache, dann mit einer Marke zu der ich Vertrauen habe und deren nächster Händler gleich um die Ecke ist.“