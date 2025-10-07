Renault plant laut Bericht Abbau von 3.000 Stellen

Der französische Automobilhersteller Renault plant nach einem Bericht der französischen Nachrichten-Website l’Informe den Abbau von bis zu 3.000 Stellen. Der neue Unternehmenschef Francois Provost wolle die Fixkosten reduzieren, schreibt l’Informe. Ein Plan zur Verschlankung verschiedener Support-Funktionen im Konzern stehe kurz vor der Fertigstellung.

Im Rahmen eines Kosteneinsparungsplans namens „Arrow“ will Renault demnach die Zahl der Mitarbeiter in Support-Bereichen wie Personalwesen, Finanzen und Marketing um 15 Prozent reduzieren. Das werde voraussichtlich zum Abbau von rund 3.000 Arbeitsplätzen in der Unternehmenszentrale des Autobauers im Pariser Vorort Boulogne-Billancourt und an anderen Standorten weltweit führen.

Eine Entscheidung soll dem Bericht zufolge bis Ende des Jahres getroffen und verkündet werden. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte Renault, dass man aktuell Maßnahmen zur Kostensenkung prüfe, nicht aber die genannten Schritte und konkreten Zahlen.

„Angesichts der Unsicherheiten auf dem Automobilmarkt und des äußerst wettbewerbsintensiven Umfelds bestätigen wir, dass wir Möglichkeiten prüfen, unsere Abläufe zu vereinfachen, die Umsetzung zu beschleunigen und unsere Fixkosten zu optimieren“, zitiert Reuters einen Renault-Sprecher.

Im Sommer hatte Renault seine Ertragserwartungen für das Gesamtjahr nach unten korrigiert und ein Sparprogramm angekündigt. Kurz darauf trat François Provost als neuer Vorstandschef die Nachfolge von Luca de Meo an. Provost gab bei seinem Amtsantritt an, die Kosten mindestens im zweistelligen Prozentbereich senken zu wollen. Das neue Mittel- und Langfristprogramm „Futurama“ soll statt diesen Herbst nun im März 2026 vorgestellt werden.

Die europäische Autobranche befindet sich in einer angespannten Lage, die durch hohe Kosten, sinkende Margen und ein zunehmend wettbewerbsintensives Umfeld geprägt ist. Zusätzlich belasten globale Unsicherheiten, der technologische Wandel hin zur Elektromobilität sowie schwankende Nachfrage die Hersteller. Um unter diesen Bedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben, setzten auch andere Autobauer und ihre Zulieferer auf umfassende Kostensenkung, insbesondere durch den Abbau von Stellen.