Klimaschutzminister Schneider fordert Planungssicherheit für E-Mobilität

Das von der EU für 2035 beschlossene Aus für fossil betriebene Verbrenner-Neuwagen sorgt für Diskussionen. Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) fordert, statt ständig neue Grundsatzdebatten zu führen, endlich Planungssicherheit für die E-Mobilität zu schaffen. Im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) betont er, dass er auf „mehr Planungssicherheit für E-Mobilität made in Europe“ setzt und ein umfassendes Förderpaket vorbereiten will.

Schneider selbst ist überzeugter Nutzer der Elektromobilität. „100 Prozent Elektro“, sagt er über seinen Dienstwagen, den er von seiner Vorgängerin übernommen habe. Mit der neuen Batterietechnik lasse sich das Fahrzeug in 20 Minuten zu 80 Prozent laden. Damit sei das Reisen auf der Langstrecke heute kein Problem mehr – ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu vor wenigen Jahren.

Gleichzeitig erkennt Schneider die bestehenden Defizite deutlich an. Vor allem im ländlichen Raum fehle es vielerorts an öffentlichen Ladesäulen, während in Städten vor allem Menschen ohne privaten Stellplatz oder Wallbox benachteiligt seien. Der Minister ist dafür, dass Tankstellen verpflichtet werden, nicht nur Benzin und Diesel, sondern auch Strom anzubieten. Zudem müsse das Laden einfacher, transparenter und günstiger werden, damit sich Elektromobilität auch finanziell lohnt.

Die zuletzt erneut aufgeflammte Debatte um das „Verbrenner-Aus“ hält Schneider für schädlich. Die Industrie brauche keine „politischen Schlingerkurse“, sondern Verlässlichkeit. Viele Hersteller hätten Milliarden in die Elektromobilität investiert, und Deutschland sei mittlerweile der zweitgrößte Produzent von Elektroautos weltweit. Nun gehe es darum, auch in der Batterietechnologie führend zu werden und die Produktion in Europa zu stärken. Besonders wichtig sei es, das Angebot an mittelgroßen und kleineren Fahrzeugen zu erweitern – hier hinkte die deutsche Autoindustrie bislang hinterher, das ändere sich aber gerade.

Diese Woche gebe es Gespräche mit Automobilindustrie, Gewerkschaften, Betriebsräten und Umweltverbänden. Ziel sei es, den gesamten Bereich der Elektromobilität – von der Ladeinfrastruktur über Steuerfragen bis zur Alltagstauglichkeit – gemeinsam weiterzuentwickeln. Dabei will Schneider „Rückenwind organisieren für den Hochlauf der Elektromobilität“ und ein Maßnahmenpaket schnüren, das Verunsicherungen beseitigt und zeigt, dass klimaneutrale Mobilität in Deutschland und Europa verankert wird.

Auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen stünden im Fokus. Die Autoindustrie sehe sich aktuell mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert – sinkenden Absatzzahlen in China, wachsendem Wettbewerb durch chinesische Hersteller und zusätzlichen Belastungen durch US-Zölle. In dieser Situation brauche die Branche „Planungssicherheit, einen eindeutigen Rahmen“, betont Schneider. Ohne klare politische Leitplanken habe sich auch der Katalysator nie durchgesetzt – „dafür aber viel schlechtere Luft und sauren Regen“.