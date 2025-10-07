Trotz Zulassungsplus: ZDK sieht keinen Durchbruch bei E-Mobilität, „Politik gefordert“

Der laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erneut deutliche Anstieg der Elektroauto-Neuzulassungen im September sei kein Beleg für eine durchgreifend starke Marktdynamik, meint der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Die Nachfrage nach batterieelektrischer Mobilität werde trotz der Zuwächse noch immer zu wenig durch Privatkunden getrieben.

„Die Zuwächse täuschen – sie finden in einem insgesamt schwachen und rückläufigen Markt statt“, sagt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn. „Was wir endlich dringend brauchen, sind klare und langfristige Signale der Politik. Ohne verlässliche Rahmenbedingungen bleibt die Elektromobilität für viele Kundinnen und Kunden ein Risiko.“

Laut KBA wurden im September 45.495 Elektroautos neu zugelassen – ein Plus von 31,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Plug-in-Hybride legten um 85,4 Prozent auf 27.685 Einheiten zu.

Für einen in der Gesellschaft breit angelegten Hochlauf der Elektromobilität müsse auch das Vertrauen der Kunden in den Fahrzeugkauf gestärkt werden, betont der ZDK. Entscheidend für eine höhere Marktakzeptanz seien vor allem niedrigere Stromkosten beim Laden. Netzentgelte und Stromsteuer müssten spürbar gesenkt und Einsparungen verpflichtend an die Endkunden weitergegeben werden. Darüber hinaus müsse das öffentliche Laden planbarer gestaltet werden – „durch den zielgerichteten Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie durch überall einsetzbare Ladekarten und geringere Durchleitkosten“.

„Nur mit stabilen und kalkulierbaren Rahmenbedingungen lässt sich das Vertrauen in die Elektromobilität sichern. Planungssicherheit ist die Grundlage für Investitionen – dies gilt sowohl für Kunden als auch für Kfz-Betriebe“, so Peckruhn.

Aufgrund eines deutlichen Zuwachses von 12,8 Prozent im Einzelmonat September hat der Pkw-Gesamtmarkt nach neun Monaten mit 2,11 Millionen Neuzulassungen das Vorjahresniveau nahezu erreicht (–0,3 %). Für das Kfz-Gewerbe ist das jedoch kein Grund zur Entwarnung: „Drei Monate vor Jahresende liegen wir weiterhin spürbar unter dem, was man als eine normale Marktentwicklung bezeichnen könnte“, kritisiert Peckruhn.