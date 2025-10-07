Deutscher Tesla-Werksleiter gibt Ausblick auf günstigeres Model Y

US-Elektroautobauer Tesla plant, noch in diesem Jahr eine günstigere Version seines Mittelklasse-SUV Model Y auf den Markt zu bringen. Laut dem deutschen Werksleiter André Thierig soll die Serienproduktion und Auslieferung „in wenigen Wochen“ beginnen, schreibt das Handelsblatt.

Die neue Variante, das Model Y Standard, wurde kürzlich auf einer internen Veranstaltung im Werk Grünheide der Belegschaft vorgestellt. Thierig betonte bei der Präsentation die umfassenden Veränderungen am Fahrzeugdesign: „Komplett geänderte Front, komplett neue Stoßfänger, komplett geändertes Heck, andere Leuchten. Es sieht einfach aus wie ein anderes Auto.“

Das neue Model Y Standard sei „nochmal reichweitenoptimiert“ und vor allem günstiger, womit man auf Kundenfeedback reagiere, so Thierig bei der Veranstaltung. So gebe es nun „super Stoffsitze in diesem Auto statt Ledersitze.“ Der Preis soll rund zehn Prozent unter dem des aktuellen Modells liegen, das hier ab 44.990 Euro kostet.

Die Vorbereitungen im Werk Grünheide laufen dem Bericht zufolge bereits auf Hochtouren. Dort wurde erst im Februar mit der Produktion der neuen Generation des Model Y begonnen. Schon länger war vermutet worden, dass Tesla an einer preisgünstigeren Version arbeitet.

Ein komplett neues, erschwingliches Elektroauto wird es vorerst nicht geben. Das hatte eigentlich CEO Elon Musk vor einiger Zeit angekündigt, später dann aber verworfen. Neben dem abgespeckten Model Y könnte es später laut Berichten auch eine reduzierte Version der mittelgroßen Limousine Model 3 geben.

Angesichts anhaltender Absatzprobleme setzt Tesla nun zunächst Hoffnungen auf das günstigere Model Y. Der Konzern kämpft nicht nur mit wirtschaftlichen Herausforderungen, sondern auch mit Imageproblemen – insbesondere durch Musks politische Positionierung zugunsten von Donald Trump, die bei vielen potenziellen Käufern auf Ablehnung stößt. Musk selbst räumte kürzlich ein, dass Tesla „einige schwierige Quartale“ bevorstehen.