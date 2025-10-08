BMW-Konzern verkauft 102.864 Elektroautos in Q3 2025 (-0,6 %)

Die BMW Group hat im dritten Quartal 2025 die Auslieferungen an Kunden um +8,8 Prozent auf 588.300 Fahrzeuge steigern können. Positiv ausgewirkt hat sich dabei ein Basiseffekt bedingt durch ein schwächeres Vorjahresquartal. 151.282 elektrifizierte Fahrzeuge (BEV und PHEV) wurden verkauft, 8 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Absatz von rein elektrischen Modellen betrug 102.864 Einheiten (-0,6 %).

Von Januar bis September 2025 lieferte der Konzern insgesamt rund 1,8 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce aus und erzielte damit ein leichtes Absatzplus (+2,4 %). Bei den vollelektrischen Fahrzeugen konnte das Unternehmen die Auslieferungen im selben Zeitraum mit 323.447 verkauften Einheiten um +10,0 Prozent steigern. Insgesamt lieferte die BMW Group von Januar bis September 470.313 elektrifizierte Fahrzeuge aus (+15,0 %).

„Die BMW Group verzeichnet per September einen leichten Absatzzuwachs. Besonders erfreulich ist dabei das starke Absatzwachstum in Europa und Amerika sowie bei der Marke MINI. Und auch die Nachfrage nach unserem breiten Produktportfolio an elektrifizierten Fahrzeugen bleibt weiterhin hoch“, so Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb.

Die Marke BMW lieferte im 3. Quartal 514.620 Fahrzeuge aus (+5,7 %). Per September verzeichneten die Bayern mit 1.585.580 ausgelieferten Einheiten ein Absatzergebnis auf Vorjahresniveau (+0,1 %), darunter waren 395.998 elektrifizierte Fahrzeuge (+4,5 %). Die Marke konnte erneut ihren Absatz in allen Vertriebsregionen außerhalb von China steigern. Insbesondere in den Regionen Europa und Amerika erzielte man einen starken Zuwachs der Auslieferungen, während sich die angestrebte Absatzsteigerung im Markt China nicht wie erwartet realisierte.

BMWs Plug-in-Hybride erfreuen sich einer großen Beliebtheit. So konnte die Marke per September die weltweiten Auslieferungen von Fahrzeugen mit dieser Antriebstechnologie gegenüber Vorjahr um +30,2 Prozent steigern.

Bei der Marke MINI setzt sich der Wachstumskurs mit der neuen Modellfamilie weiter fort: Im 3. Quartal gelang mit 72.376 verkauften Einheiten ein Zuwachs von +37,5%, von Januar bis September verkauften die Briten weltweit 206.214 Fahrzeuge (+23,7 %). MINI erzielte in diesem Zeitraum in allen Vertriebsregionen einen Absatzzuwachs.

Die Marke Rolls-Royce lieferte per September 4.100 Fahrzeuge und damit +3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum aus.

Wie viele der 102.864 Elektroautos aus dem dritten Quartal 2025 jeweils auf BMW, MINI oder Rolls-Royce entfallen, spezifiziert der Konzern nicht.