BMW-Konzern verkauft 102.864 Elektroautos in Q3 2025 (-0,6 %)

Die BMW Group hat im dritten Quartal 2025 die Auslieferungen an Kunden um +8,8 Prozent auf 588.300 Fahrzeuge steigern können. Positiv ausgewirkt hat sich dabei ein Basiseffekt bedingt durch ein schwächeres Vorjahresquartal. 151.282 elektrifizierte Fahrzeuge (BEV und PHEV) wurden verkauft, 8 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Absatz von rein elektrischen Modellen betrug 102.864 Einheiten (-0,6 %).
Von Januar bis September 2025 lieferte der Konzern insgesamt rund 1,8 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce aus und erzielte damit ein leichtes Absatzplus (+2,4 %). Bei den vollelektrischen Fahrzeugen konnte das Unternehmen die Auslieferungen im selben Zeitraum mit 323.447 verkauften Einheiten um +10,0 Prozent steigern. Insgesamt lieferte die BMW Group von Januar bis September 470.313 elektrifizierte Fahrzeuge aus (+15,0 %).
„Die BMW Group verzeichnet per September einen leichten Absatzzuwachs. Besonders erfreulich ist dabei das starke Absatzwachstum in Europa und Amerika sowie bei der Marke MINI. Und auch die Nachfrage nach unserem breiten Produktportfolio an elektrifizierten Fahrzeugen bleibt weiterhin hoch“, so Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, zuständig für Kunde, Marken und Vertrieb.
Die Marke BMW lieferte im 3. Quartal 514.620 Fahrzeuge aus (+5,7 %). Per September verzeichneten die Bayern mit 1.585.580 ausgelieferten Einheiten ein Absatzergebnis auf Vorjahresniveau (+0,1 %), darunter waren 395.998 elektrifizierte Fahrzeuge (+4,5 %). Die Marke konnte erneut ihren Absatz in allen Vertriebsregionen außerhalb von China steigern. Insbesondere in den Regionen Europa und Amerika erzielte man einen starken Zuwachs der Auslieferungen, während sich die angestrebte Absatzsteigerung im Markt China nicht wie erwartet realisierte.
BMWs Plug-in-Hybride erfreuen sich einer großen Beliebtheit. So konnte die Marke per September die weltweiten Auslieferungen von Fahrzeugen mit dieser Antriebstechnologie gegenüber Vorjahr um +30,2 Prozent steigern.
Bei der Marke MINI setzt sich der Wachstumskurs mit der neuen Modellfamilie weiter fort: Im 3. Quartal gelang mit 72.376 verkauften Einheiten ein Zuwachs von +37,5%, von Januar bis September verkauften die Briten weltweit 206.214 Fahrzeuge (+23,7 %). MINI erzielte in diesem Zeitraum in allen Vertriebsregionen einen Absatzzuwachs.
Die Marke Rolls-Royce lieferte per September 4.100 Fahrzeuge und damit +3,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum aus.
Wie viele der 102.864 Elektroautos aus dem dritten Quartal 2025 jeweils auf BMW, MINI oder Rolls-Royce entfallen, spezifiziert der Konzern nicht.
Kommentare
Jörg2 meint
„Da ist man auf sehr gutem Kurs!“ Quelle: Marie
Die Gewinnwarnung vom gestrigen Tage zeichnet da ein anderes Bild.
Futureman meint
Dachte, alles unter 500.000 pro Quartal ist ein Nischenanbieter.
brainDotExe meint
Ich lese im Artikel 588.300 im Q3.
ID.alist meint
Mercedes verkauft weniger Autos, dafür aber mehr BEVs.
BMW verkauft mehr Autos dafür aber weniger BEVs.
Welche der beiden Marken macht es richtig??
Mary Schmitt meint
Minus 0,6% während der iX3 alt ausläuft und der neue zwar bestellbar, aber noch nicht in Auslieferung ist, ist doch überhaupt nicht der Rede wert. Da ist man auf sehr gutem Kurs!
M. meint
Den iX3_alt kann man kaum anführen, der ist schon länger nicht mehr bestellbar und es sind längst alle Exemplare ausgeliefert.
Was stimmt: die Palette muss erneuert werden – das ist bei BMW nicht anders als bei anderen Marken.
Der iX3 wird da schon Impulse setzen, aber andere müssen folgen. Auch der i4 ist „dank“ Neue Klasse ein Auslaufmodell (trotz seiner Qualitäten), der i3 wird einen Teil abfangen können. Beim iX sehe ich nicht, was das Modell noch bringen soll, der iX3 ist in fast allen Belangen besser.
Beim i5 ebenso – schon der 5er ist insgesamt kein Kunststück (auch wenn die Designer es versucht haben…), und hat starke Wettbewerber, die unter den Strich mehr liefern, zumindest nach den üblichen BEV-Kriterien wie Reichweite und Ladegeschwindigkeit.
Insgesamt keine Katastrophe, aber ein klarer Auftrag, die „Brezn“ jetzt auch zu backen.
brainDotExe meint
Der iX ist halt eine Klasse über dem iX3. Das ist schon ein Unterschied, wenn man jetzt mal die BEV spezifischen Eigenschaften ausblendet, was ja viele machen.
Der Nachfolger wir der iX5.
eBikerin meint
natürlich muss man den iX3 anführen. Es geht ja um den Vergleich zum Vorjahresquartal – und da wurden schon noch einige ausgeliefert.
Und der neue ix3 ist eben der Nachfolger.
eBikerin meint
Super Frage – BMW verkauft mehr Autos – und trotz des geringen eAuto Rückgangs von 0,6% , was schlicht dem iX3 geschuldet ist, verkauft BMW dennoch ca. 2,5 mal mehr eAutos als MB.