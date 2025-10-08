Daimler Truck setzt 1.833 Elektrofahrzeuge im 3. Quartal 2025 ab

Der Daimler-Truck-Konzern verkaufte im dritten Quartal 2025 insgesamt 98.009 Lkw und Busse (Q3 2024: 114.917). Darunter waren 1.833 batterieelektrische Fahrzeuge, was ein Plus von 175 Prozent im Vergleich zu Q3 2024 darstellt.

Auf das Segment Trucks North America entfielen 30.225 Einheiten (Q3 2024: 49.346). Mercedes-Benz Trucks steigerte seinen Absatz gegenüber dem Vorjahr auf 39.290 Einheiten (Q3 2024: 36.415). Das Segment Trucks Asia verzeichnete einen Absatz von 25.515 Einheiten (Q3 2024: 27.721). Daimler Buses erzielte einen Absatz von 6.443 Einheiten (Q3 2024: 6.698).

Zum 1. Januar 2025 hat Daimler Truck seine Geschäfte in China und Indien in das Segment Mercedes-Benz Trucks integriert. Die Darstellung der angepassten Vorjahreswerte erfolgt auf Basis der neuen Segmentzusammensetzung.

Eine genauere Aufschlüsslung des Absatzes von E-Fahrzeugen nach Fahrzeugarten und Ländern veröffentlicht der Konzern nicht.

Daimler Truck wird im Rahmen der Q3-Veröffentlichung im November detailliert über die finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen des dritten Quartals 2025 auf Konzern- und Segmentebene berichten.