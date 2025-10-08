Daimler Truck setzt 1.833 Elektrofahrzeuge im 3. Quartal 2025 ab

Der Daimler-Truck-Konzern verkaufte im dritten Quartal 2025 insgesamt 98.009 Lkw und Busse (Q3 2024: 114.917). Darunter waren 1.833 batterieelektrische Fahrzeuge, was ein Plus von 175 Prozent im Vergleich zu Q3 2024 darstellt.
Auf das Segment Trucks North America entfielen 30.225 Einheiten (Q3 2024: 49.346). Mercedes-Benz Trucks steigerte seinen Absatz gegenüber dem Vorjahr auf 39.290 Einheiten (Q3 2024: 36.415). Das Segment Trucks Asia verzeichnete einen Absatz von 25.515 Einheiten (Q3 2024: 27.721). Daimler Buses erzielte einen Absatz von 6.443 Einheiten (Q3 2024: 6.698).
Zum 1. Januar 2025 hat Daimler Truck seine Geschäfte in China und Indien in das Segment Mercedes-Benz Trucks integriert. Die Darstellung der angepassten Vorjahreswerte erfolgt auf Basis der neuen Segmentzusammensetzung.
Eine genauere Aufschlüsslung des Absatzes von E-Fahrzeugen nach Fahrzeugarten und Ländern veröffentlicht der Konzern nicht.
Daimler Truck wird im Rahmen der Q3-Veröffentlichung im November detailliert über die finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen des dritten Quartals 2025 auf Konzern- und Segmentebene berichten.
Kommentare
Futureman meint
Und wieder ein massiver Einbruch im Gesamtgeschäft aber ein riesen Anstieg im BEV-Bereich. Nur der Kanzler will es nicht sehen.
paule meint
„Segment Trucks North America entfielen 30.225 Einheiten“
Huch, was ist denn da passiert, oder besser gesagt nicht passiert? War da nicht der super duper Cascadia und Em2, oder zählt er da nicht mit rein?