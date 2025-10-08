Nissan Qashqai: Neue „e-Power“-Generation kostet 40.180 Euro

Nissan öffnet die Auftragsbücher für den Qashqai mit neuem „e-Power“-Antrieb. Ab Mitte Oktober lässt sich die neue e-Power-Generation in dem japanischen Kompakt-SUV zu Preisen ab 40.180 Euro ordern. Zum Vergleich: Mit reinem Benzinmotor kostet die Baureihe ab 34.540 Euro.

Das umfassend überarbeitete e-Power-System im Qashqai schaffe durch gezielte Verbesserungen eine erstklassige Balance zwischen Leistung, E-Auto-ähnlichem Fahrkomfort und hoher Kraftstoffeffizienz, wirbt der Hersteller. Der Kraftstoffverbrauch sinke auf 4,5 Liter je 100 Kilometer und damit um rund einen Liter im Vergleich zum vorherigen e-Power-Antrieb. Bis zu 1.200 Kilometer sollen so mit einer Tankfüllung gefahren werden können.

Die CO₂-Emissionen sinken laut Nissan von 116 auf 102 g/km, was eine Reduzierung um zwölf Prozent im Vergleich zur aktuellen Version des Qashqai bedeutet. Die Geräuschkulisse im Innenraum gehe um bis zu 5,6 Dezibel im Vergleich zur vorherigen Generation zurück und erreiche damit eine Elektroauto-ähnliche Laufruhe. Die Leistung steigt im Sportmodus um 11 kW von 140 kW/190 PS auf 151 kW/205 PS, was ein reaktionsschnelleres und direkteres Fahrerlebnis ermöglichen soll.

Bei Nissans e-Power-Antrieb erzeugt ein kleiner Benzinmotor Strom, der je nach Fahrsituation an die Lithium-Ionen-Batterie oder direkt an den Elektromotor fließt. Letzterer treibt dabei stets die Räder an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hybridfahrzeugen gibt es weder ein Getriebe noch eine Kupplung, um die Antriebskraft mittels fossiler und elektrischer Energie zu steuern. „Die Reaktion erfolgt unmittelbar und sanft wie bei einem Elektrofahrzeug“, so Nissan.

Das regenerative Bremssystem nutzt zudem die beim Verzögern entstehende kinetische Energie, um die Batterie zu speisen. Fahrzeuge mit e-Power-Antrieb verfügen außerdem über die Funktion „e-Pedal Step“, die das Fahren mit nur einem Pedal ermöglicht.

Das Herzstück des neuen e-Power Systems ist eine neu entwickelte, modulare 5-in-1-Antriebseinheit: Sie vereint Motor, Generator, Wechselrichter, Untersetzungs- und Übersetzungsgetriebe in einem kompakten und leichteren Gesamtpaket.