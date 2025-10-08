SAP-Fuhrparkchef bestätigt: Ab 2026 nur noch Elektroautos bestellbar

Ab 2026 können Beschäftigte des Softwarekonzerns SAP ausschließlich Elektroautos als Dienstwagen bestellen. Die bisherige Übergangsregelung für Plug-in-Hybride läuft Ende 2025 aus. Das Unternehmen zählt mit rund 19.000 Fahrzeugen zu den größten Flottenbetreibern Deutschlands. Steffen Krautwasser, Leiter des globalen Fuhrparks, bekräftigt im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) den Kurs, auch wenn es innerhalb der Belegschaft unterschiedliche Meinungen dazu gibt.

Die Entscheidung, vollständig auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, wurde laut Krautwasser bereits vor dem EU-Beschluss zum Aus fossil betriebener Verbrenner ab dem Jahr 2035 getroffen. „Uns war immer klar, dass es auf diesem Weg ein Auf und Ab geben würde“, erklärt er. Grundlage der Entscheidung seien interne Auswertungen, die klar zugunsten von E-Autos ausfielen. „Im Unterhalt sind die E-Autos einfach günstiger – auch, was die gesamten Kosten angeht.“

Neben wirtschaftlichen Argumenten spielt auch der Klimaschutz eine zentrale Rolle: Der Fuhrpark verursacht zwei Drittel der konzernweiten CO₂-Emissionen, und SAP strebt an, bis 2030 klimaneutral zu werden.

Widerstände in der Belegschaft sieht Krautwasser gelassen. „Wie in der Gesellschaft insgesamt gibt es auch bei uns einige Stimmen, die sich gegen Elektroautos aussprechen. Aber die Gruppe der überzeugten Befürworter ist mindestens genauso groß.“ Der Umstieg solle als gemeinschaftlicher Prozess gestaltet werden, der weiterhin attraktive Firmenwagen ermögliche. Die breite Modellvielfalt auf dem Markt komme SAP dabei entgegen.

Die Marke Tesla steht nicht mehr auf Bestellliste des Konzerns. Krautwasser erklärt, dass diese Entscheidung keine politischen Hintergründe habe. Maßgeblich seien Servicequalität, Ersatzteilversorgung und kalkulierbare Restwerte. „Da sind wir mit Tesla aktuell nicht zufrieden.“ Der Fuhrparkmanager stellt klar, dass kein Hersteller dauerhaft ausgeschlossen werde.

„2026 wird es keine Plug-in-Hybride mehr zur Bestellung geben“

Die Plug-in-Hybride, die in diesem Jahr letztmals angeboten werden, stoßen zwar auf reges Interesse, doch eine Verlängerung dieser Option schließt SAP aus. „2026 wird es keine Plug-in-Hybride mehr zur Bestellung geben“, unterstreicht Krautwasser. Der Anteil der Vollstromer wachse ohnehin deutlich: Derzeit seien rund 55 Prozent der Flotte elektrisch, der Großteil davon rein batteriegetrieben.

In Bezug auf die Ladeinfrastruktur verweist Krautwasser auf ein bedarfsgerechtes Konzept: „Sie brauchen ja keine 19.000 Ladesäulen, denn die Beschäftigten laden nicht jeden Tag und oftmals auch gar nicht am Arbeitsplatz.“ Viele nutzten private Lademöglichkeiten, während die Fahrzeuge dank größerer Reichweiten seltener geladen werden müssten. SAP investiere gezielt in den Ausbau, ohne dabei zu überdimensionieren.

Die öffentliche Diskussion über Elektromobilität in Deutschland sieht Krautwasser kritisch. „Es kursieren nach wie vor viele Mythen – zu kurzen Reichweiten, Bränden oder fehlender Infrastruktur. Es dauert lange, bis damit aufgeräumt ist.“ Die Elektromobilität sei im Vergleich zur jahrzehntelangen Entwicklung des Verbrennungsmotors noch jung, biete aber schon heute zahlreiche Vorteile. „In Deutschland schauen wir bei Veränderungen öfter als andere Länder auf die Nachteile. Nüchtern betrachtet bietet die Elektromobilität gegenüber den Verbrennern vor allem Vorteile.“