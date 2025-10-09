Neuer Audi A4 soll Technologie der nächsten Generation und neues Design einführen

Audi arbeitet an einer ersten rein elektrischen Variante des Mittelklassewagens A4. Das Modell kommt laut Autocar in etwa drei Jahren auf den Markt, basiert auf einer neuen Plattform, bringt weiterentwickelte Softwarefunktionen und bietet ein stark vom Concept C (Artikelbild) inspiriertes Design.

Der A4 e-tron wird demnach eines der ersten Serienfahrzeuge sein, das mit der neuen Designphilosophie „Radical Next“ entwickelt wird. Diese soll Audis strategischen Wandel hin zu einem Hersteller softwaredefinierter Elektroautos markieren. Ziel sei es, die Marke global zu stärken und sich gegen traditionelle sowie neue Wettbewerber zu behaupten.

Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender von Audi, bestätigte die Entwicklung des elektrischen A4 gegenüber Autocar und bezeichnete das Projekt als Teil „der größten Veränderung in der Geschichte des Unternehmens“. Die Marke plant dem Bericht zufolge in diesem Zuge eine Neuausrichtung der Produktpalette und Designsprache sowie strukturelle und strategische Anpassungen.

Diese Maßnahmen erfolgen als Reaktion auf sinkende Auslieferungszahlen, steigende Kosten und ein allgemein schwierigeres Marktumfeld. Döllner betonte: „Ich bin grundsätzlich optimistisch, aber ich hätte nicht erwartet, dass 2025 so schwierig wird.“ Neue US-Importzölle und eine schwache globale Nachfrage nach Elektroautos setzen das Unternehmen unter Druck – und verstärken die Bedeutung künftiger Modelle wie dem A4 e-tron.

„Ich bin ziemlich positiv, was die kommenden Jahre betrifft“

Der CEO blickt nach vorn: „Ich bin ziemlich positiv, was die kommenden Jahre betrifft – mit einer vollständigen Modellpalette bis Ende 2026.“ Dann sollen auch verstärkt neue Modelle mit „Radical Next“-Design folgen. Erstmals hat Döllner für Audi offiziell bestätigt, dass ein elektrischer A4 in Planung ist. Ein elektrischer A4 sei definitiv „ein Fokusthema“ für Audi.

Technisch basiert der A4 e-tron nach Informationen von Autocar auf der neuen SSP-Plattform (Scalable Systems Platform) von Volkswagen, die ab 2028 konzernweit eingeführt werden soll. Damit werde das Modell technisch weitgehend unabhängig vom A6 e-tron sein, der noch auf der PPE-Plattform (Premium Platform Electric) von Audi und der Konzernschwester Porsche aufbaut.

Die SSP-Architektur verspricht erhebliche Fortschritte in der Rechenleistung und wird die Basis für Audis erste Fahrzeuge mit einer von Volkswagens US-Partner Rivian entwickelten Software-Plattform bilden. Audi habe die höchsten Anforderungen an Funktionalität, so Döllner. Die neue Softwarestruktur soll Prozesse vereinfachen und beschleunigen sowie flexible, über das Netz aufspielbare Updates ermöglichen. „Das bedeutet für uns vor allem: Komplexitätsreduktion“, erklärte Döllner. Die neue Architektur ermögliche nicht nur schnellere Entwicklungsprozesse, sondern auch eine stärkere Fokussierung der Organisation.

Optisch soll der A4 e-tron einen Bruch mit dem bisherigen A4- beziehungsweise A5-Design darstellen. Inspiriert vom kürzlich enthüllten Concept C, soll der neue A4 e-tron unter anderem eine vertikal ausgerichtete, rechteckige Frontpartie, schlanke LED-Leuchten mit vier Ringen im Lichtdesign und eine klar gezeichnete, aerodynamisch optimierte Silhouette haben.