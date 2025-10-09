Toyota will ab 2027/2028 Elektroauto mit Festkörperbatterie anbieten

Toyota Motor Corporation und Sumitomo Metal Mining Co. haben ein Entwicklungsabkommen zur Massenproduktion von Kathodenmaterialien für Festkörperbatterien unterzeichnet, die in batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) eingesetzt werden sollen. Diese Kooperation baut auf einer seit 2021 bestehenden gemeinsamen Forschung auf und soll die nächste Generation von Batterietechnologien vorantreiben.

Festkörperbatterien bestehen hauptsächlich aus einer Kathode, Anode und einem festen Elektrolyt. Im Vergleich zu heutigen Batterien mit flüssigem Elektrolyt versprechen sie eine kompaktere Bauweise, höhere Leistung und längere Lebensdauer. Sie gelten zudem als deutlich brandsicherer.

In Elektroautos könnten die neuen Energiespeicher laut Toyota eine deutlich längere Reichweite, kürzere Ladezeiten und eine höhere Leistungsabgabe ermöglichen. Der japanische Konzern plant, Vollstromer mit dieser Technologie in den Jahren 2027 bis 2028 auf den Markt zu bringen.

Im Fokus der bisherigen Zusammenarbeit standen Herausforderungen wie der Materialabbau bei häufigem Laden und Entladen. Mithilfe der firmeneigenen Pulversynthese-Technologie von Sumitomo Metal Mining wurde ein neues, den Angaben zufolge besonders langlebiges Kathodenmaterial entwickelt. Das Unternehmen bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Lieferung von Kathodenmaterialien für Elektrofahrzeuge in das Projekt ein und strebt nun deren Serienproduktion an.

Die beiden Unternehmen werden die Entwicklung in verschiedenen Bereichen fortsetzen, darunter die Verbesserung der Leistung, Qualität und Sicherheit von Kathodenmaterialien, so Toyota. Außerdem soll die Produktion wirtschaftlicher gestaltet werden. Das Ziel sei es, „die weltweit erste praktische Nutzung von Festkörperbatterien in BEVs“ zu erreichen.