MG Motor gewährt bis zu 6000 Euro Rabatt auf E-Autos

Bis zum 30. Juni 2026 gewährt MG Motor im Rahmen von „Bonus-Wochen“ einen zusätzlichen Preisvorteil für seine Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Modelle. Das neue elektrische Einstiegsmodell MG4 EV Urban startet dadurch bei 18.990 Euro.

„Elektromobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb profitieren bei uns alle Kundinnen und Kunden von unserem Bonus – unabhängig von staatlicher Förderung. Und wer zusätzlich Anspruch darauf hat, spart eben noch mehr. So wird der Umstieg für deutlich mehr Menschen möglich“, sagt Oliver Rittierodt, Director Sales von MG Motor Deutschland.

Konkret profitieren E-Auto-Kunden bei MG bis zum 30. Juni 2026 beim Barkauf von einem Herstellernachlass in Höhe von 6000 Euro. Bei den Plug-in-Hybriden bringt die Rabattaktion für die Kunden einen Herstellernachlass 4500 Euro. Die Aktion gilt für die Modelle MG4 EV Urban, MG4 EV, MGS5 EV, MGS6 EV, MG Cyberster, MG HS PHEV und MGS9 PHEV.

Für einzelne Baureihen bietet der einst britische, heute zum chinesischen SAIC-Konzern gehörende hinaus spezielle Leasingangebote an. Alle Angebote gelten nur für Neuwagen, nur bei Bestelldatum innerhalb des Aktionszeitraums, nur bei teilnehmenden MG-Vertriebspartnern und nur solange der Vorrat reicht.

„Die Kombination aus attraktiven Konditionen und neuer Modellpalette zeigt Wirkung“, so MG. Die Nachfrage nach den elektrifizierten Modellen der Marke habe zuletzt deutlich zugenommen. Mit den Bonus-Wochen verstärke das Unternehmen diesen Trend gezielt und setze ein weiteres Signal für den Ausbau klimaschonenderer Mobilität.

MG gewährt den Herstellerbonus unabhängig von staatlichen Förderprogrammen. Die neue deutsche Stromer-Kaufprämie kann von Privatkunden beim Kauf von Elektroautos sowie bestimmten Plug-in-Hybriden beantragt werden. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt der Zuschuss zwischen 1500 und 6000 Euro. Allerdings gibt es Einkommensobergrenzen: Diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.