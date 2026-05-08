Elektro-Van XPeng X9 zu Preisen ab 77.600 Euro bestellbar

Das Van-Flaggschiff X9 erweitert die Modellpalette der chinesischen Elektroauto-Marke XPeng. Der siebensitzige Van startet zu Preisen ab 77.600 Euro in Deutschland. Bestellungen sind schon möglich, die ersten Fahrzeuge soll ab Juni zu den Kunden rollen.

„Mit dem Familien-MPV XPeng X9 schlagen wir ein neues Kapitel in unserer noch jungen Unternehmensgeschichte auf. Mit unseren Markentugenden wie der 800-Volt-Architektur mit innovativer Batterietechnik und den ultrakurzen Ladezeiten von zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent bringen wir erstmals Langstreckentauglichkeit ins Segment vollelektrischer Luxus-Vans. So sind bis zu sieben Insassen vollelektrisch, lokal emissionsfrei und höchst komfortabel mit serienmäßiger Luftfederung, intelligentem Chassis und Allradlenkung wie auf Wolke 7 unterwegs“, wirbt Markus Schrick, Geschäftsführer der XPeng-Vertriebsregion Central Europe.

Der knapp 5,32 Meter lange X9 fährt in einer 2-2-3-Sitzkonfiguration vor. „Bei 3,16 Metern Radstand genießen bis zu sieben Insassen luxuriösen Komfort“, heißt es. „Die Einzelsitze mit Massagefunktion in den ersten beiden Sitzreihen bieten viel Kopf-, Bein- und Seitenfreiheit und sind darüber hinaus beheizbar und belüftet und 14-fach elektrisch verstellbar.“

Die Komfortsitze in der zweiten Reihe lassen sich um 180 Grad nach hinten klappen, sodass eine liegeähnliche Position entsteht. Eine Zehn-Punkt-Massagefunktion mit sechs integrierten Programmen soll „Spa-ähnliche Entspannung“ während der Fahrt schaffen. In der dritten Sitzreihe wartet eine im Verhältnis 60:40 elektrisch teilbare Rückbank. Die „Easy Entry“-Funktion, mit der die zweite Sitzreihe um bis zu 1100 Millimeter elektrisch nach vorne fährt, ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausstieg.

Komplettiert wird das Platzangebot von einem Kofferraum, der – bei voller Bestuhlung – 721 Liter fasst. Wird die dritte Sitzreihe elektrisch umgelegt, klettert das Stauvolumen auf über 2550 Liter. Die seitlichen Schiebetüren öffnen genauso elektrisch wie die Heckklappe.

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Ein futuristisch anmutendes Design mit einer optimierten Aerodynamik prägt das Design. Im Zusammenspiel mit Details wie den aktiven Lufteinlassklappen erzielt der X9 einen Luftwiderstandsbeiwert von cW = 0,236, was zu Verbrauchswerten ab 20,0 kWh/100 km beiträgt. Der Elektro-Van baut auf der markentypischen 800-Volt-Architektur auf. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 615 Kilometern nach WLTP-Norm und kurze Ladezeiten. Mit einer Ladeleistung von bis zu 542 kW lässt sich das Akkupack innerhalb von zwölf Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen.

Zur Wahl stehen zwei Batteriegrößen sowie Front- und Allradantrieb:

X9 FWD Standard Range: mit 94,8-kWh-LFP-Batterie, 235 kW/320 PS starkem Frontantrieb und bis zu 535 Kilometer Reichweite (WLTP) zu Preisen ab 77.600 Euro

X9 FWD Long Range: mit 110-kWh-NMC-Batterie, 235 kW/320 PS starkem Frontantrieb und bis zu 615 Kilometer Reichweite (WLTP) zu Preisen ab 81.600 Euro

X9 AWD Performance: mit 110-kWh-NMC-Batterie, 370 kW/503 PS starkem Allradantrieb und bis zu 580 Kilometer Reichweite (WLTP) zu Preisen ab 86.600 Euro

Von 0 auf 100 km/h geht es in bis zu 5,9 Sekunden, maximal ist stets Tempo 200 möglich. In Kombination mit der serienmäßigen Allradlenkung biete der X9 unabhängig vom Antrieb „höchste Agilität“, verspricht der Hersteller. Sein Wendekreis bewege sich mit 10,8 Metern auf Kompaktwagen-Niveau. Assistenzsysteme wie die intelligente KI-gesteuerten Park- und Ausparkhilfe, das 360-Grad-Kamerasystem und das transparente Chassis vereinfachten das Manövrieren.

Weiteren Komfort während der Fahrt verspricht das ebenfalls serienmäßige intelligente Fahrwerksystem: Es erkennt den Angaben zufolge Straßenunebenheiten bis zu 30 Meter im Voraus und passt in Verbindung mit der Zweikammer-Luftfederung die Dämpfung in Echtzeit an die Straßenverhältnisse an.

Umfassende Serienausstattung

Wie alle Modelle der Marke fährt auch der neue X9 in der Einstiegsversion „Standard Range“ mit einer umfassenden Serienausstattung vor. Immer an Bord des siebensitzigen Elektro-Vans sind unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein Soundsystem mit 27 Lautsprechern, Navigation sowie eine Mehrzonen-Klimatisierung samt intelligenter Luftreinigung mit Partikelfilterung nach PM2.5-Standard. Markentypisch ist auch die serienmäßige Wärmepumpe, die zu einer effizienten Temperierung des Innenraums und zur erzielbaren Reichweiten beiträgt.

Das digitale Cockpit versorgt die Insassen über großflächige Displays mit Informationen. Neben einer digitalen Instrumentenanzeige hinter dem beheizbaren Lenkrad verfügt der E-Van über einen zentralen 17,3-Zoll-Touchscreen, ein 21 Zoll großes Head-up-Display und einen im Dachhimmel montierten, 21,4 Zoll großen Ultra-3K-HD-Entertainment-Bildschirm im Fond. „Die intelligente Computing-Plattform sichert in Kombination mit dem vom Unternehmen selbst entwickelten XP5 Turing AI Chip eine blitzschnelle Reaktionsfähigkeit“, heißt es.

Für Sicherheit sorgen sollen leistungsstarke Prozessoren und insgesamt 27 rund um das Fahrzeug verteilte Sensoren, Radare und Kameras. Sie bilden die Grundlage für die Assistenzsysteme „XPilot“, zu denen unter anderem ein Notbrems-, Totwinkel- und Spurwechselassistent, ein Fernlichtassistent, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Türöffnen- sowie ein Querverkehrswarner gehören. Kommt es doch zu einem Unfall, schützen neun Airbags, der Sicherheitskäfig mit „ultrahochfestem Stahl“ und ein mehrschichtiger Batterieschutz.

Zu den wenigen bestellbaren Optionen gehören eine elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung (1260 Euro) und die Metallic-Lackierungen Midnight Black, Lambent Cyan, Silver Frost, Polar Violet (1000 Euro) und Matte Grey (1500 Euro). Der neue X9 wird von XPeng mit einer Fahrzeuggarantie von sieben Jahren oder 160.000 Kilometern sowie acht Jahren Garantie auf die Hochvoltbatterie (bis 160.000 km) ausgeliefert.