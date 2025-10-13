Neuer Renault Twingo E-Tech: Mit dem „R-Pass“ jetzt früher bestellbar

Am 6. November 2025 wird der neue Renault Twingo E-Tech erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Interessenten können sich ab sofort auch in Deutschland für den „Twingo R-Pass“ registrieren: Mit dem bereits vom Renault 5 E-Tech und Renault 4 E-Tech bekannten Programm lässt sich das neue elektrische Stadtauto als Erstes bestellen.

Der 100 Euro kostende Twingo R Pass ermöglicht die frühzeitige Bestellung über den bevorzugten Renault-Vertragspartner. Mitglieder werden bei der Produktion und Auslieferung des Stromers bevorzugt. Sie sind damit die Ersten, die sich ans Steuer des neuen Twingo E-Tech setzen können. Außerdem kommen sie in den Genuss weiterer exklusiver Vorteile – darunter ein Modell des Fahrzeugs im Maßstab 1:43, eine besondere Schlüsselabdeckung und Einladungen zu speziellen Events.

Parallel zum Registrierungsstart für den Twingo R-Pass gewährt Renault einen ersten Blick auf die batteriebetriebene Neuauflage der Baureihe: Vier jetzt veröffentlichte Bilder zeigen Details des Exterieurs, die eine Anspielung auf den allerersten Twingo aus dem Jahr 1993 sind.

Die Windschutzscheibe ist eine Verlängerung der abfallenden Motorhaube, die auf aerodynamische Effizienz ausgelegt ist. Das Gesamtdesign erinnert an die One-Box-Karosserie des ersten Twingo. „Gleichzeitig verspricht es einen großzügigen, modularen Innenraum, in dem jeder ‚das Leben führen kann, das zu ihm passt“, heißt es.

„Der verschmitzte, jugendlich-frische Charakter des neuen Twingo zeigt sich in den geschwungenen Linien, dem fröhlichen Gesicht und dem schelmischen Blick“, so die Designer weiter. „Die nahtlos in die Karosserie integrierten runden Voll-LED-Scheinwerfer und der lächelnde Kühlergrill – eine Anspielung auf die erste Generation – sind in Schwarz gehalten und sorgen für ein modernes, technisch anmutendes Aussehen. Die ausdrucksstarke Optik kombiniert den Geist des ursprünglichen Twingo mit zeitgenössischem Flair, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen.“

Zum Design des neuen Twingo E-Tech tragen auch die halbmondförmigen Rückleuchten bei. Zwischen den Leuchten befindet sich ein neues Emblem mit Beschriftung, „das die verspielte, optimistische Persönlichkeit widerspiegelt“, so der französische Hersteller. Inspiriert vom ersten Twingo gibt es auch eine abgerundete Heckscheibe. Einen ausführlicheren Ausblick auf die neueste Generation gibt ein 2024 gezeigtes Vorserienmodell.

Der neue Twingo E-Tech wurde laut Renault in weniger als zwei Jahren entwickelt und basiert auf der Plattform AmpR Small, die für den vorwiegend urbanen Einsatz des E-Autos angepasst wurde. Mit einem angestrebten Einstiegspreis von unter 20.000 Euro unterstreiche das Modell die Ambitionen der Marke, E-Mobilität erschwinglicher zu machen, so Renault. Gleichzeitig minimiere es sowohl den physischen Fußabdruck als auch den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu anderen Fahrzeugen dieser Klasse.