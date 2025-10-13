Formel E in der Saison 11: Rekordzahlen bei Fans, TV und digitaler Reichweite

Die ABB FIA Formula E Weltmeisterschaft hat ihre elfte Saison (2024/25) mit einem Rekordjahr abgeschlossen: Noch nie zuvor habe die vollelektrische Rennserie so hohe Zuschauerzahlen im Fernsehen, ein so großes globales Fanwachstum und eine derart starke digitale Präsenz erreicht, berichten die Veranstalter. Mit einem Zuwachs von 13 Prozent gegenüber der Vorsaison zähle die Formel E nun weltweit 422 Millionen Fans, ein Anstieg um 38 Prozent im Vergleich zur Saison 8 (2021/22).

Besonders engagiert zeigt sich laut der FIA die Fangemeinde: 58 Prozent gelten als „hoch engagiert“, was einem Wachstum von 9 Prozent entspricht. Nahezu 37 Prozent des gesamten Publikums – 158 Millionen Menschen – stammen aus den Kernmärkten USA, China, Großbritannien und Deutschland. Diese Regionen treiben maßgeblich den Aufschwung der Serie an.

Auch im klassischen Fernsehen verzeichnete die Formel E dem Betreiber zufolge starke Zahlen. Die kumulierte weltweite TV-Zuschauerschaft wuchs demnach in Saison 11 um 14 Prozent auf den Rekordwert von 561 Millionen. Durchschnittlich erreichten die Rennen pro Austragung 33 Millionen Zuschauer – ein Anstieg um 16 Prozent. Besonders stark war das Wachstum in Großbritannien mit 41 Prozent und in Deutschland mit 12 Prozent.

Einzelne Rennen stellten neue Bestmarken auf: Das zweite Saisonrennen in Mexiko-Stadt erzielte mit 10,5 Millionen Zuschauern beim US-Sender CBS den höchsten Wert für ein Einzelprogramm in der Geschichte der Serie. Insgesamt verfolgten 46 Millionen Zuschauer dieses Rennen, 38 Prozent über dem saisonalen Durchschnitt.

Im digitalen Bereich setzte die Formel E ebenfalls neue Maßstäbe, heißt es weiter. Die Zahl der Videoaufrufe stieg demnach im Jahresvergleich um 47 Prozent, wobei Inhalte zu den „Evo Sessions“ 42 Prozent aller Aufrufe ausmachten. Auf den sozialen Netzwerken wuchs die Zahl der Impressionen um 14 Prozent auf über 1,39 Milliarden. TikTok verzeichnete dabei das stärkste Wachstum mit einem Plus von 37 Prozent und avancierte zur zweitgrößten Plattform der Serie.

Auch das Nutzerengagement legte zu: Inhalte rund um die Rennen führten zu 28 Prozent mehr Interaktionen als in der Vorsaison. Besonders stark war die Resonanz auf die Events in Berlin, Mexiko und Dschidda.

„Die Ergebnisse der Saison 11 sind ein kraftvoller Beleg für die Strategie der Formula E, Weltklasse-Rennen im Herzen ikonischer Städte zu liefern“, so Jeff Dodds, CEO der Formel E. „Wir erweitern ständig die Grenzen dessen, was Elektromotorsport leisten kann. Unser Engagement für Innovation und spannende Wettkämpfe findet eindeutig Anklang bei einem schnell wachsenden globalen Publikum.“

Die neue Saison 12 beginnt am 6. Dezember 2025 in São Paulo. Erstmals werden Rennen in Madrid und auf dem Miami International Autodrome ausgetragen. Klassiker wie Berlin, Tokio und Shanghai kehren mit Doppelrennen zurück. Monaco bleibt ein Highlight mit zwei Rennen an einem Wochenende. Das Finale findet wie gewohnt in London statt, mit einem Doppel-Event am 15. und 16. August 2026. Gleichzeitig endet damit die Ära des Boliden Gen3 Evo, bevor 2026 der elektrische Rennwagen der vierten Generation seine Premiere feiert.