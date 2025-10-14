Umfrage: Fuhrparks wollen elektrifizieren, doch die Anschaffungskosten bremsen

Flottenfahrzeuge spielen eine entscheidende Rolle bei der Energiewende. Fast die Hälfte aller neuen Fahrzeugzulassungen in Europa entfällt auf Unternehmen. Eine Umfrage der Volkswagen-Energietochter Elli Mobility unter 500 deutschen Flottenverantwortlichen zeigt: Unternehmen wollen Flotten elektrifizieren, doch die hohen Anschaffungskosten bremsen.

Über ein Drittel plant den Kauf von Elektrofahrzeugen, 26 Prozent wollen in eigene Ladeinfrastruktur investieren. Gleichzeitig halten 39 Prozent der Befragten den Aufbau von eigener Ladeinfrastruktur für zu teuer oder wirtschaftlich nicht lohnend.

„Der Wille zur Transformation ist eindeutig da, aber vielen fehlt der Plan, wie sie den Umstieg wirtschaftlich umsetzen sollen“, sagt Joschi Jennermann, CEO von Elli Mobility.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleiben 56 Prozent der Fuhrparkbudgets stabil oder werden sogar erhöht. Für 69 Prozent hat die Senkung der Gesamtkosten des Fuhrparks höchste Priorität. Wer 100 Kilometer elektrisch fährt, spart laut Elli im Vergleich zum Tanken, je nach Ladeart, zwischen 3,21 € (öffentlich) und 5,10 € (zu Hause) in Bezug auf den Treibstoff. 38 Prozent der Befragten kennen diese Zahlen nicht, obwohl genau hier der wirtschaftliche Hebel für eine nachhaltige Flotte liegt.

Viele Unternehmen suchen laut der Umfrage nach modularen und integrierten Lösungen, die Kosten, Ladeinfrastruktur und Flottenmanagement verbinden. Für 2030 wünschen sich Flottenmanager einen Fuhrpark, der kosteneffizient, wartungsarm und einfach zu verwalten ist.

„Flotten haben das Potenzial, zur tragenden Säule eines vernetzten Energie- und Mobilitätssystems zu werden“, sagt Jennermann. „Aber dafür müssen wir Komplexität reduzieren, Betriebskosten senken und den Umstieg wirtschaftlich attraktiv machen.“