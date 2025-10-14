Umfrage: Fuhrparks wollen elektrifizieren, doch die Anschaffungskosten bremsen

Flottenfahrzeuge spielen eine entscheidende Rolle bei der Energiewende. Fast die Hälfte aller neuen Fahrzeugzulassungen in Europa entfällt auf Unternehmen. Eine Umfrage der Volkswagen-Energietochter Elli Mobility unter 500 deutschen Flottenverantwortlichen zeigt: Unternehmen wollen Flotten elektrifizieren, doch die hohen Anschaffungskosten bremsen.
Über ein Drittel plant den Kauf von Elektrofahrzeugen, 26 Prozent wollen in eigene Ladeinfrastruktur investieren. Gleichzeitig halten 39 Prozent der Befragten den Aufbau von eigener Ladeinfrastruktur für zu teuer oder wirtschaftlich nicht lohnend.
„Der Wille zur Transformation ist eindeutig da, aber vielen fehlt der Plan, wie sie den Umstieg wirtschaftlich umsetzen sollen“, sagt Joschi Jennermann, CEO von Elli Mobility.
Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleiben 56 Prozent der Fuhrparkbudgets stabil oder werden sogar erhöht. Für 69 Prozent hat die Senkung der Gesamtkosten des Fuhrparks höchste Priorität. Wer 100 Kilometer elektrisch fährt, spart laut Elli im Vergleich zum Tanken, je nach Ladeart, zwischen 3,21 € (öffentlich) und 5,10 € (zu Hause) in Bezug auf den Treibstoff. 38 Prozent der Befragten kennen diese Zahlen nicht, obwohl genau hier der wirtschaftliche Hebel für eine nachhaltige Flotte liegt.
Viele Unternehmen suchen laut der Umfrage nach modularen und integrierten Lösungen, die Kosten, Ladeinfrastruktur und Flottenmanagement verbinden. Für 2030 wünschen sich Flottenmanager einen Fuhrpark, der kosteneffizient, wartungsarm und einfach zu verwalten ist.
„Flotten haben das Potenzial, zur tragenden Säule eines vernetzten Energie- und Mobilitätssystems zu werden“, sagt Jennermann. „Aber dafür müssen wir Komplexität reduzieren, Betriebskosten senken und den Umstieg wirtschaftlich attraktiv machen.“
Kommentare
EVrules meint
Bei „uns“ im Unternehmen ist es bereits seit zwei Jahren der Fall, dass nur noch rein elektrische Dienstwägen geordert werden dürfen.
Es gab anfangs Murren und Klagen, aber alle kommen mit den Fahrzeugen klar und gestalten sogar Urlaube in der privaten Nutzung damit.
M. meint
„Wer 100 Kilometer elektrisch fährt, spart laut Elli im Vergleich zum Tanken, je nach Ladeart, zwischen 3,21 € (öffentlich) und 5,10 € (zu Hause) in Bezug auf den Treibstoff. 38 Prozent der Befragten kennen diese Zahlen nicht, obwohl genau hier der wirtschaftliche Hebel für eine nachhaltige Flotte liegt.“
(fast) Jede Privatperson kann sich das ausrechnen, man kann es auch überall nachlesen.
Und Fuhrparkmanager sollen das nicht wissen?
Wie kommen die auf die Kosten für einen Diesel? Da können die das doch auch!
Couch Kartoffel meint
Vielleicht auch verfehlte Anachaffung wie beim Autovermieter mit den 4 Buchstaben, der mit BYD auf einen Chinesischen Hersteller gesetzt hat und mit seinen 100.000 Fahrzeugen grandios auf die Nase gefallen ist wegen hoher Kosten und mangelhaften Servicenetz und langen Wartezeiten für Ersatzteile.
eBikerin meint
Ach der ist aber auch mit einem US Hersteller auf die Nase gefallen.
M. meint
Ist vielleicht ne Allergie gegen etablierte Servicestrukturen.
Aber war das mit dem US-Hersteller nicht ein anderer Vermieter?
eBikerin meint
„Krass, in so ökonomisch unterqualifizierten Unternehmen würde ich aber nicht arbeiten wollen 😅“
Sorry aber das finde ich etwas kurz gedacht. Es gibt garantiert viele Szenarien wo es eben tatsächlich so ist. Ich nehm mal den beliebten Hilti Heinz. Der nimmt nämlich sein Auto mit nach Hause und es kann durchaus vorkommen, dass der seine Niederlassung nur an ganz wenigen Tagen im Monat sieht. Ansonsten muss er irgendwo anders laden.
Das hat dann nix mit Grundrechenarten zu tun, sondern mit der zu erwartenden Auslastung der Ladeinfrastruktur.
Klar wenn die Autos jeden Tag mehrere Stunden in der Firma rumstehen ist das ein anderes Szenario – aber man sollte nicht immer Pauschalisieren – und andere als D eppen bezeichnen, wenn man die Voraussetzungen nicht kennt
eBikerin meint
War eigentlich die Antwort für Mr Blue
Martin meint
Genau dieses „muss eben wo anders laden“ ist ja das Problem. ca. 95% aller Handwerkerautos werden vom Mitarbeiter nach Arbeitsende mit nach Hause genommen und parken dort als Laternenparker. Niemand ist so du.m -m und fährt mit dem privaten Auto zur Firma, nimmt dann den Sprinter und fährt womöglich in den selben Ort wo man selber wohnt zum Kunden..
fakt ist, ein BEV ist ganz gut für Muttis und Rentner…
eBikerin meint
„fakt ist, ein BEV ist ganz gut für Muttis und Rentner…“
Sorry aber das ist Unsinn. Es gibt mehr als genug Reichweiten starke eAutos und es gibt auch sehr viele Leute die zu Hause oder beim AG laden können.
Einziges Problem was ich aktuell sehe, warum nicht mehr eAutos verkauft werden ist, dass wenn man öffentlich laden muss, der hohe Anschaffungspreis sich nicht rechnet.
MrBlueEyes meint
Hä???
Das Elektroauto ist auch so günstiger öffentlich zu laden als tanken zu gehen… wenn „der Handwerker“ wirklich so viel fährt, dann lohnt es auch für die Firma ein Abo bei ein zwei Anbietern abzuschließen und gute KWh-Preise abzugreifen…
Und du würdest dich wundern, wie viele Handwerker vom Hof aus starten… und dort kann man ganz leicht eine Ladeinfrastruktur aufbauen…
Genau das meine ich mit „Desinformation und Unsinn“…
MrBlueEyes meint
„Gleichzeitig halten 39 Prozent der Befragten den Aufbau von eigener Ladeinfrastruktur für zu teuer oder wirtschaftlich nicht lohnend an.“
Krass, in so ökonomisch unterqualifizierten Unternehmen würde ich aber nicht arbeiten wollen 😅
Wer nur ein ganz wenig die Grundrechenarten beherrscht, kann sich schnell ausrechnen, dass in der Firma geladene BEV viel günstiger sind, als die Flotte an öffentlichen Tankstellen zu tanken… im Text wird das ja weiter unten zum Glück erläutert…
Mich wundert hier im teils sehr rückständigen Deutschland tatsächlich kaum noch was… die Gehirne sind mit viel zu viel „konservativem“ Unsinn und Desinformation zugem.üllt…
jm2c
Martin meint
Was stimmt da nicht? In dem Haus wo ich aktuell wohne würde ein Woooohlbox neu installiert min. 4.500 Euro kosten. Der Verteiler ist gegenüber der Garage, zudem muss der Verteilerkasten auch erneuert werden. Würde nochmal 3.500 Euro kosten, da baulich alles Bj. 1986 ist…
Mäx meint
Was bringt es dir das Wort Wallbox so zu schreiben?
eBikerin meint
Viellicht kauft er gerne bei Woolworth ;-)
E.Korsar meint
Dass du die Unterverteilung nach 35 Jahren nicht hast erneuern lassen, hat nichts mit der Wallbox zu tun.
Haubentaucher meint
Genau, das ist der Punkt. Schuld sind immer die anderen.
eBikerin meint
Ist nicht nötig – man braucht nicht zwingend eine Wallbos mit nem 11 kW Anschluss. Ne normale Dose tuts daheim auch, ist halt nicht so komfortabel.
Und dafür brauchts nur nen Stromanschluss. Mein Vater hat vor einigen Jahren sich ein elektrisches Garagentor einbauen lassen – in einer Garage ohne Strom die ca. 4 Meter vom Haus weg steht.
Wie das wohl gegangen ist …..
E.Korsar meint
@eBikerin
In der Unterverteilung sind auch FI, die heute höheren Ansprüchen genügen müssen. Wenn die bei Martin von 1986 ist, muss die mal erneuert werden. Ganz unabhängig von einer Wallbox oder Steckdose.
eBikerin meint
Ja Korsar, das ist schon klar, nur mein Elternhaus ist von 1971 – und da war das kein Problem die Leitung legen zu lassen. Und ne weitere Sicherung einbauen kostet eben auch nicht die Welt.
Eine 11kW kann teuer werden – ne abgesicherte Schuko ist aber relativ billig zu haben. Dann läd man halt mit dem Ladeziegel. Reicht vollkommen aus, wenn man täglich nicht mehr als 100km fährt- dann hat man sogar fürs Wochenende ordentlich Restakku.
Klar wenn man mehr fährt wirds mit der Schuko eng und das macht dann wenig Freude. Aber pauschal „Wallbox“ ist zu teuer bei nem EFH ist eben Unsinn.
Yoshi meint
Werd doch Fuhrparkmanager. Die einzige Position im Unternehmen, die keine Zahlen bringen muß sind nicht an Daten gemessen wird.
Wer Fuhrparkmanager ist muss nicht rechnen können oder kann aus reinem Haas auf E-Autos weiter Diesel bestellen.
Ist nun Mal nicht jeder so helle wie du.
Beispiel Hilti (warum auch immer das hier so beliebt ist): Außendienst, 500 km am Tag. Zu machen mit 1x laden. Und nach Feierabend? Entweder fährt der MA noch kurz zum Schnelllader, damit er am nächsten Tag wieder bei 80% starten kann, oder er fährt am nächsten Morgen erst mal zum Schnelllader. So oder so, für jeden Aussendienstler 30 min mehr bezahlte Arbeitszeit pro Tag. Oder es ist einer der wenigen mit Eigenheim, dann kann das Unternehmen für eine Wallbox sorgen. Denn Leitung ziehen und Wallbox installieren bezahlt niemand für den Firmenwagen selbst.
Der Frust der Mitarbeiter, fortan mit 120 zum Kunden schleichen und die Mittagspausen am Rastplatz hinten bei den Mülltonnen verbringen zu dürfen: unbezahlbar.
eBikerin meint
Hilti ist halt so beliebt, weil die so viele Aussendienstmitarbeiter haben, und man erkennt die so einfach an den roten Autos mit der weissen Aufschrift ;-)