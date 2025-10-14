Mercedes liefert 40 eVito Tourer an Schlienz-Tours für barrierefreie Schülerbeförderung

Mercedes‑Benz liefert 40 vollelektrische eVito Tourer an die Schlienz-Tours GmbH & Co. KG aus. Der Mobilitätsdienstleister aus dem Rems-Murr-Kreis baut damit seine Flotte mit lokal CO₂-emissionsfreien Fahrzeugen aus.

Die neuen eVito Tourer Modelle sollen bei Schlienz-Tours vor allem im Rahmen der barrierefreien Schülerbeförderung in den Landkreisen Esslingen, Rems-Murr, Ludwigsburg sowie im Stadtgebiet Stuttgart zum Einsatz kommen.

„Wir arbeiten seit vielen Jahren vertrauensvoll mit Schlienz-Tours zusammen – umso schöner, dass wir auch beim Thema Elektromobilität gemeinsam vorangehen. Der Einsatz unserer eVans – eVito, EQV oder eSprinter – zeigt deren Alltagstauglichkeit und Leistung im Flottenbereich“, so Matthias Willy, Verkaufsleiter Transporter und Vans Mercedes-Benz Vertriebsdirektion Württemberg.

„Die Übernahme der eVito ist ein weiterer konsequenter Schritt in Richtung klimafreundlicher Mobilität“, sagt Erhard Kiesel, Geschäftsführer Schlienz-Tours GmbH&Co.KG. „Mit den Fahrzeugen von Mercedes-Benz machen wir unsere Flotte nicht nur nachhaltiger, sondern auch moderner und attraktiver – für unsere Fahrgäste genauso wie für unsere Fahrerinnen und Fahrer. Gerade in Zeiten zunehmender Herausforderungen bei der Gewinnung von Fahrpersonal sind hochwertige, ansprechende Fahrzeuge auch ein wichtiges Argument im Wettbewerb um qualifizierte MitarbeiterInnen und nicht zuletzt eine Wertschätzung an unsere Fahrgäste.“

Die aktuellen eVito Tourer Modelle von Mercedes-Benz bieten Platz für bis zu acht Fahrgäste und eine elektrische Reichweite von bis zu 383 Kilometern nach WLTP-Norm.