Ferrari will mit erstem Elektroauto Neu- und Stammkunden überzeugen

Ferrari stellt sein erstes Elektroauto in drei Phasen vor. Die erste davon war die kürzlich erfolgte Präsentation der Plattform und technischen Daten. Anfang 2026 soll es mehr Informationen geben, unter anderem zum Innenraum. Mitte nächsten Jahres wird der Vollstromer komplett enthüllt. Bei der Vorstellung der Technik erklärte CEO Benedetto Vigna das Vorgehen.

„Wenn man viele Innovationen hat, wie im Fall des Elettrica, muss man Schritt für Schritt zeigen, was in dem Auto steckt“, sagte der Firmenchef im Gespräch mit Autocar. Auf den Straßen ist das Fahrzeug bisher nur ausgiebig getarnt unterwegs, was keine Rückschlüsse auf das Design zulässt. Es dürfte sich aber um einen knapp fünf Meter langen Wagen ähnlich groß wie das SUV Purosangue handeln.

Der Markt für Premium- und Sportwagen mit Elektroantrieb muss sich noch entwickeln. Das gilt auch für Ferrari in diesem Bereich: „Der Punkt ist ganz einfach: Wir müssen innovativ sein. Wenn wir nicht innovativ sind, verdienen wir es nicht, als Marktführer bezeichnet zu werden“, so Vigna. Andere hätten Probleme mit dem Elektroantrieb – Ferrari wolle zeigen, dass es innovativ ist und auch mit dieser Technik „einzigartige Fahrfreude“ bieten kann.

Der CEO fügte hinzu, dass Ferrari an „Technologieneutralität“ glaube. Das bedeute, dass „es möglich ist, jede Technologie zu nutzen, um unsere Kunden zu begeistern“. Die Italiener werden entsprechend weiterhin Verbrennungsmotoren anbieten. Das aktuelle Ziel ist, bis 2030 ein Fünftel des Umsatzes mit Elektrofahrzeugen zu erzielen. Plug-in-Hybrid- und Hybridtechnik setzt die Marke schon länger ein.

„Kein Supercar“

Vigna ließ durchblicken, dass der erste Vollstromer von Ferrari „kein Supercar“ sein wird, sondern ein eher praktisch orientierter Viersitzer-GT. Damit soll sich auch die Kundengruppe vergrößern. Produktentwicklungsleiter Gianmaria Fulgenzi: „Wir waren überzeugt, dass ein Elektrofahrzeug die ideale Ergänzung für die von uns angestrebten Spezifikationen in Bezug auf Fahreigenschaften, Platzangebot und Sichtverhältnisse sein würde und auch Kunden ansprechen könnte, die normalerweise nicht daran denken würden, einen Ferrari zu kaufen.“

Ein vollelektrischer Zweisitzer würde nur begrenzt mehr Leistung und Nutzen bieten, was nicht das Mehrgewicht rechtfertige, sagte Fulgenzi. „Die Elektrotechnik wäre für ein Zweisitzer-Konzept überhaupt nicht wettbewerbsfähig, selbst bei einer unglaublichen Leistung in Bezug auf die PS-Zahl.“ Im Gegensatz dazu könne ein „vielseitigeres“ Modell wie der kommende Elettrica „im Vergleich zu einer gleichwertigen Verbrennungsmotorversion“ Vorteile in Bezug auf Dynamik, Sicht und Komfort bieten.

Unabhängig von Form, Größe und Positionierung des Fahrzeugs stehe beim Elettrica die Fahrdynamik bei der Entwicklung im Vordergrund, unterstrich Fulgenzi. „Es ist ein Elektroauto, aber in erster Linie – sowohl konzeptionell als auch in der Praxis – ist es ein Ferrari.“ Das umfasst auch die Soundkulisse, die die Italiener bei einem E-Auto neu definieren. Dafür nimmt der Elettrica die Vibrationen der mechanischen Komponenten auf und verstärkt sie. „Der Sound unseres elektrischen Ferraris ist nicht künstlich, überhaupt nicht künstlich“, verspricht Fulgenzi.

„Wenn das Auto das leistet, was wir glauben, dass es leistet, wird es bei unseren Kunden auf große Akzeptanz stoßen“, so CEO Vigna. Damit meint er vor allem Neukunden der Marke, aber auch treue Sammler von Ferraris. Sie müssen Berichten zufolge um die 500.000 Euro für das Elektroauto-Erstlingswerk des Unternehmens einplanen.