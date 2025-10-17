Pkw-Neuzulassungen in den ersten 9 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten neun Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.
Insgesamt 1.212.286 Neuwagen mit alternativen Antrieben (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) kamen von Januar bis einschließlich September 2025 zur Zulassung.
Der Anteil der Neuwagen mit alternativen Antrieben am Gesamtneuzulassungsvolumen von 2.110.348 Pkw betrug 57,4 Prozent. Ihre Anzahl überstieg damit das Niveau des Vorjahreszeitraums um +25,6 Prozent.
Mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) waren 600.009 Neuwagen beziehungsweise 28,4 Prozent ausgestattet und damit 46,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.
382.202 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen und damit 38,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Die Elektro/BEV-Pkw erreichten einen Anteil von 18,1 Prozent.
Kommentare
Gerry meint
Liegt vlt. auch daran, dass Opel jedes Modell auch elektrisch anbietet. Da sind andere noch Lichtjahre davon entfernt.
Yupi meint
Volvo und GWM haben 100 Prozent Elektro in ihrer Flotte? WITZ? Way 05 und Co sind Verbrenner. Genauso Volvo XC90 und Co..
Mary Schmitt meint
Hol dir bitte Betreuung. Was du bemängelst, sagt die Tabelle gar nicht aus.
Mary Schmitt meint
Tesla – 50,3%. In zwölf Monaten halbiert. Was für eine epische Klatsche! Und man darf nicht vergessen, letztes Jahr hatte man bereits in Deutschland erdrutschartige Verluste, die alleine dafür gut waren, die weltweiten Zahlen unter Vorjahr zu drücken. Und 2023 war Tesla auch schon im Absturz. Aber auf diesen Erdrutsch von 2023 einen schlimmeren in 2024 und noch einen schlimmeren in 2025 draufzusetzen. Das ist in der Form einzigartig.
Sie werden hier in Deutschland zu irgendeinem Zeitpunkt vom Markt gehen müssen und auch das Werk hier macht keinen Sinn mehr. 2022 wurden in Deutschland über 5% der Tesla-Weltproduktion zugelassen. 2025 wird es 1% sein. Man rechnete bei der Auslegung der Kapazität von Grünheide mit 33% Absatz im Inland. 2025 werden es etwas über 5% sein. Man ist am Ende und erfindet Absätze rund um die Weltkugel, um zu erklären, warum Grünheide noch läuft.
Defacto scheut man bisher die Schmach. Als ob am Image noch etwas zu zerstören wäre. Aber irgendwann muss man an die Öffentlichkeit.
Gerry meint
Jo Tesla hat sich mit dem spinnerten Chef selbst ein Bein gestellt. 👍
Aber doch bedenklich dass sie immer noch mehr eAutos verkaufen als der Weltkonzern VW. War da vlt. jemand im Tiefschlaf bei VW? 😄
Mit Sicherheit ja, aber jetzt hat ja der VW-Blume verkündet dass sie bald echte elektrische Volkswagen bauen wollen 😂👍. Zehn Jahre zu spät aber was solls…😆.
Mary Schmitt meint
Völliger Unsinn. Wenn man am Markt ist, muss man Kunden haben. Da VW bei den BEV deutlich erfolgreicher ist als sonst schon, haben sie offenbar die richtigen Angebote. Aber die Kundenanzahl für BEV ist limitiert. Man kann nicht gegen den Markt agieren. Man muss ihn langsam erweitern.
Tesla ist kein Maßstab. Denn weder sind sie der größte BEV-Produzent, das ist BYD, noch sind sie in irgendwas die Benchmark. VW wird sie zwangsläufig irgendwann überholen. Das liegt nur gering an VW. Sie gehen ihren Weg. Vielmehr liegt es daran, dass sich Teslas 20 Millionen Claim in einen erdrutschartigen Absturz gedreht hat. Bei 20 Millionen hätte VW sie nie einbekommen. Bei dieses Jahr 1,5 Millionen und nächstes Jahr 1,2 Millionen könnte es dann schon so weit sein.
Könnte. Theoretisch. Muss aber nicht und VW wird nichts dafür tun. Die Ehre ist schließlich überschaubar, wenn sie als Champions League Teilnehmer einen Viertligisten schlagen. Einen Viertligisten, der strauchelt. Wobei ich mich auf die Verfilmung der Tesla-Story nach dem Untergang freue. Ein neuer Klaus Kinsky als Musk.
Andi EE meint
@Mary, David und alle anderen Clickbait-Fritzen unter diese Fakenamen
„Tesla – 50,3%. In zwölf Monaten halbiert.“
Das stimmt für Deutschland. Aber Deutschland ist das exakte Gegenteil vom Weltmarkt. In DE sind Deutsche BEVs erfolgreich, im Weltmarkt sind sie die Loser. Tesla ist in Deutschland der Loser aber der Gewinner im Weltmarkt. Was ist wohl wichtiger dein Deutschland oder der gesamte Weltmarkt. Ich weiss für dich ist DE der Maßstab. 🥳
Wie kann es denn sein, dass Tesla mehr BEVs als alle von dir gehypten Deutschen Hersteller, zusammen verkauft?! Oder das Model Y verkauft sich besser als alle BEV Modelle der VW Gruppe?! Ein einziges Modell von Tesla, verkauft sich besser als alle BEVs der Volkswagen-Gruppe zusammen.
paule meint
Mary Schmitt meint
17.10.2025 um 12:16
….. Mehr muss man dazu nicht sagen. Die Zahlen zeigen, da hat jemand keine Lust auf Elektroautos….
Passt. Einsicht ist der Weg zur Besserung.
Mary Schmitt meint
Die Antwort habe ich oben gegeben. Aber hast du wirklich die Q3 Auslieferungen von Tesla mitbekommen und für 2025 alle drei Quartale addiert? Richtig, 1,2 Mio.! Was passiert in Q4? Der Heimatmarkt USA wird sich halbieren, der Rest bleibt. Das kommt auf 1,51 – 1,53 Mio.. Was lernen wir? Genau, das wird weltweit, klitsch-klatsch, eine saftige Ohrfeige! Das hat mit Deutschland gar nichts zu tun. Hier war man ja schon 2024 fast vom Markt. Dieses Jahr sind mehr Cupra Born zugelassen worden als alle Tesla zusammen. Und der Born steht in der VW Konzern BEV Rangliste recht weit unten…