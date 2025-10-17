Pkw-Neuzulassungen in den ersten 9 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten neun Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.

Insgesamt 1.212.286 Neuwagen mit alternativen Antrieben (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) kamen von Januar bis einschließlich September 2025 zur Zulassung.

Der Anteil der Neuwagen mit alternativen Antrieben am Gesamtneuzulassungsvolumen von 2.110.348 Pkw betrug 57,4 Prozent. Ihre Anzahl überstieg damit das Niveau des Vorjahreszeitraums um +25,6 Prozent.

Mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) waren 600.009 Neuwagen beziehungsweise 28,4 Prozent ausgestattet und damit 46,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.

382.202 Elektro/BEV-Pkw wurden im Berichtszeitraum neu zugelassen und damit 38,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Die Elektro/BEV-Pkw erreichten einen Anteil von 18,1 Prozent.