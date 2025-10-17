Lamborghini Fenomeno soll Vorgeschmack auf Revuelto-Update geben

Lamborghini hat seine Modellpalette auf Plug-in-Hybrid-Antrieb umgestellt. Das Flaggschiff Revuelto ist seit Ende 2023 als Teilzeitstromer verfügbar. Der darauf basierende, limitierte Fenomeno soll einen Ausblick auf ein Update des Supersportwagens geben.

Federico Foschini, Lamborghinis Marketingchef, sagte dem Portal Autocar, dass der Fenomeno über Verbesserungen bei der Batterie, der Leistung, der Federung und der Fahrdynamik verfüge. Deren Umsetzung sei im kleinen Rahmen einfacher, da dann die für den größeren Serieneinsatz erforderlichen Tests nicht stattfinden müssten.

Der Fenomeno verfügt unter anderem über eine neue 7-kWh-Batterie, die Energie mit einer höheren Rate entladen kann als das 3,8-kWh-Akkupack im Revuelto. Dadurch konnte die Leistung der drei Elektromotoren des Boliden im Vergleich zum Revuelto um insgesamt 40 kW/54 PS gesteigert werden.

Außerdem wurde ein neuer Ventiltrieb für den 6,5-Liter-V12-Saugmotor entwickelt, wodurch das Benzinaggregat eine zusätzliche Leistung von 7 kW/ 10 PS erzielt. Unter dem Strich leistet der Fenomeno durch die Optimierungen insgesamt 794 kW/1.080 PS und ist damit der bislang leistungsstärkste Lamborghini. Er beschleunigt in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erreicht in 6,7 Sekunden aus dem Stand Tempo 200 und eine Höchstgeschwindigkeit von 351 km/h.

Es handele sich um ein „Manifest des Designs mit Blick auf technologische Inhalte“, so Foschini. „Dies ist ein Highlight an der Spitze der Modell-Pyramide, um zu zeigen, was Lamborghini in Zukunft vorhat.“ Ein größeres Update für den Revuelto ist laut dem Bericht noch einige Jahre entfernt. Der Fenomeno soll auch erst 2027 in die Produktion gehen. Beim Revuelto-Vorgänger Aventador hat sich der Hersteller vier Jahre für ein Facelift Zeit gelassen.

Vom Fenomeno sollen nur 30 Exemplare gebaut werden. Davon werden 29 an die treuesten Kunden von Lamborghini gehen, während das verbleibende Fahrzeug für die eigene Sammlung der Marke reserviert ist. Der Verkauf dieser 29 Exemplare sei „der einfachste Teil unserer Arbeit“, meinte Foschini im Gespräch mit Autocar. Mit diesem und anderen Sondermodellen wie Sian, Centenario und Reventon wolle man die treuesten Kunden belohnen.