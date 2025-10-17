Munro EV treibt mit frischem Kapital Produktion von Elektro-Geländewagen voran

Der im schottischen Glasgow angesiedelte Hersteller von Allrad-Elektroautos Munro EV hat zwei Millionen Pfund frisches Kapital eingesammelt. Damit will das Unternehmen die Produktion der M-Serie vorantreiben, die straßentauglich ist, aber vor allem für Bergbau, Verteidigungsindustrie und Bauindustrie konzipiert wurde.

Die globale Industrie sei einem zunehmenden Druck zur Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten ausgesetzt, so Munro EV. Allein der Bergbau sei für 4 bis 7 Prozent aller weltweiten Emissionen verantwortlich. Während die Elektrifizierung von Pkw rasante Fortschritte gemacht habe, seien gewerblich genutzte Geländefahrzeuge trotz ihrer intensiven Nutzung und ihres erheblichen CO2-Fußabdrucks nach wie vor weitgehend von Diesel abhängig.

Die M-Serie von Munro biete ein neues Fahrzeug für diesen unterversorgten Markt, das die robuste Leistung liefert, die diese Branchen benötigen und gleichzeitig die Betriebsemissionen eliminiert. „Die Fahrzeuge zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit mit einer Nutzlast von 1.000 Kilogramm und einer Reichweite von über 170 Meilen (ca. 274 km, d. Red.) pro Ladung aus, wodurch sie sich ideal für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen in Bergwerken, militärischen Anwendungen und Bauprojekten eignen“, heißt es.

Die jüngste Investition in das Unternehmen vom bestehenden Geldgeber Elbow und weiteren von zwei Millionen Pfund (ca. 2,3 Mio. Euro) ermögliche es, die Produktionsstätte in Glasgow erheblich zu vergrößern, um die aktuellen Kundenaufträge im Wert von 17 Millionen Pfund (19,5 Mio. Euro) zu bedienen, so Munro EV. Dadurch würden voraussichtlich bis zu 300 neue Arbeitsplätze in der Fertigung entstehen. Man strebe in den nächsten sechs Jahren eine Produktionskapazität von bis zu 5.000 Fahrzeugen pro Jahr an. Erste Auslieferungen der M-Serie habe es bereits gegeben.

„Einzigartige Kombination aus Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit“

„Diese Investition bestätigt den dringenden Bedarf an emissionsfreien Lösungen in der Schwerindustrie“, sagt Russel Peterson, Mitbegründer und CEO von Munro EV. „Bergbauunternehmen, Verteidigungsunternehmen und Baufirmen suchen aktiv nach Alternativen zu dieselbetriebenen Fahrzeugen, um sowohl Nachhaltigkeitsziele zu erreichen als auch Betriebskosten zu senken. Die M-Serie erfüllt beide Anforderungen, ohne die von diesen Branchen geforderte Leistung zu beeinträchtigen.“

Peterson weiter: „Wir bieten eine einzigartige Kombination aus Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, die die Probleme der Dekarbonisierung und der Fahrzeugrolle für eine Reihe von Branchen löst … Dies ist kein Lifestyle-Fahrzeug, das Betreiber mit Aftermarket-Teilen oder Upgrade-Kits robuster machen müssen, sondern ein Fahrzeug von Grund auf für den Offroad-Einsatz.“

Der Munro M-Serie wurde vor zwei Jahren vorgestellt. Der rein batterieelektrische Wagen kostet ab 63.000 Pfund netto (72.300 Euro) und wird mit zwei Antriebssträngen angeboten. Die Basisversion M170 besitzt einen Allradantrieb mit 170 kW/231 PS und 600 Nm. Die Energie kommt von einer 85-kWh-Batterie mit LFP-Chemie. Das Fahrzeug bietet eine Anhängelast von 2,25 Tonnen und eine Nutzlast von 1.050 Kilogramm.

Die leistungsstärkere Variante M280 besitzt das gleiche Akkupack, leistet aber 280 kW/381 PS und bringt 700 Nm Drehmoment. Die Anhängelast ist mit 3,5 Tonnen ebenfalls größer, die Nutzlast identisch.

Es gibt drei Karosseriekonfigurationen. Das Utility-Modell mit geschlossener Ladefläche soll die Insassen samt Ausrüstung mühelos, sicher und komfortabel zu den entlegensten Orten transportieren. Der Truck mit offener Ladefläche kombiniert viel Platz mit hoher Lade-Praktikabilität. Das Fahrgestell-Modell wurde entwickelt, um spezifische Aufbauten zu ermöglichen.