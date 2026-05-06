Tesla FSD (Überwacht): EU-weite Zulassung stößt auf Widerstand

Tesla hofft nach der niederländischen Typgenehmigung für „Full Self-Driving (Supervised)“ auf eine zügige Genehmigung in der gesamten EU. Das fortschrittliche Fahrassistenzsystem wird in Deutschland als Full Self-Driving (Überwacht) oder FSD (Überwacht) bezeichnet. Das Vorhaben stößt offenbar auf Widerstand, weil verschiedene nationale Regulierungsbehörden Bedenken haben sollen.

Die niederländische Behörde RDW erteilte Tesla im April eine Typgenehmigung für FSD (Supervised). Der Fahrer darf dabei die Hände vom Steuer nehmen, während das Elektroauto die Lenkung verantwortet. Die Einschränkung bleibt, dass der Fahrer womöglich eingreifen muss. Deshalb müssen die Augen immer auf der Straße bleiben.

Tesla will FSD (Supervised) nun zügig in der gesamten EU ausrollen. Die niederländische Genehmigung soll dabei als Vorlage dienen, die andere EU-Staaten anerkennen können. Derzeit versucht Tesla laut Berichten gemeinsam mit der RDW, direkt eine EU-weite Zulassung zu erreichen. Sollte das nicht gelingen, könnten verschiedene Länder die Genehmigung eigenständig übernehmen.

Am Dienstag fand in Brüssel ein erstes Meeting im Rahmen des Technical Committees on Motor Vehicles (TCMV) der EU-Kommission statt. Das Ergebnis ist bislang unbekannt, weil die Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Bei der EU-Sitzung sollte es nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters noch zu keiner Abstimmung kommen.

Vor der Sitzung hatte sich Widerstand gegen eine EU-weite Zulassung angekündigt. Reuters berichtet, Regulierungsbehörden in Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen hätten sich bereits skeptisch gezeigt. Kritisiert wird unter anderem die als irreführend empfundene Bezeichnung „Full Self-Driving“ (Vollständig autonomes Fahren), die auch mit Zusätzen wie „Supervised“ oder „Überwacht“ irreführend sein könnte. Zudem soll das System laut Skeptikern zu Tempoverstößen neigen und angeblich nicht gut mit vereisten Straßen klarkommen.

Auch der European Transport Safety Council (ETSC) äußerte sich in einem offenen Brief an die EU-Kommission skeptisch. Der ETSC will eine Aussetzung des Verfahrens erreichen, bis dringende Fragen beantwortet sind und öffentlich diskutiert wurde, ob die Gesellschaft solche Systeme überhaupt wünscht. Kritisch sieht die Organisation unter anderem, dass Fahrer ein leistungsfähiger erscheinendes Assistenzsystem schlechter überwachen könnten.

Der ETSC kritisiert außerdem das TCMV-Gremium als nicht gewählten Ausschuss, der hinter verschlossenen Türen in Brüssel tagt. Nach Darstellung der Organisation könnte das Gremium durch eine einfache Abstimmung grünes Licht für freihändiges Fahren in europäischen Städten und auf Landstraßen geben – „basierend auf einer einzigen nationalen Genehmigung und trotz laufender Ermittlungen der US-Bundesbehörden gegen genau dieses System“.

Vor einer möglichen Abstimmung sollen die nationalen Behörden nun wohl die von der niederländischen RDW vorgelegten Informationen prüfen. Eine Abstimmung wird demnach erst in einigen Wochen bis Monaten erwartet.