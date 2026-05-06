Tesla FSD (Überwacht): EU-weite Zulassung stößt auf Widerstand

Tesla hofft nach der niederländischen Typgenehmigung für „Full Self-Driving (Supervised)“ auf eine zügige Genehmigung in der gesamten EU. Das fortschrittliche Fahrassistenzsystem wird in Deutschland als Full Self-Driving (Überwacht) oder FSD (Überwacht) bezeichnet. Das Vorhaben stößt offenbar auf Widerstand, weil verschiedene nationale Regulierungsbehörden Bedenken haben sollen.
Die niederländische Behörde RDW erteilte Tesla im April eine Typgenehmigung für FSD (Supervised). Der Fahrer darf dabei die Hände vom Steuer nehmen, während das Elektroauto die Lenkung verantwortet. Die Einschränkung bleibt, dass der Fahrer womöglich eingreifen muss. Deshalb müssen die Augen immer auf der Straße bleiben.
Tesla will FSD (Supervised) nun zügig in der gesamten EU ausrollen. Die niederländische Genehmigung soll dabei als Vorlage dienen, die andere EU-Staaten anerkennen können. Derzeit versucht Tesla laut Berichten gemeinsam mit der RDW, direkt eine EU-weite Zulassung zu erreichen. Sollte das nicht gelingen, könnten verschiedene Länder die Genehmigung eigenständig übernehmen.
Am Dienstag fand in Brüssel ein erstes Meeting im Rahmen des Technical Committees on Motor Vehicles (TCMV) der EU-Kommission statt. Das Ergebnis ist bislang unbekannt, weil die Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Bei der EU-Sitzung sollte es nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters noch zu keiner Abstimmung kommen.
Vor der Sitzung hatte sich Widerstand gegen eine EU-weite Zulassung angekündigt. Reuters berichtet, Regulierungsbehörden in Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen hätten sich bereits skeptisch gezeigt. Kritisiert wird unter anderem die als irreführend empfundene Bezeichnung „Full Self-Driving“ (Vollständig autonomes Fahren), die auch mit Zusätzen wie „Supervised“ oder „Überwacht“ irreführend sein könnte. Zudem soll das System laut Skeptikern zu Tempoverstößen neigen und angeblich nicht gut mit vereisten Straßen klarkommen.
Auch der European Transport Safety Council (ETSC) äußerte sich in einem offenen Brief an die EU-Kommission skeptisch. Der ETSC will eine Aussetzung des Verfahrens erreichen, bis dringende Fragen beantwortet sind und öffentlich diskutiert wurde, ob die Gesellschaft solche Systeme überhaupt wünscht. Kritisch sieht die Organisation unter anderem, dass Fahrer ein leistungsfähiger erscheinendes Assistenzsystem schlechter überwachen könnten.
Der ETSC kritisiert außerdem das TCMV-Gremium als nicht gewählten Ausschuss, der hinter verschlossenen Türen in Brüssel tagt. Nach Darstellung der Organisation könnte das Gremium durch eine einfache Abstimmung grünes Licht für freihändiges Fahren in europäischen Städten und auf Landstraßen geben – „basierend auf einer einzigen nationalen Genehmigung und trotz laufender Ermittlungen der US-Bundesbehörden gegen genau dieses System“.
Vor einer möglichen Abstimmung sollen die nationalen Behörden nun wohl die von der niederländischen RDW vorgelegten Informationen prüfen. Eine Abstimmung wird demnach erst in einigen Wochen bis Monaten erwartet.
Kommentare
Jörg2 meint
Ich würde als nationale Behörde (die ich, Gott sei Dank nicht bin) bei diesem aufgeladenen Thema auch nicht einfach durchwinken ohne selbst nocheinmal draufzuschauen. Schließlich ist das wohl für einige „Neuland“. So als behördliche „Selbstbehauptung“ ist eine Eigenprüfung ja fast zwingend.
Ob das europaweit kommt (von Tesla und anderen) ist wohl nicht die Frage.
Die Frage ist nur noch: „Wann?“.
Und es wird sicherlich interessant zu beobachten, in welcher Reihenfolge und Geschwindigkeit andere nationale Behörden die Arbeit der niederländischen Behörde abschließend bewerten.
Meine Glaskugel meint: Spätestens kurz vor Fertigstellung ähnlicher Systeme durch die Noch-Verbrennerhersteller gibt es nationale Freigaben solcher Systeme im jeweiligen Herstellerland.
South meint
Natürlich sollte genau geprüft werden, ob das System die nötigen Sicherheitsstandards erfüllt, aber sollte so ein System eine ähnliche Unfallwahrscheinlichkeit als normales Fahren haben, dann sollte das doch erlaubt werden.
Ist doch absurd sowas abzulehnen, wenn’s sachlich keinen Grund gibt und einige Statements wie „die Gesellschaft solche Systeme überhaupt wünscht“ gehen genau in diese Richtung.
Da kann ich schon mal sagen, ich wünsche mir auf alle Fälle autonome, auch supervised Systeme. Ich fahre sehr viel Autobahn und mir würde schon reichen, wenn ich auf der Autobahn autonom fahren könnte, wie gesagt, auch supervised. Denn man fährt auch häufig die selben Strecken. Auch der Abstandstempomat von VW hat ein paar Macken, aber man bekommt ja ein Gefühl, was das System kann oder nicht kann…
Mal davon wäre es absurd, dass wir bei uns grundlos Systeme verbieten, das wäre eine verheerender technikfeindlicher Imageschaden….
M. meint
„aber sollte so ein System eine ähnliche Unfallwahrscheinlichkeit als normales Fahren haben, dann sollte das doch erlaubt werden.“
Diesen Trugschluss hast du dir bei EM und seiner sogen. „Statistik“ abgeschaut.
Das System hat diese Unfallwahrscheinlichkeit aber nicht, weil es in dieser Statistik nur aufgrund des Zusammenspiels des Systems MIT einem aufmerksamen Fahrer zu weniger Unfällen kommt – was logisch ist, weil das auch mit jedem anderen Assistenzsystem als „Sicherheitsnetz“ auch funktioniert, egal ob Abstandswarner, Spurwechselassistent,…
Wenn das System überwacht wird, sind die nötigen Eingriffe VIEL häufiger als bei durchschnittlichen Fahrern. Die haben alle 200.000 oder noch seltener einen Unfall, also ein Ereignis, bei dem jemand hätte eingreifen müssen. Ausgeklammert sich natürlich Tempoverstöße, die zum Teil bewusst in Kaufgenommen werden, und ähnliche „Ereignisse“. Und das ist hier nicht so, die Eingriffe müssen viel öfter erfolgen. Es kommt also nicht darauf an, ob das System (im Durchschnitt) alle 20 oder alle 200 km einen Eingriff des Supervisors braucht, sondern DASS es ihn braucht. Und niemand vorher sagen kann, wann.
Will jemand den Gegenbeweis antreten? Schön!
Hier die Definition eines L4-Systems: https://www.aaa-adas.us/sae/level-four
Zentral ist, dass kein Fahrer überwachen ständig muss. Das System kann jederzeit einen sicheren Zustand ohne Überwachung herstellen. IMMER.
(„At Level 4, there is no expectation for a human driver to ever request control of the vehicle.“)
Wenn die Randbedingungen für L4 nicht passen, ist das System offline.
(bis auf die nicht-lenkenden Assistenten)
Wer sagt, dass das System seltener Unfälle verursacht als ein menschlicher Fahrer -> hier ist deine Zertifizierung, viel Erfolg!
Powerwall Thorsten meint
Wenn der ESC angeblich dafür ist, die Verkehrssicherheit auf europäischen Straßen zu verbessern und die Anzahl der Verkehrstoten zu verringern, sollte es doch europaweit, insbesondere in Deutschland eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen geben, oder nicht?
Da diese Organisation das aber nicht auf die Reihe bekommt, sollte man ja starke Bedenken hinlänglich der Besetzung und der Lobbyarbeit innerhalb dieses Vereins anmelden.
Deutschland scheint dort ja aktiv über TÜV Dekra und indirekt auch über Organisationen wie den ADAC und so weiter stark vertreten zu sein. Wenn das jetzt wundert, dem würde ich einmal wieder raten: Follow the Money
„Zu den anderen Punkten muss man sagen, das Fahren unter winterlichen Bedingungen ist in Holland definitiv nicht gut genug untersucht worden. Ebenso nicht das Fahren auf Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung“
Woher FUD David nun jetzt nun wieder weiß, was alles getestet worden ist und was nicht, darf er der community hier gerne einmal erläutern – ich bin gespannt.
Der deutschen Automobilindustrie geht der Arsch auf Grundeis, und man wird mit allen Mitteln versuchen , dieses System zu verhindern – da hat Herms ausnahmsweise einmal recht, aber das haben alle Tesla Fahrer schon lange vor ihm gewusst und auch prognostiziert.
PS:
Warum Schweden hier „Bedenken äußert“, dürfte ja dem informierten Leser bereits klar sein.
Der weniger informierte Leser, sollte einmal die Begriffe Tesla, Union und Schweden in eine beliebige Suchmaschine eingeben
eBikerin meint
Hm also der ESC macht ein nettes Musikevent, aber gut so ein kleiner Typo bringt einen schon zum schmunzeln. Ach ja die deutsche Autobahn ist mit die sicherste Schnellstrasse der Welt.
„Der deutschen Automobilindustrie geht der Arsch auf Grundeis“
Stimmt darum sind im Artikel ja auch Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen erwähnt.
Sag mal liest du die Artikel auch, oder gibts immer nur Schnappatmung.
M. meint
Was Aluhutträber wie du vorhergesagt haben: dass es die deutsche Autoindustrie ist, die es verbieten will.
Jetzt sind es aber die skandinavischen Länder, die dem Braten nicht trauen.
Und nicht nur, dass die ein Tempolimit haben, die haben auch KEINE eigene Autoindustrie.
Das habt ihr nicht vorhergesagt.
Time hasn’t told.
Jasmine meint
Naja der Grund dürfte wohl klar sein – die Verlierer von Europa machen sich in die Hose, dass Tesla ihnen noch mehr Marktanteile streitig macht. Aber wen wundert es auch, in Deutschland vor allem glauben manche komischen Menschen ja echt noch immer an Technologieoffenheit. Ganz ehrlich – dann muss ich trotz dem dass ich hier gegen die europäische Wirtschaft spreche sagen, dass ich Tesla seinen Erfolg gönne! Die unnötigen EU Heinis sollen Tesla gefälligst nicht im Weg stehen – PUNKT!
eBikerin meint
Du weist, dass der Marktanteil von Europa sinkt? (März war eine Ausnahme)
M. meint
Die Verlierer von Europa, namentlich: Regulierungsbehörden in Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen.
Vielleicht hast du ja nur nicht gut geschlafen, oder Schwierigkeiten mit Buchstaben, aber versuche doch wenigstens den Artikel zu verstehen, bevor du deinen Frust hier auskippst.
Die EU-Bürger sind keine Versuchskaninchen für einen US-Milliardär, nur weil der ständig Dinge verspricht, die er nicht halten kann.
Zum Mars will er ja auch nicht mehr…
Steven B. meint
Will keiner, braucht keiner! Es ist kein FSD, es ist überwacht und suggeriert einfach was ANDERES als es eigentlich IST! Ich hoffe das es nirgend weiter zugelassen wird, solange es nicht wirklich Vollautomatisiert fährt!
David meint
Tja, so „a gmahte Wiesn“ ist das ja dann doch nicht. An sich ist das ein läppisches Level 2 System, bei dem der Fahrer nichts als fahren darf. Warum sollte man es also nicht genehmigen? Richtig, weil es Tesla ist. Ein Unternehmen, das bekanntermaßen Menschenleben seinen Werbegetöse unterordnet.
Für mich ist nachvollziehbar, dass die Bezeichnung FSD für ein Level 2 System Verbrauchertäuschung ist. Eigentlich wäre FSD Level 5, aber ich hätte nichts dagegen, wenn man es nicht ganz so genau nimmt und auch für Level 4 verwendet. Nur hat Tesla so ein System nicht.
Zu den anderen Punkten muss man sagen, das Fahren unter winterlichen Bedingungen ist in Holland definitiv nicht gut genug untersucht worden. Ebenso nicht das Fahren auf Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Da geht es um die Erkennung von sich schnell annähernden Fahrzeugen. Richtig ist auch, dass im Mutterland noch Verfahren der Verkehrssicherheitsbehörde gegen Tesla laufen.
Ich sehe schon, das wird noch richtig unterhaltsam.
ChriBri meint
Ich fahre selbst keinen Tesla, fand aber Björn Nylands FSD Trip in Holland schon beeindruckend. Klar, die Systeme müssen unter allen Bedingungen verkehrssicher arbeiten, aber da der Fahrer nach wie vor 100% in der Verantwortung steht, sehe ich das Problem nicht. Bei meinem Ioniq6 fallen alle Assistenzsysteme gerne aus, wenn das Fahrzeug drei Schneeflocken gesehen hat, who cares? Bin auch auf die Entwicklung gespannt, wobei wie schon oben erwähnt die Fahrt von BN sehr interessant war, so selbständig habe ich noch kein System fahren sehen.
WDSE meint
Als Volvo und Porsche Fahrer (kein Tesla Fan) bin ich immer wieder erstaunt wie viel vorsätzlichen Blödsinn sie hier erzählen. Ich bin eine Probefahrt durch eine deutsche Großstadt mitgefahren und war beeindruckt wie das Tesla System ohne Eingriff bei schlechtem Wetter funktioniert hat. Das ist kein läppisches Level 2 System und ihre bevorzugten Marken wären froh etwas vergleichbares zu haben.
M. meint
Die bevorzugten Marken fahren genau deswegen mit „läppischen“ L2 Systemen, weil die Regulierung so ist, wie man hier gerade sieht. Die Freigabeprobleme haben die anderen nur eher erkannt und nicht darauf vertraut, dass öffentlicher Druck über einen Kurznachrichtendienst das irgendwie aus dem Weg schafft – was ja wohl der Plan war.
Übrigens bewegt sich das System von Tesla komplett auf L2, und nichts anderes. Da helfen abweichende persönliche Laien-Erfahrungen gar nicht.
MK meint
@David:
Es könnte so einfach sein: Hätte Tesla das gleiche System unter einem Namen wie „Copilot“ oder ähnliches vermarktet, wäre die Zulassung wahrscheinlich reine Formsache.
David meint
Dann wäre zumindest ein Punkt weg. Am Ende versucht Tesla ein System durchzubringen, bei dem man möglichst selten ans Lenkrad fassen muss, um damit das Narrativ zu stärken, diese Autos könnten mehr als Level 2. Was sie natürlich nicht können. Weil, sonst wäre Tesla ja verrückt, nicht wenigstens Level 3 zu beantragen. Denn dafür gibt es schon Verfahren und auch schon Fahrzeuge, die den Test passiert haben.
South meint
Das ist es ja genau, autonomes Fahren auf Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung braucht kein Mensch…. ist doch absurd so ein System nur für ein Land zu entwickeln und selbst da fahren nur einige wenige schneller als so 150. Es wird das einzig logisch richtige passieren und das ist schon lange überfällig.
Ein Tempolimit.
David meint
Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst: aber es soll Leute geben, die halten sich nicht an die Regeln. Verrückt, oder? Und die können auch in Holland mit 200 auf der linken Spur auftauchen. Wenn du alles nicht berücksichtigen musst, was verboten ist, dann braucht eine Bank auch keine Tresore.
eBikerin meint
Nur ein wenig Klugscheissen: Holland =! Niederlande.
Paule meint
Nach dem tödlichen Absturz von Otto Lilienthal am 9. August 1896 (er starb am 10. August) und seinen über 2.000 erfolgreichen Gleitflügen: „Opfer müssen gebracht werden“
Laut Wikipedia-Daten sind seit 1970 insgesamt 83.772 Menschen im zivilen Luftverkehr ums Leben gekommen.
Jährlich rund 1,3 bis 1,35 Millionen Menschen im Straßenverkehr.
Wäre es nicht langsam an der Zeit, dass verschiedene nationale Regulierungsbehörden Bedenken haben sollen?
David meint
„Wäre es nicht langsam an der Zeit, dass verschiedene nationale Regulierungsbehörden Bedenken haben sollen?“
Genau das haben sie und darum geht es in diesem Artikel.
MK meint
@Paule:
Diese Bedenken gibt es doch bei Behörden…deswegen werden ja nahezu jedes Jahr zusätzliche Überwachungssysteme in Autos gesetzlich vorgeschrieben (neue Autos müssen schon so vorbereitet sein, dass sie per Nachrüstkit nur noch gestartet werden können, wenn der Fahrer einen Atem-Alkoholtest macht), es wird auch in Deutschland über ein generelles Tempolimit diskutiert (in den Niederlanden hat man das generelle Tempolimit nachts übrigens erst vor wenigen Jahren auf landesweit max. 100 km/h herabgesetzt…) und die Crashtest-Anforderungen werden immer wieder verschärft.
Ein ganz konkretes Beispiel ist z.B. auch der Anschnallgurt: erst gab es ihn gar nicht, dann war er optional verfügbar, dann wurde er zur Pflicht und mittlerweile sind Kontrollsysteme, die lautstark piepen, wenn man sich nicht anschnallt, vorgeschrieben.
Aber auch der TÜV, die Reifendruckkontrollsysteme usw. gehen ja auf solche Erfahrungen zurück: Auch ein perfekter Fahrer kann nicht jeden Unfall verhindern. Viele Unfälle entstehen nun Mal durch Defekte.
Ein anderer Punkt, sind bewusste Regelverstöße: Ich habe auch schon gehört, dass Leute den Anschnallgurt einstecken und sich dann draufsetzen…wer Regeln so aktiv versucht auszutricksen, wird sich auch in einem autonomen Fahrzeug nicht damit zufrieden geben, plötzlich z.B. Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten.
Schon heute ist es doch so, dass wenn jemand mit 130 km/h auf der Landstraße gegen einen Baum fährt, der in aller Regel nicht „aus Versehen“ zu schnell war, sondern sich bewusst für diese Grenzüberschreitung entschieden hat, z.B. weil er schneller am Ziel sein wollte.
Mit den zuvor genannten Maßnahmen hat man übrigens z.B. die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland seit dem Rekordwert um über 60% reduzieren können.
M. meint
Deswegen gibt es eine Führerscheinprüfung: zeigt sich ein Prüfling ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges, wird ihm die Fahrerlaubnis nicht gegeben. Da genügt ein (1) Eingriff des Fahrlehrers während der Prüfungsfahrt.
Sie kann ihm auch wieder entzogen werden, wenn sich die mangelnde Eignung später offenbart.
So ist das hier auch: das System tut nicht, was man von ihm erwartet -> es darf nicht fahren.