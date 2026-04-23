MAN automatisiert Elektrobus für Tests im Münchner Stadtverkehr

MAN Truck & Bus hat gemeinsam mit dem Technologiepartner Adastec einen vollelektrischen Stadtbus automatisiert. Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Minga“ soll die Münchner Verkehrsgesellschaft das Fahrzeug ab Herbst im Stadtverkehr der bayerischen Hauptstadt testen. Barbaros Oktay, Head of Bus bei MAN Truck & Bus, spricht von „einem weiteren wichtigen Schritt hin zur automatisierten urbanen Mobilität“.

Für das Projekt wurde ein Lion’s City 12 E in den vergangenen Monaten mit einem Automated Driving System (ADS) ausgestattet und dieses in die Elektronikarchitektur des Fahrzeugs integriert. Der Bus verfügt über fünf LiDAR-Sensoren, sechs Radare, acht Kameras und GNSS. Damit ist das Fahrzeug technisch in der Lage, automatisiert zu fahren.

Derzeit laufen erste Erprobungsfahrten auf dem MAN-Gelände. Getestet werden dabei unter anderem spezifische Fahrmanöver wie das Heranfahren an Bushaltestellen. In dieser Phase geht es um die Feinjustierung des Systems, die Gewinnung von Betriebsdaten und die weitere Optimierung der automatisierten Fahrfunktionen.

Nach der Erprobung auf dem Werksgelände soll der automatisierte Elektrobus in München im Straßenverkehr unterwegs sein, zunächst ohne Fahrgäste. Diese Fahrten sind als finale Testphase unter realen Bedingungen vorgesehen. Im Herbst soll die MVG dann den offiziellen Pilotbetrieb mit einer geschlossenen Nutzergruppe starten.

Michael Roth, Leiter Bus-Strategie und Produktstrategie Bus bei MAN, kündigt an: „Das Fahrzeug wird dabei unter anderem eigenständig lenken, Gas geben, bremsen und blinken.“ Ein Sicherheitsfahrer soll an Bord die Systeme überwachen. Zudem ist vorgesehen, das Feedback der Testnutzer systematisch auszuwerten. Wann und unter welchen Voraussetzungen eine Mitfahrt möglich ist, soll rechtzeitig bekannt gegeben werden.

MAN verbindet den Einsatz automatisierter Busse mit dem Ziel, den öffentlichen Personennahverkehr effizienter, flexibler und nachhaltiger zu gestalten. Es werden dabei wachsende Städte und ein zunehmender Fahrermangel in der Nutzfahrzeugbranche als Hintergrund genannt. Die Erkenntnisse aus dem Minga-Projekt sollen direkt in die Weiterentwicklung künftiger Fahrzeuggenerationen einfließen. MAN arbeitet seit Jahren an fahrerlosen Bussen und plant, in der nächsten Dekade ein vollautomatisiertes Serienfahrzeug auf SAE-Level 4 auf den Markt zu bringen.

Adastec ist im Forschungsprojekt Minga als spezialisierter Anbieter für automatisierte Fahrsysteme eingebunden. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen für automatisiertes Fahren auf SAE-Level 4 für Busse und Nutzfahrzeuge.

MINGA wird seit 2023 mit insgesamt 16 Partnern aus Verwaltung, Forschung und Wirtschaft umgesetzt. Das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt München verantwortet das Gesamtprojekt als Konsortialführer. Ziel ist die Integration automatisierter und vernetzter Mobilitätslösungen in das bestehende Verkehrssystem sowie die Klärung von Fragen zu Technik, Regulierung, Wirtschaftlichkeit, Barrierefreiheit und Betrieb. Gefördert wird das Vorhaben bis Mitte 2027 mit rund 13 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr.