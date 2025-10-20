Autonome E-Shuttles von Moia starten im Berliner Nordwesten

Im Berliner Nordwesten sind nun die ersten autonomen Elektrofahrzeuge des Typs VW ID. Buzz AD im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Sie sind ausgestattet mit Level-4-Technologie inklusive Softwaresystem und Services der Volkswagen-Tochter Moia. Ziel des Projekts ist es, den klassischen Nahverkehr mit flexiblen, autonomen Angeboten zu verknüpfen.

Das Pilotvorhaben soll den späteren Hochlauf der deutschlandweit größten Flotte autonomer Fahrzeuge als Teil des ÖPNV-Systems vorbereiten. Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): „Heute beginnt eine neue Ära. Egal in welcher Lebenssituation: mit autonomen Fahrzeugen können wir perspektivisch ein völlig neues Mobilitätssystem schaffen, welches wirklich auf die persönlichen Bedürfnisse der Menschen in unserer Stadt eingeht.“

Der nächste Meilenstein soll im ersten Halbjahr 2026 folgen: Dann starten die Testfahrten mit Fahrgästen. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Verkehr mit insgesamt 9,5 Millionen Euro gefördert.

„Autonomes Fahren ist der Schlüssel zur Mobilität der Zukunft“

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder: „Autonomes Fahren ist der Schlüssel zur Mobilität der Zukunft. Es steht vor allem für mehr Effizienz und Teilhabe im Straßenverkehr. Projekte wie die geplanten autonomen Shuttles im Berliner Nordwesten sind daher wegweisend.“

Im Projekt NoWeL4 (Nord-Westraum Level 4) werden fünf Fahrzeuge in einem etwa 15 Quadratkilometer großen Testgebiet mit Fahrgästen unterwegs sein. Das Gebiet umfasst Teile von Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf. Die elektrischen Kleinbusse auf Basis des VW-Serienmodells ID. Buzz bewegen sich frei im Gebiet und bedienen rund 80 Haltepunkte. Während der Testfahrten ist ein Sicherheitsfahrer an Bord, der im Notfall eingreifen kann. Zusätzlich erfolgt eine Fernüberwachung aus einer Leitstelle.

Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt: „Autonome Shuttles, die künftig verlässlich und flexibel unterwegs sein werden, sind ein wesentliches Vehikel hin zur Mobilität von morgen.“ Moia-CEO Sascha Meyer: „Wir zeigen heute, dass autonome Mobilität ‚made in Europe‘ bereits Realität ist. Gemeinsam mit der BVG haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir bringen unsere Gesamtlösung aus Fahrzeug, Software und Services für Betreiber auf die Straßen Berlins.“

Das Projekt soll 2027 enden und danach in den Regelbetrieb übergehen. Weitere Partner sind die Technische Universität Berlin (TUB) und das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM).

Bereits seit 2014 erprobt Moia in Hamburg mit Nutzern autonomes Elektro-Ridepooling im Stadtverkehr.