VW Nutzfahrzeuge fährt Vorserienproduktion des autonomen ID. Buzz AD hoch

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Stammwerk Hannover mit dem Hochlauf für die Vorserienproduktion des vollautonomen ID. Buzz begonnen. Mit diesem Schritt startet die Phase der Industrialisierung.
„Erstmals wird in Europa ein Roboshuttle mit Mobileye-Technologie in hoher Skalierung gefertigt“, unterstreicht das Unternehmen. Die Elektroautos sind Teil der „Moia Turnkey Solution“ – einer integrierten Gesamtlösung der Volkswagen-Konzerntochter, die Fahrzeuge, autonome Fahrsysteme, softwarebasierte Flottensteuerung und Betreiber-Services für autonome Mobilitätsdienste in Städten bündelt.(#)
Im Jahresverlauf soll die Vorserienproduktion im Werk Hannover auf rund 500 Fahrzeuge hochgefahren werden, die für verschiedene Projekte in Europa und den USA vorgesehen sind. Die selbstfahrenden Fahrzeuge durchlaufen dabei die gleichen Abschnitte wie alle nicht-autonomen ID.-Buzz-Modelle.
Für den Einbau spezifischer Komponenten des autonomes ID. Buzz AD wie des kombinierten Dachmoduls mit Kameras, Radar- und Lidareinheiten sowie des Hochleistungsrechners auf der Beifahrerseite ist eine zusätzliche Fertigungsschleife vorgesehen. An deren Ende steht die Kalibrierung der Sensoren sowie die Inbetriebnahme des jeweiligen Fahrzeugs.
„Durch die Einbettung in die Serienfertigung, die 2027 startet, ist es Volkswagen Nutzfahrzeuge möglich, bei Bedarf große Stückzahlen vollautonomer Fahrzeuge für den Weltmarkt zu fertigen“, so das Unternehmen.
Kommentare
David meint
Das ist ja nicht out of the blue erfolgt, sondern der Wagen wurde letztes Jahr vorgestellt und jetzt beginnt die Vorserienproduktion. Der Witz ist die Turnkey-Solution, also die volle Integration. Mobileye war mal der Technologiepartner von Tesla, hatte sich aber wegen Teslas Unseriosität von denen getrennt. Jetzt machen sie den optischen Teil bei VW während Lidar und Radar dennoch vorhanden sind und dafür sorgen, dass ein ID.Buzz AD niemals durch die geschlossenen Schranken eines Bahnübergangs bricht, wie es neulich wieder einem Tesla im FSD passiert ist.
M. meint
Was die Softwarefähigkeiten angeht, müsste ich jetzt selbst nachsehen, welchen Reifegrad das hat. Zur Erinnerung: „autonom“ beschreibt eigentlich L5 – vermutlich wird man hier wieder mal etwas flunkern und L4 meinen, aber keinesfalls „2++“.
Das ist das eine.
Das andere ist das Fahrzeug selbst. Das macht als Shuttle deutlich mehr Sinn als ein flaches Aerodynamikwunder mit 2 Sitzen und knappem Kofferraum, das hier lässt sich weitaus universeller nutzen. Gerade dort, wo viele Shuttles mit hohem Gepäckvolumen gebraucht werden, als z.B. Flughäfen.
Wen es jetzt triggert, dass ich das unter einen VW-Artikel schreibe: sowas kann man auch auf Basis Ford oder Kia aufbauen. Aber dazu gibt es nun mal keinen Artikel, weil das aktuell scheinbar niemand tut.
Future meint
Ich gehe auch davon aus, dass man die Technologien von Mobileye für autonome Funktionen auf jedes Auto schrauben könnte. Ebenso wird das ja auch mit der Technologie der anderen Hersteller wie Waymo oder Momenta gemacht.