VW Nutzfahrzeuge fährt Vorserienproduktion des autonomen ID. Buzz AD hoch

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat im Stammwerk Hannover mit dem Hochlauf für die Vorserienproduktion des vollautonomen ID. Buzz begonnen. Mit diesem Schritt startet die Phase der Industrialisierung.

„Erstmals wird in Europa ein Roboshuttle mit Mobileye-Technologie in hoher Skalierung gefertigt“, unterstreicht das Unternehmen. Die Elektroautos sind Teil der „Moia Turnkey Solution“ – einer integrierten Gesamtlösung der Volkswagen-Konzerntochter, die Fahrzeuge, autonome Fahrsysteme, softwarebasierte Flottensteuerung und Betreiber-Services für autonome Mobilitätsdienste in Städten bündelt.

Im Jahresverlauf soll die Vorserienproduktion im Werk Hannover auf rund 500 Fahrzeuge hochgefahren werden, die für verschiedene Projekte in Europa und den USA vorgesehen sind. Die selbstfahrenden Fahrzeuge durchlaufen dabei die gleichen Abschnitte wie alle nicht-autonomen ID.-Buzz-Modelle.

Für den Einbau spezifischer Komponenten des autonomes ID. Buzz AD wie des kombinierten Dachmoduls mit Kameras, Radar- und Lidareinheiten sowie des Hochleistungsrechners auf der Beifahrerseite ist eine zusätzliche Fertigungsschleife vorgesehen. An deren Ende steht die Kalibrierung der Sensoren sowie die Inbetriebnahme des jeweiligen Fahrzeugs.

„Durch die Einbettung in die Serienfertigung, die 2027 startet, ist es Volkswagen Nutzfahrzeuge möglich, bei Bedarf große Stückzahlen vollautonomer Fahrzeuge für den Weltmarkt zu fertigen“, so das Unternehmen.