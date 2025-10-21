Anwälte verklagen Opel wegen mangelnder Reichweite beim Corsa-e

Wegen „massiver Reichweitenabweichungen“ beim Elektroauto Opel Corsa-e hat die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer Klage gegen die Adam Opel GmbH und einen Opel-Vertragshändler eingereicht. Demnach schafft der Stromer im Alltagsbetrieb nur rund 120 Kilometer pro Ladung – weniger als ein Drittel der vom Hersteller beworbenen 336 Kilometer nach WLTP-Norm.

Vor dem Landgericht Amberg wirft die Kanzlei Opel vor, Käufer mit unrealistischen Angaben in die Irre geführt zu haben. Dr. Stoll & Sauer verlangt die Rückabwicklung des Kaufvertrags, die Feststellung von Schadensersatzpflichten und die Erstattung vorgerichtlicher Kosten. „Der Fall gilt als Signalverfahren für die Frage, ob Hersteller künftig realitätsnähere WLTP-Angaben machen müssen“, so die Anwälte.

Die Reichweite ist ein zentrales Kaufkriterium bei Elektroautos, doch die offiziell nach WLTP-Norm ermittelten Werte halten in der Praxis oft nicht, was sie versprechen. Das wirke sich unmittelbar auf Routenplanung, Ladezeiten und Alltagstauglichkeit aus – und damit auf den realen Nutzwert des Fahrzeugs, erklärt Dr. Stoll & Sauer.

Beim Opel Corsa-e wurde eine kombinierte WLTP-Reichweite von 336 Kilometern angegeben, innerorts bis zu 409 Kilometer. Tatsächlich sind nach Erfahrung des Klägers mit seinem Fahrzeug mit Erstzulassung 15.04.2021 nur etwa 120 Kilometer erreichbar – eine Abweichung von rund 70 Prozent. Diese Diskrepanz ist nach Ansicht der Kanzlei ein erheblicher Sachmangel, da das Elektroauto die zugesicherte Leistung nicht erbringe und somit im täglichen Gebrauch stark eingeschränkt sei.

Nach Einschätzung der Kanzlei zeigt der Fall, dass viele Hersteller von E-Autos mit WLTP-Werten werben, die unter realen Bedingungen nicht erreichbar sind. Es werde im Grundsatz mehr versprochen als tatsächlich eingehalten. Es bestünden für den Verbraucher deliktische Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller (§ 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit unionsrechtlichen Typgenehmigungs- und Produktsicherheitsvorschriften) sowie Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer. Entscheidend sei, dass die tatsächliche Beschaffenheit – insbesondere Reichweite und Energieverbrauch – erheblich von der vertraglich vorausgesetzten Beschaffenheit abweicht.

Während frühere Gerichte eine Erheblichkeitsschwelle von etwa zehn Prozent annahmen, ist diese beim WLTP-Verfahren nach Ansicht der Kanzlei deutlich strenger zu bewerten, da der WLTP als realitätsnaher Prüfzyklus beworben wird. Werde eine WLTP-Reichweite um mehr als 60 Prozent verfehlt, liege „ein gravierender Mangel“ vor, der Rücktritt und Schadensersatz rechtfertige.