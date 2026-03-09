Opel Corsa GSE: Erlkönigfotos zeigen aggressives Design

Der neue Opel Corsa GSE wurde von Autocar während Testfahrten vor seiner offiziellen Vorstellung später in diesem Jahr erstmals vollständig enthüllt abgelichtet. Das Elektroauto zeigt ein deutlich aggressiveres Design als das reguläre Modell, mit einem markanten Frontspoiler und verbreiterten Radkästen. Die dreispeichigen Räder ragen weiter aus den Kotflügeln heraus und sind nach außen geneigt.

Im Innenraum scheint der Corsa GSE mit den einteiligen Schalensitzen ausgestattet zu sein, die bereits im elektrischen Mokka GSE zum Einsatz kommen. Opel hat bislang keine technischen Daten offiziell bestätigt. Angesichts der gemeinsamen Plattform mit dem Mokka GSE wird erwartet, dass auch der Corsa GSE einen vorne montierten 207-kW-Motor (281 PS) mit Torsen-Sperrdifferenzial erhalten wird.

Der Mokka GSE zeichnet sich zudem durch ein überarbeitetes vorderes Fahrwerk mit zusätzlichen Achsschenkeln, ein schnelleres Lenkgetriebe, neue Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse sowie straffere Buchsen hinten aus. Diese Elemente könnten auch beim Corsa GSE für gesteigerte Fahrdynamik sorgen. Durch seine geringere Größe dürfte der Corsa zudem leichter sein als der Mokka GSE, dessen Gewicht bei 1597 Kilogramm liegt.

Ein geringeres Gewicht könnte auch die Reichweite erhöhen, die beim Mokka GSE 336 Kilometer pro Ladung beträgt. Opel wird weitere Details, darunter auch den Preis, erst bei der vollständigen Vorstellung des Fahrzeugs bekannt geben. Die Premiere ist noch in diesem Jahr geplant.

„Schon bald sorgt der neue Opel Corsa GSE für Gänsehaut, Speed und elektrische Emotionen bei den Kunden“, so Opel kürzlich in einer Mitteilung. CEO Florian Huettl kündigte an: „Unser Opel Corsa ist ein absoluter Bestseller. Klein, wendig und überaus praktisch ist er ein dauerhafter Erfolgsgarant. Unser Kürzel ‚GSE‘ wiederum steht für batterie-elektrische Hochleistung und Top-Dynamik. Der neue Corsa GSE bringt beides miteinander in Einklang. Er stellt die neue vollelektrische Spitzenversion unseres Kleinwagens dar und wird elektrischen und damit lokal emissionsfreien Fahrspaß pur bieten.“