Opel bestätigt GSE-Version des Elektro-Corsa für 2026

Opel hat bestätigt, eine besonders dynamische Version der rein elektrischen Version des Corsa anzubieten. Es wird das zweite Modell mit GSE-Emblem, seit die sportliche Submarke im letzten Jahr für elektrifizierte neu aufgelegt wurde.

„Schon bald sorgt der neue Opel Corsa GSE für Gänsehaut, Speed und elektrische Emotionen bei den Kunden“, so Opel in einer Mitteilung. Nach der Premiere und Einführung des Mokka GSE im vergangenen Jahr werde der neue Corsa GSE der nächste Alltagssportler, der „elektrische Top-Performance für alle“ auf die Straße bringt.

„Unser Opel Corsa ist ein absoluter Bestseller. Klein, wendig und überaus praktisch ist er ein dauerhafter Erfolgsgarant. Unser Kürzel ‚GSE‘ wiederum steht für batterie-elektrische Hochleistung und Top-Dynamik. Der neue Corsa GSE bringt beides miteinander in Einklang. Er stellt die neue vollelektrische Spitzenversion unseres Kleinwagens dar und wird elektrischen und damit lokal emissionsfreien Fahrspaß pur bieten“, kündigt Opel-CEO Florian Huettl an.

Wie der Mokka GSE werde auch der neue Corsa GSE auf der aktuellen Modellgeneration aufbauen. Dazu wird der Kleinwagen laut dem Hersteller in der GSE-Version „mit elektrisierenden Design-Details aufwarten, die ihn auf den ersten Blick zum scharfen Kleinwagen-Sportler machen“. Er werde zudem „satte“ Leistung auf die Straße bringen, heißt es. Noch in diesem Jahr soll der neue Corsa GSE bestellbar sein. Weitere Informationen will Opel in Kürze verraten.

Mokka GSE gibt Ausblick auf Corsa GSE

Der vor einem halben Jahr eingeführte Mokka GSE gibt einen Ausblick auf den besonders sportlichen Corsa: Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (281 PS) ist er so stark wie sein Motorsport-Pendant Mokka GSE Rally. Mit dem ebenso unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern geht es in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Maximal sind 200 km/h möglich, was den Mokka GSE zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel macht. Man kann zwischen drei Fahrmodi „Sport“ „Normal“ und „Eco“ wählen. Die 54-kWh-Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht 336 WLTP-Kilometer pro Ladung.

Zur Performance des Mokka GSE tragen auch das Leergewicht von unter 1,6 Tonnen sowie die vom Rallye-Fahrzeug inspirierte Technik bei. So verfügt das E-Auto über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und neuen doppelten Hydro-Stoßdämpfern. Alle Hochvolt-Komponenten des Serien-Mokka-GSE wie Motor, Inverter, Batterie oder Kabelbaum stammen vom Mokka GSE Rally. Ebenso wurden das Lenksystem sowie Fahrwerk und Bremsen besonders sportlich ausgelegt und mit den Erfahrungen aus dem elektrischen Rallyesport optimiert.

An der Frontschürze sowie am Heck zieren den Mokka GSE vom Rallye-Prototyp inspirierte, GSE-spezifische Einsätze. Den Fahrbahnkontakt stellt die für das Modell entwickelte, aerodynamisch optimierte Rad-Reifen-Kombination sicher. Unter den Felgen im GSE-Design stechen die gelben GSE-Bremssättel hervor. Gelb respektive schwarz gestaltete GSE-Schriftzüge an der Front und an den Seiten weisen auf die GSE-Version hin. Auch im Innenraum gibt es Akzente und Besonderheiten, darunter Alcantara-GSE-Sportsitze mit integrierter Kopfstütze.