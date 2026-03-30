Opel Corsa GSE zum Finetuning auf dem Nürburgring

Der neue Opel-Seriensportler Corsa GSE kommt in diesem Jahr auf den Markt. Davor absolvierte der „Hochleistungs-Stromer“ jüngst auf dem Nürburgring seine finalen Testfahrten. Im Fokus stand dabei das Finetuning des Fahrwerks.

„Mit dem Opel Corsa GSE wächst unsere GSE-Familie weiter. Wir möchten, dass jeder diese vollelektrische High-Performance und aufregende Fahrdynamik spüren kann. Deshalb sind wir extra zum Nürburgring gefahren, um dem Corsa GSE vor Ort den letzten Schliff zu geben. Ich bin mir sicher, dass Corsa GSE-Fahrer genau davon profitieren und den heißen, lokal emissionsfreien Fahrspaß genießen werden“, sagt Opel-Entwicklungschef Marcus Lott.

Der Corsa GSE wird laut Opel mit einem Sportfahrwerk vorfahren, dessen Pedalerie, Lenkung und ESP passend zu seiner Leistung abgestimmt sind. Auf die Feinjustierung dieser Bestandteile habe sich das Team bei den Tests auf dem Nürburgring konzentriert. „So erreichten die Verantwortlichen das perfekte Setup für den leistungsstärksten Serien-Corsa, der bis dato gebaut wurde“, heißt es.

Die aktuellen Bilder des Corsa GSE zeigen das Elektroauto mit einem deutlich aggressiveren Design als die reguläre Version, mit einem markanten Frontspoiler und verbreiterten Radkästen. Die dreispeichigen Räder ragen weiter aus den Kotflügeln heraus und sind nach außen geneigt. Im Innenraum werden unter anderem einteilige Schalensitze erwartet, die bereits im elektrischen Mokka GSE zum Einsatz kommen.

Opel hat bislang keine technischen Daten offiziell bestätigt. Angesichts der gemeinsamen Plattform mit dem Mokka GSE sollte der Corsa GSE einen vorne montierten 207-kW-Motor (281 PS) mit Torsen-Sperrdifferenzial erhalten. Der Mokka GSE zeichnet sich zudem durch ein überarbeitetes vorderes Fahrwerk mit zusätzlichen Achsschenkeln, ein schnelleres Lenkgetriebe, neue Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse sowie straffere Buchsen hinten aus. Diese Elemente dürften auch beim Corsa GSE für gesteigerte Fahrdynamik sorgen.

Durch seine geringere Größe sollte der Corsa zudem leichter sein als der 1597 Kilogramm schwere Mokka GSE. Ein geringeres Gewicht könnte auch die Reichweite erhöhen, die beim Mokka GSE 336 Kilometer pro Ladung beträgt. Ihre Messepremiere soll die Hochleistungsversion von Deutschlands meistverkauftem Kleinwagen im Oktober auf dem diesjährigen Pariser Automobilsalon feiern.