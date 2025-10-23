Europcar: „Unternehmensflotten sind für die E-Mobilität ein entscheidender Hebel“

Bei der Europcar E-Xperience 2025 in Grevenbroich präsentierte der Mobilitätsdienstleister, wie Elektromobilität in Firmenflotten integriert werden kann. Die Veranstaltung bot Firmenkunden die Möglichkeit, aktuelle Elektroautos zu testen. Die Besucher sollten sich von der Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge überzeugen und sich auch von der Antriebsart begeistern lassen.

„Unsere Europcar E-Xperience 2025 hat gezeigt: E-Mobilität ist sowohl eine Frage der Technologie als auch des Mindsets“, sagte Oliver Schulze, verantwortlich für Elektromobilität bei Europcar Deutschland, im Gespräch mit dem Portal Elektroauto-News.Net. Besonders wichtig sei es, Mitarbeitende frühzeitig in den Wandel einzubinden und mit Begeisterung für die neue Technologie zu gewinnen.

Christopher Alting, Director Fleet bei Europcar Deutschland, unterstrich, dass der strategische Ausbau der Elektroflotte ein zentrales Ziel des Unternehmens sei. Man arbeite dabei eng mit europäischen Herstellern wie Audi, Mercedes und VW zusammen. Das Fahrzeugportfolio werde fortlaufend an die Bedürfnisse der Kunden angepasst – insbesondere im Mittelklassesegment, wo Modelle wie der VW ID.7 oder Kia EV9 die Nachfrage bedienen sollen.

Premiummodelle wie der Mercedes EQE oder Lucid Air spielen zwar mengenmäßig eine untergeordnete Rolle, stärken jedoch die Markenwahrnehmung im Elektro-Bereich. Alting betonte: „Sie unterstreichen unsere erstklassige Ausrichtung und zeigen, dass wir im Elektrosegment die volle Bandbreite anbieten können.“

Auch im Bereich elektrischer Transporter plant Europcar eine Erweiterung. Ab 2026 soll das Angebot sukzessive ausgebaut werden, um auch in diesem Segment nachhaltige Mobilität zu ermöglichen.

Ein zentrales Thema bei der Akzeptanz von E-Fahrzeugen ist laut Alting die Kombination aus Reichweite und Ladegeschwindigkeit. Diese Faktoren bestimmten maßgeblich, wie einfach Kunden den Einstieg in die Elektromobilität finden. Deshalb setze Europcar nicht nur auf Fahrzeuge, sondern auch auf intelligente Ladeinfrastruktur und ein durchdachtes Lademanagement.

Firmenflotten als Hebel für die Verkehrswende

Europcar engagiert sich auch politisch. Gemeinsam mit dem Verband der Internationalen Autovermieter (VIA) setzt sich das Unternehmen für realistische Rahmenbedingungen in der Flotten-Elektrifizierung ein. Schulze machte deutlich, dass man eine gesetzlich vorgeschriebene Elektrifizierungsquote für Firmen ablehnt. „Sie würde tief in die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit von Unternehmen eingreifen und die Wettbewerbsfähigkeit gefährden.“

Statt starrer Vorgaben fordert Europcar gezielte Fördermaßnahmen sowie den zügigen Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur – insbesondere an stark frequentierten Orten wie Flughäfen und Mobilitätsknotenpunkten. Nur so könne man Vertrauen schaffen und die wachsende Nachfrage im Flottenbereich bedienen.

Die Veranstaltung machte aus Sicht von Europcar deutlich, dass Firmenflotten eine Schlüsselrolle bei der Verkehrswende spielen. Schulze: „Unternehmensflotten sind für die E-Mobilität ein entscheidender Hebel, der das Privatkundensegment bei Weitem übertrifft.“ Da Firmenwagen rund zwei Drittel aller Neuzulassungen ausmachten, gestalteten sie maßgeblich den zukünftigen Gebrauchtwagenmarkt mit.

Schulze erklärte abschließend: „Für uns geht es nicht um Technologieoffenheit, sondern um Technologieentschlossenheit. Wir haben uns entschieden, den Weg der E-Mobilität konsequent zu gehen. Die Transformation ist nicht nur eine ökologische Pflicht, sondern auch eine wirtschaftliche Chance.“